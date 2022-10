Biden cancella la pena per coloro che sono finiti in carcere a causa del possesso di Marijuana. Mentre gli USA si va verso una svolta storica, in Italia ci si attacca ancora tra destra e sinistra. Ma chi vincerà il braccio di ferro stavolta?

Dopo la svolta storia negli Stati Uniti d'America (USA), dove il presidente Joe Biden ha cancellato la pena per coloro che sono stati arrestati e processati per possesso di Marijuana, in Italia ci si domanda: "Ma noi a che punto siamo?". Tra partiti che alzano muri e altri che vorrebbero distruggerli, la situazione italiana è ancora in fase di stallo.

Possesso di Marijuana, Usa cancella la pena. E in Italia?

Joe Biden, nella giornata di ieri, 6 ottobre 2022, aveva dichiarato che troppe persone erano in carcere per possesso di Marijuana e allora, senza esitazione alcune, il presidente degli USA ha concesso loro la grazia. Questa è una notizia storica, anche perché se in molti stati federali la Marijuana è legale, in altri no. Serve dunque un controllo da parte del governo centrale. Biden, allora, ha sganciato la bomba che apre quasi definitivamente alla possibile legalizzazione della Marijuana, dichiarando che rivedrà la classificazione delle droghe leggere.

Se negli Stati Uniti molti stanno esultando, dobbiamo fare invece un salto oltre oceano e tornato in Italia. Nel nostro Bel Paese la questione depenalizzazione e legalizzazione delle droghe leggere è un braccio di ferro che va avanti da decenni ormai. La destra e la sinistra trovano in questo tema un terreno di scontro perenne e nessuna delle due vuole mollare la propria posizione.

La posizione della sinistra italiana sul tema della depenalizzazione e legalizzazione

La sinistra, intesa come grandi partiti, insieme a tanti altri partiti "minori", hanno portato avanti battaglie per la legalizzazione e depenalizzazione delle droghe leggere quali la Marijuana. Ma come motivano questa scelta? Alla base c'è il contrasto alla criminalità organizzata. Il mercato delle sostanze stupefacenti appartiene al 100% alle varie associazioni mafiose presenti sul territorio. L'idea della sinistra è quella di legalizzare la Marijuana a scopo sia terapeutico che ricreativo per dare un forte segnale a chi contrasta illegalmente lo Stato.

La posizione della destra italiana sul tema della depenalizzazione e legalizzazione

Dall'altra parte, invece, c'è la destra. Ala conservatrice della politica italiana, non vuole scendere a compromessi. Il "no" della destra è categorico e dunque sono totalmente contrari alla depenalizzazione e legalizzazione della Marijuana. E il contrasto alla criminalità organizzata? Questa è una bella domanda, ma a destra pensano che non sia efficace quest'azione per attaccare le cosche, in quanto, venderebbero a prezzi più bassi rispetto a quelli eventualmente proposti dallo Stato, e riuscirebbero comunque ad avere degli introiti. Ma la vera battaglia della destra contro la legalizzazione delle droghe è data dal fatto che sono viste come morte. Per loro è inconcepibile permettere alle persone di introdurre legalmente delle sostanze tossiche nel loro organismo.

Leggi anche: Come investire nella cannabis (legale) con gli ETF

In Italia quasi sicuramente le cose resteranno invariate

Allo stato dei fatti, in Italia, difficilmente si raggiungerà una legge che depenalizzi e legalizzi la Marijuana in quanto al governo ci andrà la coalizione di centrodestra che, come abbiamo capito, ha una forte riluttanza contro tutto ciò che è classificato come droga. Nel loro programma non vi è nessuna nota o bozza che possa far pensare ad un provvedimento a favore della legalizzazione. Dunque, in Italia, per altri cinque anni, salvo caduta anticipata del governo, la situazione dovrebbe restare invariata.