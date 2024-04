Torna il caldo dopo giorni di pioggia e vento: ecco la data e le temperature previste

I giorni di pioggia stanno per terminare, tra poco caldo e temperature quasi estive arriveranno in tutta Italia: data, previsioni e gradi.

Il periodo di maltempo che sta interessando il Nord Italia e molte regioni tirreniche sta per concludersi. Quando torna il caldo e le temperature primaverili?

Dopo una giornata di mercoledì 10 aprile caratterizzata da piogge, acquazzoni, temporali e, in alcune regioni, nevicate, un nuovo anticiclone africano prenderà il sopravvento a partire da giovedì 11 aprile, garantendo condizioni meteorologiche più stabili e un aumento graduale delle temperature che culminerà nel fine settimana. Ecco le previsioni meteo e la data a partire dalla quale diremo addio agli ombrelli.

Quando torna il caldo? Ecco la data dell'anticiclone africano

Il vortice ciclonico si è ormai indebolito e le regioni del Nord Italia stanno per tirare un sospiro di sollievo dopo pioggia, vento e grandine. Nella giornata di giovedì e venerdì 11 e 12 aprile si avrà un netto miglioramento.

Cielo limpido e temperature più alte stanno per arrivare, ma quando torna il caldo al Nord e, in generale, nel resto d'Italia? La data per il ritorno del caldo, secondo i meteorologi, è il 12 aprile. In questa data arriverà in Italia l'alta pressione africana, procedendo da Marocco verso Spagna e Francia. Questo vuol dire stabilità atmosferica e un progressivo aumento delle temperature. Si prevede un fine settimana dal clima insolitamente caldo per questo periodo dell'anno.

Le temperature previste

L'anticiclone africano in arrivo nel secondo weekend di aprile porta con sé un decisivo rialzo delle temperature. Sabato 13 aprile le temperature saranno particolarmente elevate, con massime che potrebbero raggiungere i 24-25°C durante le ore centrali della giornata, soprattutto nelle pianure settentrionali e al Centro-Sud.

Temperature alte anche domenica 14 aprile, con condizioni stabili, sole e caldo e valori massimi fino a 27-28°C nelle maggiori città come Bologna, Firenze, Roma e Napoli, influenzati da venti miti provenienti da sud.

Le temperature potrebbero toccare i 30°C nelle vallate dell'Alto Adige, in Romagna, in Puglia e sulle due Isole Maggiori.

Tornerà il freddo sull'Italia?

Come è noto, la primavera è una stagione molto variabile, nella quale si oscilla da giornate di pioggia a giornate più calde. E infatti dopo il weekend di caldo anomalo, una nuova ondata di freddo dovrebbe arrivare in tutte le Regioni.

Tra il 15 e il 17 aprile una massa d'aria fresca dalla Scandinavia si scaglierà a Nord-Est e al Centro-Sud. Quindi sono previsti temporali e grandinate.