Chi è Roberto Salis, padre di Ilaria con idee completamente opposte a quelle della figlia

Chi è Roberto Salis? Il padre di Ilaria Salis è finito al centro dell'attenzione mediatica per alcuni suoi post sulla piattaforma X, ex Twitter, e fanno discutere le sue idee politiche molto vicine alla destra liberale e in contrapposizione con quelle della figlia detenuta a Budapest.

Della sua vita privata conosciamo ben poco in quanto oltre a non essere una persona nota, ha fatto parlare di sé solo negli ultimi giorni in merito alla detenzione in condizioni disumane della figlia Ilaria Salis. Roberto vorrebbe un processo giusto per la figlia oltre al suo trasferimento in Italia e sta facendo di tutto per far sentire la sua voce.

Ciò di cui si è a conoscenza di Roberto Salis, però, sono alcuni pensieri politici che sono molto distanti da quelli di Ilaria. Sul social di Elon Musk, papà Salis, ha dato libero sfogo alle sue posizioni.

Il primo commento in risalto del padre di Ilaria riguarda proprio Viktor Orban, leader dell'Ungheria, lo stesso leader che tiene in prigione la figlia in condizioni lontane anni luce dalla tutela dei diritti umani e dei detenuti. Oggi Roberto attacca Orban, ma nel 2022 lo difendeva con queste parole, a proposito degli attacchi da parte di Conte in merito alle sanzioni alla Federazione Russa:

Era una imboscata ad Orban solo perché si è permesso di non aderire alla linea Ue sulle sanzioni! La Polonia ha posizioni ben più estreme, ma è allineata sulle sanzioni per cui va bene tutto. Prima di parlare bisogna capire l’argomento! Mah…".

Sempre parlando di Orban, aveva commentato un post del giornalista Leonardo Panetta in questo modo:

È una bieca vendetta immotivata verso Orban, reo di avere osato mettere in discussione la posizione Ue sulle sanzioni alla Russia!

Roberto Salis non è stato generoso con il centrosinistra italiano e si è mostrato molto vicino agli ambienti del centrodestra in quanto nel 2013 ha tentato la carriera politica, senza successo, alle regionali in Lombardia.

In merito ad alcuni esponenti del centrosinistra, come Enrico Letta, Salis affermò:

Coerenza, visione strategica, carisma, carriera politica internazionale: Meloni è nettamente superiore a Letta.

Il padre di Ilaria Salis in passato, per difendere il ministro Lollobrigida sulla questione relativa alla laurea telematica, ha attaccato anche Massimo D'Alema utilizzando queste parole:

D’Alema non ha neppure la laurea telematica!

Il padre di Ilaria Salis contro gli ambientalisti

Tra le altre persone finite nel mirino di Roberto Salis vi sono gli ambientalisti. Il padre di Ilaria ha sposato completamente le teorie di Lucia Lo Palo, presidentessa di Arpa Lombardia. Lo Palo aveva affermato:

Non credo che il cambiamento climatico sia frutto dell'uomo.

Su questa scia Salis aveva affermato:

Il cambiamento climatico è un fatto positivo! Se il clima non cambiasse la vita cesserebbe!

E dunque, tornano alla posizione di Lo Palo, aveva sguainato la spada in sua difesa con queste parole: