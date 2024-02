Cariche della polizia: la Procura avvierà le indagini. Arriva la risposta di Piantedosi

In questo contesto, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha sollevato questioni cruciali sull'uso della forza pubblica, spingendo il Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi a rispondere con fermezza alle accuse.

La risposta di Piantedosi a Mattarella

Piantedosi ha affrontato le critiche del Presidente Mattarella con una lunga intervista al Corriere della Sera, in cui ha difeso l'operato delle forze dell'ordine e ha espresso la sua disponibilità a una valutazione accurata degli eventi. Ha sottolineato l'importanza di una "autocritica" costruttiva e ha promesso una relazione dettagliata sulle circostanze degli scontri e sulle attività di mediazione adottate per prevenirli.

Tutti noi auspichiamo sempre che le manifestazioni pubbliche si svolgano pacificamente e senza incidenti. Fondamentale in tale senso è anche la collaborazione degli stessi… pic.twitter.com/m2BbwoKIPl — Matteo Piantedosi (@Piantedosim) February 25, 2024

Il Ministro ha anche ribadito il rispetto del Governo per le libertà dei cittadini e ha evidenziato il supporto e la solidarietà ricevuti dalla maggioranza governativa. Questo, secondo Piantedosi, è un segnale positivo per condurre un'analisi obiettiva degli eventi, senza pregiudizi.

I dati allarmanti sui conflitti tra Polizia e manifestanti

Nell'intervista, Piantedosi ha presentato dati che, a suo dire, dimostrano la rarità degli scontri tra polizia e manifestanti. Solo il 3% delle manifestazioni dal 7 ottobre ha avuto esiti violenti, il che indica, secondo il Ministro, che le forze dell'ordine agiscono in modo proporzionato e rispettoso dei diritti civili. Ha enfatizzato l'importanza del rispetto della legge da parte dei manifestanti per garantire la sicurezza pubblica e il diritto alla libera espressione.

L'avvio delle indagini da parte della Procura

La Procura ha annunciato l'avvio delle indagini preliminari sulle cariche della polizia durante il corteo studentesco. Il procuratore facente funzioni Giovanni Porpora ha incaricato i carabinieri di raccogliere i primi elementi di prova, mentre si attende l'assegnazione ufficiale del caso a uno dei suoi sostituti. Non sono ancora state ipotizzate accuse specifiche, ma l'obiettivo è chiarire i fatti e ripristinare la calma in città dopo le polemiche degli ultimi giorni.

La risposta dell'amministrazione locale

Il sindaco Michele Conti ha annunciato che il consiglio comunale discuterà della questione e che è stata organizzata una riunione con gli studenti delle scuole superiori cittadine per riflettere e proporre soluzioni. Questo indica un impegno da parte dell'amministrazione locale per affrontare le preoccupazioni della comunità e lavorare per una soluzione pacifica e inclusiva.

Mentre il dibattito sulla gestione dell'ordine pubblico e il diritto alla protesta continua a infiammare il panorama politico italiano, è fondamentale che le indagini in corso portino alla luce la verità e che tutte le parti coinvolte si impegnino per garantire la sicurezza e il rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini.