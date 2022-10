Un nuovo contributo si aggiunge all’elenco dei bonus bollette attualmente attivi, volti a sostenere le famiglie italiane alle prese col caro utenze. Ecco quali sono i requisiti da rispettare.

Nonostante la questione del caro bollette sia attualmente ancora ben lontana dall’essere risolta, delle novità in merito si susseguono. I costi continuano a salire, non possiamo negarlo.

Eppure, sono stati disposti numerosi aiuti per le famiglie in difficoltà: tra queste, un lunghissimo elenco di misure attive a livello locale.

Tra i vari Comuni che hanno attualmente attivato un proprio bonus bollette, ce n’è uno in particolare che ha confermato, proprio da poche ore, la propria misura.

Ovviamente, nel caso in cui non si risieda nel Comune di cui ci occuperemo a breve, questo non significa che non ci sia nulla da fare. Tutti possono ottenere il proprio contributo: basta verificare se, presso il proprio Comune di residenza, è attualmente attivo un bando contro il caro utenze.

Ma torniamo al nostro nuovo bonus bollette fresco di conferma. Consentirà di ottenere fino a 300 euro, non solo per luce e gas, ma anche per il saldo delle utenze legate all’acqua domestica.

Analizziamo insieme requisiti e modalità di accesso al contributo.

Nuovo bonus bollette comunale: fino a 300 euro per questi residenti

Il bonus bollette di cui ci occuperemo è quello del Comune di Monopoli. L’amministrazione comunale ha confermato la nuova agevolazione con una determina del 13 ottobre scorso, pubblicando poi l’avviso pubblico ufficiale il 18 ottobre.

Il contributo, con importo massimo da 300 euro totali, sarà utilizzabile dai richiedenti in forma di rimborso. Si riferirà infatti alle spese legate alle utenze di acqua, luce e gas sostenute dallo scorso gennaio 2022 fino al 30 settembre scorso.

Un aiuto economico pensato sia per aiutare le famiglie residenti a Monopoli ancora alle prese con la crisi economica post Covid-19. Il contributo, ovviamente, tiene anche conto delle maggiorazioni alle utenze, causate dagli aumenti dei prezzi in conseguenza al conflitto Russia-Ucraina.

L’importo del nuovo bonus bollette comunale è variabile. Le famiglie riceveranno infatti un contributo in base all’ampiezza del nucleo familiare stesso.

L’amministrazione ha previsto un importo pari a 100 euro per nuclei da un solo componente, con un aumento di 50 euro per ogni componente ulteriore (successivo al primo).

L’importo massimo, previsto quindi solo per famiglie molto numerose, è fissato a 300 euro totali.

Quali sono i requisiti per ottenere il bonus bollette

Cerchiamo adesso di capire quali sono i requisiti per ottenere il bonus bollette comunale. Nello specifico caso del Comune di Monopoli, l’agevolazione prevede due soli requisiti.

Innanzitutto, quello relativo alla residenza nel Comune stesso. In secondo luogo, viene richiesto un modello ISEE in corso di validità, che non deve essere superiore ai 15.000 euro.

Dunque, a differenza di molti altri Comuni, Monopoli si propone di sostenere economicamente le famiglie maggiormente in difficolta.

Sfortunatamente, quindi, il bonus in questione non potrà essere richiesto da tutti.

Ricordiamo comunque ai lettori interessati ai bonus bollette locali che ogni Comune ha ampia discrezionalità in merito alla scelta dei requisiti.

Ci sono amministrazioni che, infatti, concedono i contributi per il saldo delle utenze anche con ISEE alto. Bisogna dunque verificare le soglie ISEE previste sul sito del proprio Comune di residenza.

Tornando al contributo concesso dal Comune di Monopoli, c’è un ultimo dettaglio da considerare.

Sul bando viene specificato che, qualora la famiglia abbia già fruito di agevolazioni analoghe, potrà comunque accedere al contributo. In questo caso, il bonus bollette potrà però essere fruito solo al 50%.

Come richiedere bonus bollette: domande al Comune

In ultimo, cerchiamo di capire come richiedere il bonus bollette locale. Così come valido per gli altri contributi attivi a livello comunale, la domanda va inviata direttamente mediante il sito istituzionale del Comune.

È necessario, per effettuare la propria autenticazione, essere in possesso di identità SPID. In caso contrario, non si potrà accedere alla procedura. Ricordiamo, inoltre, che c’è tempo solo fino alle ore 23.59 del prossimo 13 novembre per inviare la propria richiesta.

Specifichiamo tra l’altro che ogni nucleo familiare potrà richiedere un solo bonus. Dunque la richiesta va inoltrata da un solo componente dello stesso nucleo.

In sede di domanda si dovranno allegare:

copia dell’ISEE;

copia di fatture o di quietanze di pagamento relative alle utenze di acqua, luce e gas (periodo gennaio-settembre 2022);

codice IBAN, necessario per ottenere l’accredito della misura.

Il Comune specifica che il fondo stanziato per il saldo del contributo è pari a 250.000 euro. Qualora le domande dovessero superare i fondi a disposizione, verrà stilata una graduatoria per l’assegnazione del bonus bollette.

Graduatoria che terrà conto dell’ISEE presentato dalla famiglia e che darà priorità anche ai nuclei familiare con minori o disabili al loro interno.

