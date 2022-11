Bonus shopping da 400 sterline per incentivare le donne in gravidanza a non fumare. L’esperimento è stato portato avanti nel Regno Unito. Si è dimostrato efficace, anche se le ricadute sono frequenti.

Si tratta dell’esperimento condotto nel Regno Unito: l’idea di proporre un incentivo economico per evitare i danni da fumo di tabacco per le donne, così come per i futuri nascituri, passa anche sopra al cliché della donna che non resiste alle tentazioni d’acquisto.

E in effetti, al termine dello studio, non si può sottovalutare l’efficacia dei risultati: la strategia di offrire buoni da spendere per gli acquisti “in cambio” dell’astinenza ha portato i suoi frutti.

Non si tratta, però, di una strategia infallibile. Il problema? Uno dei più comuni quando si tratta di smettere di fumare: l’astinenza dimostra essere, spesso, solo temporanea. Ciò, però, non significa che la sperimentazione di un incentivo economico per raggiungere l’obiettivo non sia efficace.

Bonus shopping per donne in gravidanza per smettere di fumare: l’esperimento UK

Lo studio è stato pubblicato sul British Medical Journal e offre tutti i dettagli relativi all’esperimento che è stato condotto nel Regno Unito.

L’obiettivo è quello di incentivare le donne incinte a smettere di fumare, almeno fino al termine della gravidanza. Come si legge nell’introduzione allo studio, infatti, il fumo di tabacco materno è responsabile di gravi problemi di salute, nonché di morte, e comporta il 7% dei ricoveri infantili per malattie respiratorie, il 20% dei decessi infantili e il 30% dei bambini nati sottopeso.

Per raggiungere risultati apprezzabili, si è deciso di utilizzare una strategia che non bada ai cliché. Per aiutare le donne in stato di gravidanza a smettere di fumare è stato promesso un incentivo economico.

Nel dettaglio, si parla di un vero e proprio bonus shopping da utilizzare nei punti vendita: 400 sterline da spendere in acquisti, in cambio dell’astinenza dalle sigarette.

Come si è svolto l’esperimento UK del bonus shopping per donne in gravidanza

Per l’esperimento sono state coinvolte donne, fumatrici dichiarate (almeno una sigaretta negli ultimi sette giorni), tra la Scozia, l’Irlanda del Nord e l’Inghilterra.

Le donne sono poi state divise in 2 gruppi differenti: il primo raggruppava donne alle quali sono stati messi a disposizione i consueti servizi di sostegno e assistenza; al secondo, oltre ai normali servizi e sostegni per smettere di fumare, è stata proposta anche la possibilità di fruire di un aggiuntivo incentivo, un bonus shopping di un massimo di 400 sterline.

In sostanza, un primo buono da 50 sterline veniva ceduto per l’impegno e l’impostazione di una data entro la quale smettere di fumare; un secondo buono, sempre da 50 sterline, invece, se la donna non aveva fumato per 4 settimane; un terzo buono da 100 sterline per aver superato le 12 settimane di astinenza.

Infine, l’ultimo buono ammontava a 200 sterline e veniva rilasciato nel caso la donna non avesse fumato fino alla fase finale della gravidanza, cioè tra le 34 e le 38 settimane di gestazione.

I buoni potevano essere riscattati nei punti vendita.

Il bonus shopping per smettere di fumare in UK funziona

Ma quali sono stati i risultati della trovata del bonus shopping per smettere di fumare in gravidanza?

Ebbene, cercando sempre di passare sopra al cliché della donna che proprio non resiste allo shopping, in effetti lo studio ha portato a galla risultati apprezzabili.

Come abbiamo visto, le donne erano state suddivise in due diversi gruppi. Il risultato per il primo gruppo, quello cioè composto da donne supportate dai consueti servizi per smettere di fumare (per esempio, counseling e terapia sostitutiva della nicotina gratuita), ha visto una percentuale del 12% di successo.

Quello, invece, composto da coloro che, oltre ai consueti servizi, avevano usufruito dell’incentivo economico aggiuntivo, ha visto salire tale percentuale fino al 27%.

Quali sono le falle del bonus shopping per aiutare le donne in gravidanza a smettere di fumare

Nonostante i risultati lascino intendere che l’idea di introdurre un bonus shopping come incentivo per smettere di fumare durante la gravidanza sia efficace, c’è sempre un altro lato della medaglia da considerare.

Si tratta di uno dei maggiori ostacoli che ci si trova ad affrontare quando si cerca di smettere di fumare: le ricadute sono frequenti. Come dimostrato anche dallo studio, a sei mesi dal parto il tasso di astinenza si è abbassato, tanto per le donne rientranti nel primo gruppo quanto per quelle che avevano ottenuto anche il bonus shopping.

Insomma, una volta terminata la gravidanza non è infrequente che la madre riprenda a fumare.

Tuttavia, il risultato raggiunto tramite lo studio, che ha comunque registrato un aumento del numero di donne che hanno smesso di fumare durante il periodo di gravidanza, rimane positivo. La soluzione potrebbe essere proseguire sulla scia delle strategie degli incentivi economici anche durante il primo anno successivo al parto.

In generale, dunque, l’idea di offrire alle donne anche ulteriori incentivi e supporti per smettere di fumare produce risultati apprezzabili da questo punto di vista.