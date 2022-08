Buoni spesa da 50€ per tutti, grande regalo da questo supermercato solo fino a novembre

Buoni spesa per tutti in questo supermercato: l’idea promossa da una delle più importanti catene alimentari con filiali anche in Italia mette a disposizione dei propri clienti ben 1.000 bonus spesa, dal valore di 50 euro ciascuno, fino a novembre 2022. Sono solo due i requisiti da rispettare per usufruire del grande regalo senza ISEEE. Ecco quali.

Buoni spesa per tutti in questo supermercato: l’idea promossa da una delle più importanti catene alimentari con filiali anche in Italia mette a disposizione dei propri clienti ben 1.000 bonus spesa, dal valore di 50 euro ciascuno, fino a novembre 2022. Sono solo due i requisiti da rispettare per usufruire del grande regalo senza ISEE. Vediamo subito di quale catena alimentare si tratta e quali sono queste condizioni da soddisfare.

Supermercati pronti a dare una mano alle famiglie italiane strette nella morsa dei rincari dovuti in larga parte alla guerra Russia Ucraina.

Mentre la crisi economica causata dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 non accenna a placarsi, l’impennata dei prezzi del carburante (diesel, benzina, GPL), l’aumento incontrastato delle bollette di luce e gas, unitamente all’aumento dei prezzi dei beni al consumo, stanno costringendo sempre di più le famiglie a stringere la cinghia per rientrare nel programma di spese mensile.

A dare una mano alle famiglie obbligate a fare i conti con l’aumento dei prezzi di beni e prodotti alla cassa ci pensano i supermercati.

Uno in particolare offre a tutti gli interessati la possibilità di ottenere dei bonus spesa da 50 euro, indipendentemente dal proprio reddito ISEE, partecipando semplicemente ad un concorso.

Stiamo parlando di una ghiotta chance grazie alla quale i beneficiari di oltre 1.000 buoni spese potranno spendere i singoli buoni da 50 euro presso i punti vendita aderenti all’iniziativa attiva fino a novembre 2022.

Senza perdere altro tempo vediamo subito qual è questo supermercato dove si possono ottenere i bonus spesa da 50 euro ciascuno, come funziona l’accesso al grande regalo e i pochi requisiti da rispettare per partecipare al concorso.

Ecco le novità e tutti gli ultimi aggiornamenti a riguardo.

Buoni spesa da 50€ per tutti, grande regalo da questo supermercato solo fino a novembre

Prima ancora di vedere quali sono i requisiti da rispettare per usufruire del grande regalo messo a disposizione da un supermercato ampiamente diffuso in Italia, occorre chiarire un punto: tutti potranno partecipare all’iniziativa denominata “La tua opinione conta”.

Per essere più chiari, non esistono soglie ISEE da rispettare per poter beneficiare dei Buoni spesa da 50 euro lanciati da una nota catena alimentare di origine tedesca presente in Italia dal 1992 con diverse filiali.

Ma di quale supermercato stiamo parlando? In base agli indizi appena forniti i più esperti in materia avranno già capito che l’iniziativa valida solo fino al prossimo novembre è stata lanciata da Lidl.

Proprio la celebre catena di supermercati di origine tedesca offre a tutti i partecipanti ad un concorso la possibilità di ricevere fino a 1.000 buoni spesa dal valore di 50 euro compiendo una piccola operazione presso il punto vendita Lidl in cui si va a fare la spesa.: basta rilasciare la propria opinione sulla filiale Lidl più vicina ed il gioco è fatto.

Anche se pochi ne sono a conoscenza, il concorso è attivo già dallo scorso dicembre e continuerà ad esserlo fino al 21 novembre 2022.

I fortunati vincitori dei Buoni spesa da 50 euro, invece, saranno estratti mensilmente.

Buoni spesa da 50 euro per tutti al supermercato, solo con questi 2 requisiti accedi al regalo

Visto chi è il supermercato promotore dell’iniziati avente ad oggetto il rilascio di Buoni spesa da 50 euro, concentriamoci sulle condizioni da soddisfare per poter accedere al regalo offerto da Lidl.

In altre parole, quali paletti dovranno rispettare gli interessati a partecipare al concorso che mette in palio ben 1.000 euro di Buoni spesa da 50 euro cadauno?

L’accesso al concorso è vincolato al rispetto di 2 soli requisiti: basta avere la residenza in Italia ed essere cittadini maggiorenni. Nulla in più.

Queste due caratteristiche rendono i Buoni da 50 euro Lidl differenti dai classici Bonus spesa distribuiti dai Comuni italiani, tra le altre cose da richiedere dietro presentazione di una domanda a cui, nella maggior parte dei casi, va allegata anche la certificazione ISEE.

Come partecipare al concorso per vincere i Buoni spesa da 50 euro

Vincere uno dei tanti Buoni spesa da 50 euro è abbastanza semplice. Una volta comprato qualsiasi prodotto presso uno dei punti vendita appartenenti alla grande catena Lidl, basta compilare un questionario per rilasciare la propria opinione sul supermercato.

Espresso la propria valutazione nel concorso “La tua opinione conta”, basterà attendere la mail di partecipazione al concorso contenente la data di estrazione dei Buoni spesa da 50 euro.

Attenzione solo alla scadenza: chi ha intenzione di portare a casa il grande regalo offerto da Lidl ha tempo fino al 21 novembre per inviare il proprio feedback dal sito internet ufficiale del supermercato.

Per contendersi i Buoni spesa da 50 euro è indispensabile lasciare la propria opinione dopo aver ricercato il supermercato Lidl più vicino, nella sezione del sito interamente dedicata alle valutazioni.

A questionario completato inserendo tutti i dati richiesti, i clienti Lidl non dovranno fare altro che attendere l’estrazione dei Bonus spesa da 50 euro. La data riportata sullo scontrino attestante l’acquisto va inserita obbligatoriamente per partecipare all’estrazione.

Tutte le informazioni sulle date di sorteggio dei Buoni spesa da 50 euro le trovate sulla pagina ufficiale Lidl Italia.