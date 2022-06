Continuano gli bonus moto 2022: se vuoi trascorrere l'estate in sella alle due ruote, con gli amici o la famiglia, puoi sfruttare subito gli sconti e ottenere fino a 4.000 euro di incentivi sull'acquisto di nuovi motoveicoli. Come funzionano gli incentivi e come si possono ottenere i bonus moto 2022: ecco cosa sapere.

L’estate è cominciata e moltissimi italiani hanno deciso di sfruttare il loro mezzo a due ruote per spostarsi in città, per raggiungere l’ufficio, oppure per spostarsi verso i luoghi di villeggiatura.

Per quale motivo? I bonus moto 2022 spingono le vendite, ma anche la bella stagione invita a tirare fuori la moto dai garage per un’uscita con gli amici.

Non solo per risparmiare sui consumi di carburante, ma anche per poter muoversi agevolmente nel traffico senza dover attendere sotto il sole lo scioglimento della colonna di veicoli fermi sulla strada. Grazie ai nuovi incentivi moto 2022, inoltre, comprare un nuovo ciclomotore o un veicolo a due ruote è ancora più conveniente.

Nonostante alcune delle risorse a disposizione per i bonus moto 2022 siano andate esaurite, esistono ancora delle interessanti occasioni di risparmio: ecco come ottenere uno sconto di 4.000 euro sull’acquisto di una moto.

Monta in sella alle due ruote con i nuovi incentivi moto 2022: come funzionano

Hanno preso il via i nuovi incentivi per l’acquisto di motocicli e ciclomotori con alimentazione elettrica o tradizionale: a partire dal 16 maggio 2022, con l’approvazione del DPCM con i nuovi incentivi auto e moto 2022, è stato registrato un boom di prenotazioni.

La piattaforma Ecobonus del MISE è ancora attiva e permette di ottenere sconti e agevolazioni sull’acquisto di veicoli di categoria L: sono inclusi motocicli, ciclomotori, quadricicli leggeri.

Quale miglior occasione se non l’estate per sfoggiare la propria moto nuova, acquistata con uno sconto fino a 4.000 euro? Certo, perché i bonus moto 2022 permettono di risparmiare il 30% o il 40% rispetto al prezzo di listino.

È possibile scegliere di sfruttare i bonus moto 2022 con o senza la rottamazione, ricordando che quest’ultima permette di accedere a uno sconto più elevato.

Ma scendiamo nel dettaglio e cerchiamo di capire quali sono gli incentivi moto ancora disponibili e per quali categorie di motoveicoli sono state esaurite le risorse.

Incentivi moto 2022: i fondi sono finiti, ma non per tutti

È balzata all’occhio di tutti la notizia dell’esaurimento dei fondi disponibili per gli incentivi moto 2022, ma in realtà non si tratta di una verità assoluta.

A disposizione dei cittadini c’era un tesoretto di 15 milioni di euro a partire dal 2022, ma anche per gli anni seguenti fino al 2024. Per le moto ad alimentazione tradizionale, invece, erano stati messi a disposizione 10 milioni di euro per il 2022, e 5 milioni di euro per gli anni successivi.

Così come avvenuto per gli incentivi auto 2022, anche le moto alimentate tradizionalmente sono state prese d’assalto: i fondi disponibili per i moto termini sono andati esauriti.

Ad esaurirsi rapidamente, dopo pochissimi giorni dall’aperta della piattaforma, sono stati dunque i bonus moto 2022 per i mezzi a basso consumo alimentati a benzina. Ciò non significa che non siano disponibili altrettanti fondi per l’acquisto di moto ad alimentazione elettrica.

Si possono ancora richiedere, infatti, gli sconti su tutti i veicoli a due ruote che vengono alimentati in modo elettrico e che risultano quindi maggiormente rispettosi dell’ambiente. Ma come funzionano e quali sono gli sconti ancora attivi?

Incentivi moto 2022 ancora attivi: quali sconti si possono ottenere

Si possono ancora richiedere tutti i bonus moto 2022 che riguardano l’elettrico, con o senza la rottamazione a scelta del cliente finale. Quali sono gli incentivi?

Come previsto dal DPCM governativo, sono due gli sconti disponibili per l’acquisto di un nuovo motociclo o ciclomotore elettrico:

Sconto del 30% fino a un massimo di 3.000 euro per coloro che non intendono eseguire la rottamazione di un veicolo precedente, oppure per chi non ha alcun veicolo precedente da rottamare;

Sconto dl 40% fino a un massimo di 4.000 euro per l’acquisto di una moto nuova previa rottamazione del mezzo precedente.

Affinché risulti valida per ottenere gli incentivi, la rottamazione della moto precedente deve riguardare appunto un veicolo di categoria L, Euro 0, 1, 2, o 3, intestato da almeno un anno al nuovo intestatario del veicolo appena acquistato (a ad eventuali familiari conviventi).

Incentivi moto 2022: come prenotare gli sconti

Come si possono prenotare i bonus moto 2022? Se hai intenzione di goderti l’estate in sella alle due ruote senza rinunciare agli amici e ai weekend fuori porta, sei ancora in tempo per richiedere gli incentivi governativi.

Per ottenere gli sconti previsti dal bonus moto 2022, fino a 4.000 euro, non avrai bisogno di compilare alcun modulo, né di presentare alcuna domanda. Non servirà nemmeno possedere un ISEE basso o alto per avere lo sconto.

Non appena arriverai nella concessionaria di fiducia, avrai a disposizione tutta una serie di modelli di moto elettriche da acquistare. Effettuata la scelta, dovrai rivolgerti al personale della concessionaria per ottenere gli incentivi.

La richiesta dei bonus moto 2022 va presentata direttamente dalla concessionaria sulla piattaforma del MISE: il cliente potrà godere di sconti da 3.000 a 4.000 euro.