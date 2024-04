Lavaggio breve o eco: quale consuma meno? Ecco cosa scegliere per risparmiare in bolletta

Confronto tra lavaggio breve ed eco per risparmiare in bolletta: scopri quale opzione consuma meno acqua ed energia durante il lavaggio e risparmia.

Anche la più comune azione quotidiana, se associata ad altre piccole accortezze, può condurre ad un significativo risparmio mensile sulle bollette. Pensiamo ad un’attività molto semplice, come quella del lavaggio degli indumenti in lavatrice. Questo prezioso elettrodomestico prevede dei consumi che, alla lunga, vanno a pesare sulla bolletta mensile della luce. Ecco perché in molti si chiedono, tra lavaggio breve o eco, quale consuma meno.

Com’è noto, un lavaggio eco, che dovrebbe essere quello che garantisce un risparmio economico significativo, dura diverse ore. A seconda del modello di lavatrice in nostro possesso, può durare anche più di tre ore.

Le moderne lavatrici possiedono però anche l’opzione di lavaggio breve: in venti o trenta minuti, il ciclo viene portato a termine.

E un discorso analogo può essere fatto anche per le moderne lavastoviglie, le quali hanno opzioni di lavaggio del tutto simili.

Da questa enorme differenza di tempo tra i diversi programmi deriva la domanda che in tanti si fanno: quale lavaggio consuma meno, quello breve o quello eco? Cerchiamo di scoprirlo insieme.

È meglio scegliere il lavaggio breve o eco?

Tutti i moderni dispositivi, che si tratti di lavatrice o di lavastoviglie, possiedono il programma eco. Si tratta di una tipologia di lavaggio che prevede non solo un minor consumo di risorse, ma anche un conseguente impatto ambientale.

Il lavaggio eco permette cioè di sprecare meno corrente elettrica, e anche meno acqua rispetto ad un lavaggio standard.

Ed ecco spiegato perché si tratta di un ciclo di lavaggio abbastanza lungo: l’acqua e l’energia sfruttati si ridicono, ma l’efficienza non deve venire meno.

Il lavaggio breve, invece, si conclude in tempi rapidi. Potrebbe quindi non essere indicati per capi d’abbigliamento o per stoviglie molto sporchi.

Lavaggio breve o eco? Ecco quale consuma meno

Ragioniamo adesso in termini economici, cercando di capire tra il lavaggio breve e quello eco quale consuma meno.

È bene chiarire che il reale consumo dipende dal modello di lavatrice o di lavastoviglie in nostro possesso. Non potremo quindi quantificare effettivamente il reale risparmio economico.

Possiamo, però, cercare di comprendere qual è il tipo di ciclo di lavaggio che garantisce un minor consumo di energia e acqua e che permette quindi di risparmiare sulle bollette.

Generalmente, soprattutto quando parliamo di lavastoviglie, il lavaggio breve prevede delle temperature molto alte, oltre che un getto d’acqua abbastanza ampio. Il tutto per ridurre il tempo di lavoro.

Dunque, nel, caso della lavastoviglie, il ciclo eco che tiene sotto controllo i consumi consuma necessariamente meno rispetto al lavaggio breve.

Per le lavatrici, invece, il discorso cambia. La temperatura dei lavaggi brevi, nella maggior parte dei casi, può essere modificata e abbassata. Tuttavia, anche in questo caso, la quantità d’acqua è maggiore rispetto a quella utilizzata dal ciclo eco.

In termini economici, nonostante la durata abbastanza lunga, quindi, il lavaggio eco è quello che consuma meno.

Tutti i vantaggi del programma ecologico

Oltre ad essere indicato perché consuma meno, il lavaggio eco, rispetto a quello breve, è come abbiamo già accennato molto più efficiente.

Innanzitutto, data la sua lunga durata, l’acqua ed il detergente permangono per un tempo maggiore sui capi o tra le stoviglie. In questo modo la pulizia che si ottiene alla fine del ciclo è più profonda.

Al contrario, un lavaggio breve potrebbe non essere adatto per lo sporco più ostinato. Il rischio è quello di tirar fuori dalla lavatrice o dalla lavastoviglie abiti o piatti ancora sporchi, e di dover quindi procedere ad un secondo lavaggio.

Attenzione però alla quantità del carico. Se il dispositivo è a mezzo carico, potrebbe non essere necessario avviare un lungo ciclo eco. In questi casi, se la lavatrice o la lavastoviglie lo prevedono, meglio avviare il lavaggio specifico per mezzo carico.

