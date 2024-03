Pulire casa, quale elettrodomestico consuma di più? Questi costano 230€ all’anno

Pulire casa costa e non poco. Bisogna valutare quelli che sono gli elettrodomestici che consumano di più, senza contare l’attrezzatura per la pulizia e i vari saponi e detergenti igienizzanti.

Ma c’è un modo per ridurre al minimo i costi in bolletta? Sicuramente è di aiuto conoscere il consumo di ogni elettrodomestico e gli accorgimenti per ottimizzarlo.

Qual è l’elettrodomestico che consuma di più in casa

C’è un modo per essere certi di quale sia l’elettrodomestico che consuma di più in casa e monitorarlo con attenzione ed è, per l’appunto, la presa di monitoraggio.

Mentre, per avere un quadro completo di tutti i consumi domestici, è utile installare un contatore cosiddetto “intelligente” ovvero energy meter o smart meter.

Per quanto riguarda le pulizie di casa, senza dubbio quello che incide maggiormente sui costi in bolletta è la lavatrice.

Ecco la stima dei costi per tutto l’anno, se si fa la lavatrice di sera.

Questo infatti è uno degli accorgimenti da seguire per cercare di contenere i costi di questo elettrodomestico. A ciò si aggiunge l’accortezza di effettuare lavaggi sempre a pieno carico e mai a temperature troppo elevate (l’ECO a 40-60°C è più che sufficiente).

Quali sono gli elettrodomestici che consumano di più in casa

Sempre rimanendo in ambito di pulizie domestiche, ebbene gli elettrodomestici che consumano di più sono, oltre alla lavatrice, l’asciugatrice, l’aspirapolvere, la scopa elettrica e il ferro da stiro.

L’indagine è stata condotta da Facile.it che ha messo a confronto i principali elettrodomestici di uso quotidiano per le pulizie di casa.

Asciugatrice

Le stime vedono in testa, oltre alla lavatrice, anche l’asciugatrice che può arrivare a costare anche 150 euro all’anno, se si utilizza tutti i giorni.

L’ideale è utilizzare sempre prima la centrifuga della lavatrice, per poi spostare il bucato nell’asciugatrice che va utilizzata sì a pieno carico ma non stracolma. Infatti, può ridurne l’efficienza e diventare addirittura controproducente per il consumo in bolletta.

Ferro da stiro

Il ferro da stiro, se consideriamo solo un paio di ore di utilizzo alla settimana, costa tanto, visto che per un impiego così ridotto si arrivano a sfiorare i 60 euro di costo all’anno.

Per non sprecare energia, è bene non lasciarlo acceso tra una faccenda e l’altra e controllare che non ci sia formazione di calcare, che diminuisce la qualità del lavoro e fa consumare di più.

A tal proposito, ecco il metodo giapponese che permette di dire addio al ferro da stiro.

Aspirapolvere

A seguire, tra gli elettrodomestici per le pulizie di casa che consumano di più, troviamo l’aspirapolvere. Che sia con o senza filo, comunque si ricarica con l’energia elettrica e la stima, per un paio di ore alla settimana, è di 26 euro all’anno in bolletta.

L’importante è attivare il turbo solo sui tappeti e mantenere il filtro sempre pulito.

Scopa elettrica

Infine, la scopa elettrica consuma circa il doppio di un’aspirapolvere, a parità di tempo di utilizzo. Anche in questo caso, la manutenzione corretta e periodica (sia per la pulizia delle componenti che per la formazione di calcare) è l’accorgimento più prezioso per evitare gli sprechi.

Chi consuma di più la lavatrice o la lavastoviglie

C’è un altro elettrodomestico che solitamente si utilizza per le pulizie di casa e nella fattispecie per il lavaggio dei piatti: la lavastoviglie.

In tante case non è presente, spesso perché si ritiene che contribuisca a spendere di più, in termini di energia elettrica, e soprattutto per quanto riguarda il consumo di acqua.

Ebbene, si tratta tuttavia di una convinzione errata, dal momento che la lavastoviglie consuma meno di una lavatrice e meno litri di acqua (e detersivo) del lavaggio a mano.

Quali sono le cose che consumano più energia

Senza dubbio, come abbiamo avuto modo di scoprire, gli elettrodomestici per pulire casa sono tra i più energivori che utilizziamo nel quotidiano, ma non i più dispendiosi in assoluto.

Ebbene, secondo una stima di ABenergie a incidere sulla bolletta dell’energia elettrica ci sono in primis il frigorifero e l’illuminazione domestica. Il consiglio dunque è di investire al meglio, da questo punto di vista, scegliendo elettrodomestici di ultima generazione e lampadine a led, in grado di consumare il meno possibile, riducendo ogni spreco.