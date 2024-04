Il timore di nuovi rincari si fa sempre più pressante soprattutto sul fronte di luce e gas: il perchè è legato in parte anche alle nuove regole in tema di Bonus sociale e non solo.

Per i prossimi mesi è previsto un aumento della spesa del 19%, con un esborso di 105 euro in più all’anno. A questi vanno sommati circa 34 euro in più all’anno per gli oneri di trasporto e gestione del contatore.

In aumento anche le bollette del gas. Come non se non bastasse sono state rimodificare le nuove soglie ISEE per poter accedere al Bonus sociale e ciò avrà forti ripercussioni sul portafoglio degli italiani.

Dalla sua entrata in vigore il bonus bollette ha subito rinnovi praticamente ogni trimestre con modifiche relative alle soglie ISEE di accesso.

Fino a dicembre 2022 il Bonus Bollette Luce e gas è stato accessibile da coloro con ISEE non superiore ai 12.000 euro.

Da gennaio 2023 la soglia è passata a 15.000 euro.

Il governo in questi mesi ha confermato nei diversi trimestri la volontà di sostenere le famiglie in difficoltà economica aggiungendo anche un contributo straordinario.

Adesso Arera ha comunicato nuove modifiche alle soglie ISEE di accesso e ciò determinerà nuovi rincari. Ecco nel dettaglio i nuovi limiti ISEE per accedere.

Bonus bollette, attenzione ai rincari e alle nuove soglie ISEE: eccole nel dettaglio

Dal 1° aprile 2024 il Bonus Bollette Luce e Gas è tornato nella sua versione ordinaria.

Pensato per aiutare le famiglie in difficoltà economica, il bonus è stato riconfermato con la Legge di Bilancio per il primo trimestre del 2024 e dal 1° aprile però tornerà nella versione base.

Dunque il bonus torna nella sua versione originaria ed è accessibile per tutti gli utenti domestici e non domestici in condizioni economicamente svantaggiate.

Modificate anche le soglie ISEE non più 15.000 euro ma 9.530 euro, che sale a 20.000 euro per le famiglie numerose (con oltre 3 figli).

Lo scorso anno la soglia ISEE è stata di 15.000 euro e 30.000 euro per le famiglie numerose.

Confermato anche il contributo straordinario che varierà in base al numero dei componenti familiari.

L’importo quantificato da Arera varierà a seconda del numero di componenti all’interno del nucleo familiare cosi per come indicato nella Dichiarazione Sostitutiva Unica e verrà applicato in automatico a chi già riceveva il bonus elettrico.

Va detto e ricordato che il Bonus sociale viene erogato soltanto a coloro che si trovano in situazioni di indigenza o per motivi di disagio fisico.

In caso, il beneficiario ha diritto ad ottenere uno sconto che varia in base ai consumi e alle fasce di potenza espresse in Kw.

Bonus Bollette, lo ottieni così

Lo abbiamo detto, il bonus sociale viene erogato in maniera automatica a coloro che hanno determinati requisiti previsti dalla normativa.

L’unico passaggio da fare per ottenere il bonus è quello di presentare la DSU, ossia la dichiarazione sostitutiva unica ottenendo così l’attestazione ISEE.

Se il valore dell’ISEE ottenuto è sotto la soglia prevista dalla normativa e se la fornitura ha i requisiti di ammissibilità allora si ha diritto al Bonus che verrà erogato per 12 mesi.

Ogni nucleo familiare ha diritto a un bonus per disagio economico per la fornitura elettrica.

Ecco i nuovi importi

Il valore complessivo annuale, con il ritorno alla versione base varierà in relazione ai componenti del nucleo familiare.

Per essere precisi:

• una famiglia con un massimo di 2 componenti l’importo sarà di 142,74 euro ossia un bonus mensile di 11,7 euro;

• una famiglia con massimo tre a quattro componenti l’importo sarà di 183 euro ossia un bonus mensile di 15 euro;

• una famiglia con oltre quattro componenti la soglia sarà di 201,30 euro ossia un bonus mensile di 16.50 euro.

Per i primi 3 mesi del 2024 i titolari del bonus hanno trovato in bolletta uno sconto calcolato in base al contributo straordinario, sommato a quello ordinario, dal primo aprile questo importo non verrà più conteggiato.