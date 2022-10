Il ferro da stiro pesa in bolletta e le persone che detestano stirare sono tantissime: spopola l’antico metodo proveniente dal Giappone per dire addio per sempre all'incombenza di stirare i panni.

Il lavoro domestico più noioso del mondo? Non ci sono dubbi: è stirare. Chiunque vorrebbe camicie e abiti perfetti tutti i giorni, come appena ritirati dalla lavanderia, tuttavia fare il bucato e usare il ferro da stiro è una pratica detestata sia dagli uomini che dalle donne. Per di più stirare è diventata una pratica costosa per via del caro bollette che pesa sulle tasche degli italiani. Il motivo è presto detto: il ferro da stiro è uno degli elettrodomestici che consuma di più, insieme al forno elettrico e al phon per capelli.

Ma spunta un trucchetto innovativo e veloce per avere vestiti perfetti senza stirare: grazie a questo antico metodo giapponese i panni non saranno più sgualciti con un grande risparmio di tempo e denaro. Eliminata la spesa del ferro dalla bolletta!

Stendere i panni, questo antico metodo giapponese ti permette di non stirare mai più

Ferro da stiro addio! Da giorni sul web spopola una nuova moda: si tratta di un metodo orientale che proviene dal Giappone e che promette mandare in pensione l'asse da stiro, risparmiando un bel po' di soldini sulla bolletta dell'elettricità e, soprattutto, tanto tempo da dedicare a ciò che si ama veramente.

Per mettere in atto questo trucchetto tutto giapponese bisogna scuotere i panni il più possibile una volta ritirati dalla lavatrice e stenderli senza piegarli, appendendoli sulla stampella e facendoli "allungare". Questo metodo consente di eliminare le pieghe e favorire una asciugatura senza sgualciture.

Non sarà più necessario passare molto tempo a districarsi tra asse e ferro da stiro, alleggerendo (anche di molto) la bolletta a fine mese.

Il metodo della cesta per non stirare

Oltre al metodo giapponese che sfrutta l'allungamento dei vestiti per evitare la noiosa fase dello stiraggio, esistono altri trucchetti. Uno dei più utilizzati è quello della “cesta”. Il trucco della cesta assicura un risultato molto simile a quello che si ottiene con il ferro da stiro, senza perdite di tempo e sprechi di energia elettrica.

Per poter utilizzare questo metodo bisogna:

aspettare che i vestiti siano asciutti

ritirarli e stenderli su un piano rigido, ad esempio sul tavolo

piegarli come se fossero stati appena stirati

mettere i panni piegati in una cesta l’uno sull’altro. Il peso dei vestiti impilati assicura un effetto simile a quello del ferro da stiro

Sicuramente questo può essere un modo per risparmiare tempo e denaro, considerando che, a causa del caro bollette, stirare è diventata oggi un'operazione costosa.

Altri metodi pratici per avere vestiti meno sgualciti sono separare quelli pesanti (come giacche, asciugamani e lenzuola) da quelli più "leggeri" (come intimo e t-shirt) e non riempire eccessivamente la lavatrice.

Il ferro da stiro pesa in bolletta, ecco quanto consuma davvero (altra buona ragione per non stirare)

Stirare è diventata un'attività detestata da molti non solo per la ripetitività ma anche per il peso sulla bolletta. Infatti il ferro da stiro, come abbiamo anticipato, rientra tra gli elettrodomestici che consumano di più. Il maggiore assorbimento di energia si ha al momento dell'accensione, quando il ferro raggiunge la temperatura più alta, per poi diminuire gradualmente durante il suo utilizzo. Va da sé che più sarà alta la temperatura impostata e più aumenteranno i costi finali con il rischio di avere brutte sorprese sulla bolletta mensile.

Non è semplice calcolare con esattezza quanto costa utilizzare il ferro da stiro poiché ci sono diverse variabili da considerare:

il tempo di utilizzo

la tipologie di ferro

la temperatura

la fascia oraria

Facendo una stima puramente indicativa, possiamo dire che un ferro da stiro di potenza media tra i tra 600 e 3000 W consuma tra i 20 e i 30 centesimi di euro, questi però sono i prezzi precedenti alla crisi energetica, il che vuol dire che ora e per i prossimi mesi le tariffe saranno ben più elevate.

Per risparmiare qualcosina, oltre al metodo giapponese per stendere i panni, un’altra strategia è stirare nelle fasce orarie in cui l'elettricità costa meno, cioè dopo le 19.00 e nel weekend.