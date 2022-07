Hai pochi euro da investire in un viaggio, ma vuoi comunque partire? Ecco come risparmiare sulle vacanze, con questi infallibili metodi low cost.

Hai pochi euro da investire in un viaggio, ma vuoi comunque partire? Ecco come risparmiare sulle vacanze, con questi infallibili metodi low cost.

Siamo ormai entrati nel vivo dell’estate, ma non tutti gli italiani hanno già provveduto a organizzare le proprie ferie.

Con i prezzi in aumento, in molti sperano magari di trovare un last-minute che consenta di risparmiare sulle vacanze. Eppure, per chi ha voglia di pianificare un viaggio nelle prossime settimane, esistono dei metodi comprovati che permettono di spendere meno e, dunque, conservare parte del proprio budget.

Il tutto senza aspettare miracoli o offerte dell’ultimo minuto, che potrebbero anche non arrivare in tempo per goderci le ferie.

Con questi metodi infallibili puoi risparmiare sulle vacanze e goderti un viaggio low cost

La prima cosa da fare, se hai intenzione di pianificare un viaggio all’insegna del risparmio, è documentarti sulla tua meta.

Non puoi pensare di risparmiare sulle vacanze se non hai idea delle iniziative locali che troverai una volta raggiunto il luogo di villeggiatura.

Di solito, ogni località prettamente turistica ha un proprio sito web ufficiale contenente le iniziative legate al turismo.

È bene prendere visione di questo materiale, in quanto ci permette di ottenere un elenco di attività, anche gratuite o comunque a buon mercato, dedicate ai turisti.

Prima del viaggio, dunque, sarebbe opportuno prendere nota di mostre, musei, festival e altri eventi gratuiti ai quali recarsi durante la vacanza.

Allo stesso modo, se stai organizzando le tue ferie in un luogo d’arte o cultura, appunta eventuali parchi, monumenti o opere d’arte da vedere e che hanno accesso gratuito.

Nel caso in cui non vi siano attività totalmente gratuite, è anche opportuno verificare se, prenotando i biglietti in anticipo, vengano o meno concessi degli sconti.

Per chi viaggia con minori, poi, importantissimo verificare preventivamente eventuali sconti, validi per bambini di determinate fasce d’età.

Altra operazione da svolgere necessariamente al momento di pianificare il viaggio è quella di confrontare attentamente i vari mezzi di trasporto.

Ovviamente, per raggiungere le destinazioni più lontane, potrebbe essere necessario ricorrere all’aereo.

Ma, per raggiungere un luogo di villeggiatura non troppo distante, potresti valutare varie opzioni. Non sempre, infatti, utilizzare l’auto è l’alternativa migliore.

Con i prezzi della benzina in aumento, in effetti, potresti decidere di optare per altri mezzi più convenienti, quali il treno o l’autobus.

E, se proprio non riesci a rinunciare all’auto, valuta di condividere il viaggio con altre persone che devono raggiungere la tua stessa meta.

In questo modo, potrete condividere le spese legate al carburante.

Per risparmiare sui viaggi, attenzione ad hotel e alloggi

Ma ciò che può fare maggiormente la differenza e ti potrà consentire di affrontare un viaggio low cost è la sistemazione.

Se vuoi risparmiare sulle vacanze, infatti, dovrai valutare adeguatamente hotel e altri tipo di alloggio.

La prima cosa da fare è verificare la presenza di eventuali offerte sui principali siti di prenotazioni di viaggi ed esperienze. Ma questo, ovviamente, non basta.

Di solito, le alternative più economiche al classico hotel sono rappresentate dagli ostelli, dai b&b e dagli appartamenti.

La prima opzione, quella rappresentata dagli ostelli, è di gran lunga la più economica. Soprattutto se intendi trovare una sistemazione solamente per dormire, è l’opzione ideale.

Ma gli ostelli non sono, ovviamente, per tutti. Se non vuoi rinunciare alla tua privacy, puoi optare per un b&b.

Tuttavia, sarebbe bene tenere in considerazione anche una terza opzione, non molto popolare, ma che consente di risparmiare su due fronti. Ci riferiamo ad un appartamento.

Di solito, case vacanza e appartamenti sono più economici di un hotel e ti consentono anche di preparare i pasti evitando i ristoranti. Cosa che ti consentirà di evitare costosi pasti.

Attenzione a pranzi e cene, possono costarti più dell’intero viaggio

Una delle spese maggiormente sottovalutate durante i viaggi è infatti quella relativa al cibo. Eppure, pianificare al meglio i pasti può aiutarti inaspettatamente a risparmiare sulle vacanze.

Soprattutto se alloggerai in hotel o in strutture che non sono dotate di cucina, dovresti organizzare prima questo aspetto del tuo viaggio.

Senza una preventiva pianificazione, si rischia in effetti di spendere più del dovuto per pranzi e cene.

Questo per due motivazioni: innanzitutto, senza decidere preventivamente quando, cosa e dove mangiare, si rischia di scegliere a caso. E in questo caso incappare in un locale più caro del dovuto è più semplice.

La seconda motivazione è invece legata a pasti e spuntini da effettuare durante il trasferimento. Invece di fermarti al primo ristorante o alla prima stazione di servizio lungo la strada, puoi anche optare per dei pasti da portare con te da casa, prima di partire.

Soprattutto se viaggi in gruppo, queste accortezze ti permetteranno di risparmiare anche centinaia di euro.

