Stai cercando delle monete rare perché vuoi rivenderle e ottenere un bel gruzzolo? Allora ricorda che ci sono anche altri oggetti che valgono centinaia (se non migliaia!) di euro. Tra questi, un vecchio gettone telefonico: ecco quali oggetti vintage possono farti diventare ricco.

Capita a tutti, quando i nostri portafogli iniziano a riempirsi di spicciolo, di ricercare qualche pezzo introvabile tra le varie monetine.

Questo perché alcune monete, anche non antiche e pur in euro, se rivendute possono fruttare anche migliaia di euro.

Tuttavia, non bisogna prestare attenzione solamente alle monete rare: esistono infatti tantissimi altri oggetti, di altrettanta rarità, che possono farci diventare ricchi.

Tutti cercano monete rare, ma se hai questo gettone telefonico a casa puoi diventare ricco

È vero, i collezionisti sono spesso alla ricerca di spiccioli introvabili, per i quali sono disposti a pagare moltissimi soldi. Tuttavia, non sono solamente le monete rare gli oggetti sui quali concentrare la propria ricerca se l’intento è quello di mettere da parte un bel gruzzolo.

Ci sono infatti tutta una serie di articoli che, un tempo, erano d’uso comune, mentre oggi sono ormai in disuso. Non vengono quindi più prodotti né utilizzati e, per questo, sono entrati a far parte degli oggetti da collezione.

Il primo pezzo da ricercare, che può essere rivenduto a cifre considerevoli, è un piccolo gettone telefonico. Si tratta di quell’oggetto che, un tempo, veniva impiegato per effettuare telefonate tramite le vecchie cabine telefoniche.

Trattandosi di un pezzo ormai fuori produzione, al pari delle monete rare può raggiungere cifre considerevoli.

Chiaramente, il valore effettivo dipende da eventuali particolarità del gettone telefonico stesso, oltre che dalla sua data di produzione.

Uno dei più rari è rappresentato dal gettone Stipel (questo il nome della società che lo coniò a partire dagli Anni Venti), datato 1927. La sua rarità non è data solamente dal fatto che si tratta di un oggetto abbastanza antico.

Il piccolo gettone del 1927 venne coniato per celebrare la Fiera Campionaria di Milano. Insomma, si tratta di un gettone commemorativo che, come succede con le monete rare di questa tipologia, venne coniato in numero limitato.

Oltre a gettone Stipel, in genere anche tutti i gettoni telefonici che vennero realizzati prima del secondo conflitto mondiale sono molto ricercati.

Il valore dei gettoni in questione si aggira tra i 150 ed i 200 euro, ovviamente se in perfetto stato di conservazione.

Eppure, come sottolineato da siti specializzati in monete e oggetti rari, quali ad esempio moneterare.net, tale oggetto potrebbe presentare errori di conio e particolarità che lo rendono unico.

Un gettone con errore di conio potrebbe aumentare il proprio valore anche di 10 volte. Dunque, un pezzo da 200 euro, potrebbe arrivare a valerne 2.000 con errore di conio.

E le monete rare? Ecco quali sono quelle che valgono di più

Oltre a verificare se, in casa, possediamo un gettone telefonico antico, possiamo ovviamente ottenere del denaro rivendendo eventuali monete rare in nostro possesso.

Tra le più ricercate, possiamo inserire sia dei pezzi coniati al tempo delle vecchie lire, sia delle monetine in euro.

I pezzi in euro che valgono di più sono decisamente quelli che riportano errori di conio. È il caso, ad esempio, del celebre centesimo italiano, che riporta impressa la Mole Antonelliana al posto del Castel del Monte.

Dato che la Zecca di Roma, una volta accortasi dell’errore, ha provveduto a ritirare i pezzi con errore, ne esistono davvero pochi esemplari in giro.

Ed è per tale ragione che i collezionisti potrebbero essere disposti a pagare dai 2.000 fino ai 6.000 euro per aggiungere tale moneta alla propria collezione.

Nel caso in cui, invece, si possiedano in casa delle vecchie lire, andranno ricercate le cosiddette Lire Arancia e Lire Spiga. Queste monete rare sono datate 1946 e sono ormai quasi introvabili.

Per tale ragione, possono essere rivendute per cifre molto elevate: anche 1.500 euro.

Leggi anche: Come funziona il nuovo Cashback valido a settembre per ottenere rimborsi su queste spese.

Come rivendere monete rare, gettoni e oggetti vintage

Coloro che si ritroveranno fra le mani una o più monete rare, o magari un gettone telefonico o altro oggetto vintage di valore, si staranno sicuramente chiedendo come è possibile ottenere del denaro dalla vendita.

Ovviamente, per prima cosa, bisogna accertarsi dello stato dell’oggetto in proprio possesso. Le monete rare, ad esempio, possono essere rivendute a cifre elevate solamente a patto di non presentare segni di usura. Pezzi usurati o danneggiati, infatti, perderanno sicuramente parte del proprio valore.

E un discorso analogo vale per i gettoni telefonici.

Ad ogni modo, per rivendere questi oggetti da collezione abbiamo due opzioni. Ci si può innanzitutto rivolgere al più vicino negozio che tratta oggetti di antiquariato.

In alternativa, si può sfruttare internet: esistono, ad oggi, moltissimi siti che organizzano aste online, tramite le quali si possono piazzare non solo monete, ma anche vari oggetti antichi e di valore.

Leggi anche: Un bonus da 800€ nuovo di zecca è in arrivo, si richiede per sostenere questi acquisti.