Sta per arrivare un nuovo bonus da 800 euro. Di questi, 500 euro possono già essere richiesti, mentre la restante quota è in arrivo. Scopriamo come averli e per quali acquisti sarà possibile destinare l’agevolazione.

Tra i vari incentivi pensati per sostenere economicamente i nuclei familiari italiani, ce ne sono alcuni molto specifici. Pensiamo, ad esempio, al bonus animali domestici, pensato per sostenere le spese legate alla cura dei nostri amici a quattro zampe.

Altre agevolazioni, come il bonus da 800 euro che andremo ad analizzare, sono pensati per incentivare l’adozione di nuove tecnologie.

Scopriamo insieme i dettagli della nuova misura, cercando di capire quali sono gli acquisti e le spese agevolabili tramite tale importo.

Un bonus da 800€ nuovo di zecca è in arrivo, si richiede per sostenere questi acquisti

Prima di iniziare con la nostra analisi, è necessario un chiarimento. Il bonus in questione garantirà un importo massimo pari ad 800 euro totali.

Questo però, purtroppo, non vuol dire che tutti avranno diritto ad accedere a tale importo.

Potranno avere un bonus da 800 euro solamente determinate famiglie, nel rispetto dei requisiti.

Questo perché la misura in questione, legata ai computer e alla connessione ad Internet, è gestita in parte dallo Stato, in parte da una specifica Regione.

Ma andiamo per ordine. La misura di cui ci stiamo occupando è il cosiddetto bonus PC ed Internet. Una misura volta ad agevolare le famiglie che vogliono dotarsi di una connessione ad Internet.

Tale connessione dovrà avere particolari requisiti, in modo da garantire alle famiglie l’accesso al lavoro da remoto, ma anche ai servizi educativi che prevedono la frequenza a distanza.

Mentre l’agevolazione che sta per partire a livello nazionale potrà essere utilizzata per l’attivazione di un abbonamento ad Internet, la seconda parte della misura concederà invece anche l’acquisto di nuovi dispositivi.

Il bonus da 800€ non è interamente statale: 300€ saranno concessi a tutti

La prima porzione del bonus da 800 euro totali verrà concessa su tutto il territorio italiano. Degli 800 euro previsti, infatti, 300 euro saranno erogati dallo Stato.

Si tratta di una misura che fa parte dell’ampio progetto di digitalizzazione del suolo nazionale, un progetto che ha preso avvio con i voucher da 500 euro che, attualmente non sono più attivi.

Col nuovo bonus in partenza, gli italiani avranno diritto a ben 300 euro per attivare una connessione ad Internet veloce.

In particolare, sarà necessario attivare un contratto che, come velocità in download, garantisca di raggiungere almeno i 30 Mbps, in caso contrario non si avrà diritto al voucher in questione.

A differenza del vecchio bonus PC ormai scaduto, questo nuovo voucher potrà essere richiesto da ogni famiglia, senza alcun limite reddituale.

Tuttavia, dato che l’agevolazione è in partenza, ma non ancora attiva, non sappiamo se l’importo massimo sarà ottenibile da tutti.

Probabilmente, i voucher verranno differenziati in base all’ISEE presentato dalla famiglia richiedente.

Attendiamo informazioni ufficiali da parte di Infratel, la società che, di concerto col Governo, si occuperà dell’erogazione di questa specifica misura di sostegno.

La cifra restante è erogata da questa Regione

Abbiamo però già detto più volte che, per l’acquisto di PC e per l’attivazione di servizi legati ad Internet, avremo a disposizione un bonus da 800 euro totali.

In effetti, restano ben 500 euro di bonus, che però potranno essere ottenuti solamente da determinate famiglie italiane.

I restanti 500 euro verranno infatti erogati a livello regionale, solamente a coloro che risiedono regolarmente in Puglia.

Il bonus PC ed Internet, in questa specifica Regione, potrà infatti contare sia sui fondi statali, per un massimo di 300 euro a famiglia, sia su una misura regionale da ben 500 euro. In questo modo, si arriverà ad un bonus da 800 euro totali.

La misura in questione prevede dei requisiti differenti rispetto al voucher statale.

Se quest’ultimo sarà accessibile a tutti, senza tener conto del reddito familiare, il bonus PC ed Internet pugliese sarà garantito solo su presentazione dell’ISEE della famiglia.

Un ISEE che non potrà superare i 9.000 euro totali. La Regione vuole infatti concedere questo bonus aggiuntivo ai nuclei meno abbienti che, cumulando la misura con quella statale, potranno contare su un bonus da 800 euro totali.

Inoltre, c’è una seconda differenza rispetto alla misura che verrà attivata a livello nazionale.

Il bonus pugliese, infatti, non consentirà solamente l’agevolazione delle spese legate all’attivazione di un abbonamento ad Internet.

Le famiglie titolari della misura da 500 euro potranno infatti decidere di utilizzare la cifra per acquistare un nuovo computer.

Potranno però richiedere i 500 euro aggiuntivi solamente i residenti entro i confini regionali pugliesi.

Coloro che non risiedono in Puglia, dunque, avranno diritto ad un bonus da 300 euro massimi. Un bonus che però non è ancora attivo: se ne attende l’ufficializzazione da parte di Infratel.

