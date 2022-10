Nuovo Bonus famiglia da 800 euro al via. La misura posta in essere dal governo Draghi è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale con decreto attuativo. Per richiedere il Bonus famiglia basta possedere due requisiti. Ecco a chi spetta e come funziona.

Nuovo Bonus famiglia da 800 euro al via. La misura posta in essere dal governo Draghi è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale con decreto attuativo. Per richiedere il Bonus famiglia basta possedere due requisiti. Vediamo subito di quali si tratta e come funziona il nuovo contributo.

Se il governo Meloni si sta insediando, alcune misure dell’ormai ex governo Draghi stanno ancora prendendo forma.

Complice la forte crisi economica e il caro vita, il governo Draghi si è dato molto da fare per quanto riguarda le agevolazioni a sostegno delle famiglie italiane sempre più sotto la morsa del caro vita.

Nel decreto sostegni Bis oltre a tante agevolazioni è stato previsto un contributo economico per a i genitori chenon hanno ricevuto gli assegni di mantenimento per i figli.

Anche se in Italia rispetto al resto d’Europa ridotto è il numero dei divorzi, l’ex governo Draghi ha voluto comunque sostenere con questa misura i genitori lavoratori separati o divorziati.

Nello specifico è stato previsto un fondo di circa 10 milioni di euro. Il fondo è stato introdotto dalla Legge 21 maggio 2021, n. 69 di conversione, con modificazioni, del Decreto-legge 22 marzo 2021. n. 41 (c.d. Decreto Sostegni) e confermato dal Decreto fiscale convertito in Legge.

Ma solo qualche giorno fa si è data attuazione al provvedimento.

Vediamo nello specifico di cosa si tratta, quali sono i requisiti da rispettare per ottenere il riconoscimento del Bonus famiglia da 800 euro e come fare domanda.

Nuovo Bonus famiglia al via, 800 euro per 12 mesi a chi ha figli: bastano questi 2 requisiti

Il nuovo Bonus famiglia da 800 euro per genitori separati è considerata una misura a sostegno dei genitori divorziati o separati con almeno un figlio.

Nello specifico, il governo Draghi ha istituito questo fondo con l’obiettivo di sostenere le persone separate o divorziate che non hanno ricevuto il versamento totale o parziale degli assegni di mantenimento a causa di una riduzione del reddito dovuti agli effetti della pandemia.

Il nuovo Bonus famiglia da 800 euro, non è una misura isolata ma si affianca all’assegno unico e ai vari aiuti introdotti dal governo Draghi a sostegno dei nuclei familiari con figli a carico.

Leggendo nel dettaglio del decreto attuativo si prevede che il contributo da 800 euro spetta a come beneficiari i genitori separati o divorziati, lavoratori, che convivono con almeno un figlio minorenne, non autosufficiente o affetto da handicap grave, nel rispetto di due requisiti.

Possono accedere al nuovo Bonus coloro che non abbiano ricevuto l'assegno di mantenimento a causa dell'inadempienza del genitore o del coniuge o del convivente che vi era tenuto.

L’inadempienza deve essere dovuta alla riduzione, cessazione o sospensione della propria attività di lavoro a seguito dell’emergenza sanitaria mondiale da covid 19 a decorrere dall'8 marzo 2020 per una durata minima di novanta giorni o per una riduzione del reddito di almeno il 30 per cento rispetto a quello percepito nel 2019.

Possono richiedere il nuovo Bonus famiglia da 800 euro i genitori che non abbiano ricevuto l'assegno di mantenimento o lo abbiano ricevuto in maniera parziale nel periodo tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2022, data della cessazione dello stato di emergenza.

Il secondo dei due requisiti che vincolano l’ottenimento del nuovo Bonus famiglia 800 euro riguarda il reddito del richiedente, il quale deve risultare inferiore o uguale all'importo di euro 8.174.

Nuovo bonus famiglia, coma fare domanda

Come fare domanda per ottener il Bonus famiglia da 800 euro rimane ancora un mistero. La procedura da seguire risulta allo stato attuale non definita.

La domanda per beneficiare degli 800 euro potrà essere inoltra a seguito della pubblicazione dell’avviso pubblico sul sito ufficiale del Dipartimento per le politiche della famiglia.

Il decreto attuativo prevede però i dati che la domanda deve contenere.

Nella domanda per il nuovo Bonus famiglia da 800 euro andranno indicate le generalità e i dati anagrafici del richiedente, il numero di conto corrente bancario o postale, l'importo dell'assegno di mantenimento e l'ammontare delle somme non versate dal coniuge obbligato, il reddito eventualmente percepito, la dichiarazione attestante il nesso di causalità tra l'inadempienza e l'emergenza epidemiologica e l'indirizzo di posta elettronica ordinaria o certificata a cui l'interessato intende ricevere ogni comunicazione relativa al monitoraggio della pratica.

Alla richiesta per ottenere il nuovo Bonus famiglia deve essere allegata, a pena di inammissibilità, la copia del documento di identità del richiedente e copia del titolo che fonda il diritto all'assegno di mantenimento.

Nuovo bonus famiglia da 800 euro, quali sono gli importi

Il nuovo Bonus famiglia erogato in favore dei genitori che non abbiano ricevuto l'assegno di mantenimento o lo abbiano ricevuto in maniera parziale potrà essere corrisposto in un'unica soluzione per l’importo pari all’assegno di mantenimento, ma comunque per un importo non superiore agli 800 euro mensili e per un massimo di 12 mesi.