Mentre la situazione relativa al nuovo Decreto Sostegni 2022 si trova ormai ad un punto di svolta, si torna a parlare di Reddito di Emergenza. E questo non sorprende affatto: grazie alle varie rate del REM, sono state moltissime le famiglie nostrane che hanno potuto tirare un sospiro di sollievo, nonostante la crisi economica ancora in atto, a causa della pandemia che non accenna ad arrestarsi. In effetti, ci si aspettava il ritorno del Reddito di Emergenza già con la pubblicazione della Legge di Bilancio 2022 in Gazzetta Ufficiale. Ritorno che però non è alla fine avvenuto, lasciando gli italiani a bocca asciutta. Ricordiamo però ai lettori un dettaglio fondamentale: le ultime rate del REM sono state prorogate con il celebre Decreto Sostegni Bis. Dunque, le ultime rate del Reddito di Emergenza non erano state previste dalla Legge di Bilancio 2021. Questo ci lascia ipotizzare che il REM potrebbe tornare, appunto, con il nuovo Decreto Sostegni 2022 ormai in arrivo. Cerchiamo quindi di capire quando il Reddito di Emergenza potrebbe tornare, e dove il Governo potrà trarre i fondi per finanziare le nuove mensilità. Reddito di Emergenza 2022: segnali della proroga La mancata proroga del Reddito di Emergenza con la Legge di Bilancio 2022, dunque, non è assolutamente coincidente con una totale cancellazione di ulteriori rate del REM. Anche se è vero che le ultime rate del Reddito di Emergenza sono state concesse mesi fa, nell’ormai lontano settembre 2021, il Governo non sembra aver dimenticato l’importanza di questa misura, che ha fornito un concreto aiuto agli italiani in difficoltà. Tra l’altro, lo ricordiamo, Draghi ha esteso lo Stato di Emergenza al 31 marzo 2022, e non è escluso che, dato l’andamento non proprio positivo dell’attuale quarta ondata di Covid-19, tale Stato venga ulteriormente prolungato. Anche se non siamo più ad una prima fase dell’emergenza, caratterizzata da lockdown e chiusure forzate, è innegabile che siano ad oggi tantissime le famiglie italiane in condizioni economiche non agiate a causa del Covid. Così com’è anche innegabile il fatto che tantissimi settori stanno ancora risentendo pesantemente della crisi, e sarà necessario che il Decreto Sostegni 2022 preveda nuovi fondi per aiutare le imprese italiane. Ma, proroga dello Stato di Emergenza a parte, segnali di una possibile proroga del Reddito di Emergenza arrivano direttamente dalla politica: ricordiamo infatti che il REM è stato richiesto a gran voce dalla maggior parte delle forze politiche in campo. Prima della pubblicazione del testo ufficiale della Manovra 2022, in effetti, era stato proposto di inserire, tra gli emendamenti, quello che avrebbe portato ad un rinnovo di nuove rate del Reddito di Emergenza. La volontà di rinnovare il REM è dunque ancora presente. L’unico problema, in effetti, potrebbe essere rappresentato solamente dalla mancanza di fondi per finanziare una misura di tale portata. Reddito di Emergenza proroga 2022: il falso problema dei fondi Ma quello della mancanza dei fondi è in realtà una sorta di falso problema. Vero è, infatti, che la Legge di Bilancio 2022 non ha previsto in alcun modo di finanziare nuove rate del Reddito di Emergenza. Vero anche che, dato l’enorme numero di famiglie potenziali beneficiarie, si tratterebbe di una misura molto costosa per le casse statali. Tuttavia, il Governo ha una sorta di asso nella manica, che potrebbe servire al finanziamento della proroga 2022 del Reddito di Emergenza. Stiamo parlando dei fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Se è vero che il bilancio 2022 non ha previsto alcun fondo per finanziare il REM, le nuove rate potrebbero alla fine essere finanziate grazie ai fondi previsti dal PNRR. Quello della mancanza dei fondi per finanziare il Reddito di Emergenza è dunque solamente un falso problema, che di certo non sarà determinante per bloccare un’eventuale proroga. Reddito di Emergenza proroga 2022: il momento della verità è vicino! In ogni caso, il momento della verità è vicino: è ormai questione di poche ore, poi finalmente sapremo quando e se le nuove rate del Reddito di Emergenza verranno ufficialmente rese disponibili ed operative. Il Governo è infatti attualmente al lavoro al nuovo Decreto Sostegni 2022. Nonostante lo slittamento del Consiglio dei Ministri, manca ormai poco ed il nuovo decreto prenderà forma. Se, dunque, alla fine il Governo riuscirà ad includere nuove rate del Reddito di Emergenza, verrà comunicato a breve. Molto improbabile, però, che le cifre del Reddito di Emergenza siano le stesse previste dal vecchio Decreto Sostegni Bis. In ogni caso, si tratta per adesso solo di ipotesi: nel caso in cui si avranno notizie in merito, non tarderemo a comunicarle ai lettori su queste pagine. Al contempo, consigliamo la visione del contenuto, a cura di Mondo Pensioni, dove viene approfondita la questione relativa alla possibile proroga 2022 del Reddito di Emergenza, oltre che dei bonus omnicomprensivi. Oltre il Reddito di Emergenza: gli aiuti previsti dal DL Sostegni 2022 Al momento, comunque, non siamo solamente in attesa di conoscere il destino della proroga del Reddito di Emergenza 2022: ci sono tantissime novità sui Sostegni in arrivo a breve. Il futuro Decreto Sostegni 2022 in arrivo, infatti, prevede numerose novità e aiuti per tutti gli italiani. In primo luogo, si attende un nuovo fondo perduto per le imprese particolarmente in sofferenza. Grazie ad una discussione avvenuta tra i Ministri del Lavoro, dell’Economia e del Turismo, infatti, sono stati individuati i settori economici particolarmente in sofferenza a causa dell’emergenza dovuta al Covid. Si tratta, nello specifico, degli operatori nel turismo (a vario titolo, dalle strutture alberghiere fino agli impianti sciistici), i ristoratori, i centri benessere e le terme, le ditte di catering ed eventi, i club e le discoteche. Tuttavia, non è escluso che anche altri settori particolarmente gravati dalla crisi riceveranno i loro aiuti a fondo perduto. Oltre il Reddito di Emergenza: CIG Covid e bonus bollette Infine, tra le nuove introduzioni del Decreto Sostegni 2022, sono previste anche la proroga della Cassa Integrazione Guadagni (CIG) con causale Covid-19, oltre che l’introduzione di nuovi sostegni contro l’aumento delle forniture, domestiche e non. Per quanto riguarda la CIG Covid-19, inizialmente il Premier Draghi non sembrava intenzionato ad eventuali nuove proroghe. Per fortuna, complice anche l’intervento di alcune associazioni di categoria appartenenti ai settori in sofferenza (non solo Federalberghi, ma anche Confindustria e Confcommercio), l’esecutivo parrebbe aver cambiato idea. Non sappiamo, però, se la Cassa Integrazione Covid-19 sarà accessibile solamente ai settori in crisi, come quello del turismo, o se anche altri settori economici potranno fruirne. Restiamo dunque in attesa della lettura del testo ufficiale del Decreto Sostegni 2022 per scoprirlo. Infine, il DL Sostegni 2022 conterrà sicuramente delle disposizioni al fine di contrastare il recente aumento delle utenze, sia per privati che per imprese. In effetti, il caro bollette non ha colpito solamente la popolazione, ma anche gli imprenditori, che adesso si trovano a dover fronteggiare dei costi ancor più elevati. Si sta quindi cercando una soluzione, sia per i privati cittadini che per le imprese italiane. La discussione sul DL Sostegni è comunque attualmente in atto: tra poche ore conosceremo il destino non solo del Reddito di Emergenza, ma anche della futura Cassa integrazione, del fondo perduto per le imprese in sofferenza, del nuovo possibile bonus bollette.

Alessia Seminara

Copywriter, classe 1991.

Versatile, multipotenziale, laureata in Scienze e Tecniche Psicologiche presso l'Università degli Studi di Catania, con una seconda laurea in Logopedia, ho una passione per la scrittura e il web copywriting. Entrambe mi hanno portato a concludere la canonica formazione accademica e ad intraprendere un ulteriore percorso di formazione in Seo e Copy Persuasivo. Grazie a vari corsi di formazione ho approfondito le mie conoscenze in ambito Digital Martketing. Negli anni ho stretto diverse collaborazioni come copywriter freelance per seguire variegati progetti.