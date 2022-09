A settembre 2022 arrivano nuovi bonus, ma ce ne sono altri che sono ormai in scadenza e che non potranno più essere richiesti. Ecco tutte le date da ricordare e le modalità di richiesta per non perdere opportunità interessanti per risparmiare su bollette, scuola, ristrutturazioni e molto altro.

A settembre 2022 arrivano nuovi bonus, ma ce ne sono altri che sono in scadenza.

In questo periodo di forti rincari, e con un autunno in arrivo che potrebbe essere caratterizzato da ulteriori spese, ci sono diversi aiuti e sostegni che il governo mette a disposizione di cittadini e famiglie, specialmente coloro che si trovano in difficoltà economiche.

Conoscerli e, soprattutto, conoscerne i termini e le scadenze, è fondamentale per non perdere opportunità di risparmio. Per esempio, ci sono alcuni aiuti pensati appositamente per alleggerire i costi delle bollette oppure le spese per i libri di testo e altro materiale didattico.

Per richiedere questi sostegni c’è, però, poco tempo, dal momento che per molti di questi non sarà più possibile presentare domanda oltre il 30 settembre.

Ancora, cittadini e famiglie devono segnare sul calendario l’ultimo giorno di settembre per evitare di perdere l’opportunità di usufruire di un importante incentivo.

Vediamo, allora, quali sono i bonus in scadenza a settembre 2022 e cosa fare per richiederli in tempo.

Bonus in scadenza a settembre 2022: 700€ da richiedere, ma solo fino al 30 del mese

I costi delle bollette hanno subito dei fortissimi incrementi. Questi vanno a incidere ulteriormente sulle famiglie che si trovano già in difficoltà economiche e per le quali lo Stato ha messo a disposizione già alcuni sconti in bolletta di luce e gas.

C’è, però, anche un ulteriore sostegno per questo tipo di spese. Si tratta di un aiuto economico messo in campo da IREN e che riguarda tutti coloro che hanno sottoscritto un contratto legato al teleriscaldamento e che è anche cumulabile con gli sconti in bolletta validi per tutti i cittadini con ISEE basso.

Si tratta di un’ottima opportunità per risparmiare sulla bolletta, in quanto il bonus arriva fino a 700 euro da richiedere al Comune qualora questo rientri nella lista consultabile sul sito IREN.

Questo bonus da 700 euro ha visto diverse proroghe (inizialmente, infatti, per i cittadini interessati ci sarebbe stato tempo solo fino a giugno 2022). Per il momento, e a meno che non venga prorogato ulteriormente, si potrà richiedere il sostegno solo fino al 30 settembre.

Si ricorda che il bonus può essere richiesto direttamente al Comune di residenza e che per usufruirne è necessario essere in possesso di un ISEE fino a 12.000 euro oppure fino a 20.000 per le famiglie numerose (con almeno 4 figli a carico).

Leggi anche: Per pagare le tue bollette c’è il bonus da 700€

A settembre 2022 scadono alcuni importanti bonus per risparmiare sulle spese per la scuola

Oltre alle spese per pagare le bollette, tra quelle che maggiormente pesano sul bilancio familiare ci sono quelle legate all’acquisto di libri di testo e altro materiale didattico.

Con l’arrivo di settembre, l’inizio della scuola è alle porte. Le famiglie devono, dunque, fare i conti con l’acquisto dei libri scolastici. Benché esistano anche diversi trucchi per risparmiare sui libri, esistono anche contributi, erogati dagli enti locali, che permettono di risparmiare o, in alcuni casi, a ottenere gratis questi prodotti.

Molti di questi bonus sono stati introdotti durante il periodo estivo, in modo da pubblicare le graduatorie finali in tempo per l’inizio del nuovo anno scolastico, e ormai sono scaduti. Altri, invece, sono ancora disponibili, ma per poco.

Alcune Regioni, per esempio l’Emilia Romagna, hanno fissato la data di scadenza fino ai primi giorni di ottobre. Ci sono altri casi, però, in cui la scadenza è imminente, per esempio in Toscana, dove il bonus potrà essere richiesto fino al 21 settembre.

Il consiglio, dunque, è informarsi sulle risorse disponibili da parte della propria Regione di residenza e, qualora ci fosse un bando ancora attivo, inviare la domanda, secondo le modalità descritte (molte devono essere inviate esclusivamente online tramite piattaforme apposite).

Scadenza a settembre 2022 per il SAL al 30% per villette ed edifici unifamiliari

Il 30 settembre è anche il termine ultimo stabilito per il raggiungimento dello stato di avanzamento dei lavori (anche detto SAL) di almeno il 30% nell’ambito del Superbonus 110%.

La data è di fondamentale importanza, dal momento che, qualora non venga raggiunta questa percentuale per i lavori legati al bonus, si potrà beneficiare dell’agevolazione solo per le spese sostenute fino al 30 giugno 2022.

In merito a questa scadenza va detto che le cose potrebbero cambiare a breve. Questo perché sono stati presentati due emendamenti al decreto Aiuti-bis per spostare tale data alla fine dell’anno.

In attesa di cambiamenti, comunque, è bene ricordare la data del 30 settembre.

Attenzione a questo bonus in scadenza a settembre 2022

Per concludere questo elenco dei bonus in scadenza a settembre 2022, è importante ricordare che il 30 settembre è anche il termine fissato per richiedere il cosiddetto bonus edicole.

Si tratta del credito d’imposta riconosciuto agli esercenti attività commerciali che operano nel campo della vendita al dettaglio di riviste, giornali e periodici per risparmiare su TARI, IMU, COSAP, ma anche sull’acquisto o noleggio di registratori di cassa e POS.

Per richiedere il bonus è necessario collegarsi al sito apposito.