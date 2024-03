Digiuno dalla dopamina: cos'è la nuova tendenza social che fa discutere gli esperti

Una nuova tendenza social, partita dalla Silicon Valley in California e presto diffusasi in tutto il mondo, sta attirando l'attenzione di psichiatri e psicologi: si tratta del cosiddetto "dopamine detox" o digiuno dalla dopamina.

In realtà, questa moda ha un fondamento scientifico e nasce dalle teorie dello psichiatra Cameron Sepah. Tuttavia, Sepah lo intendeva come un metodo basato sulla terapia cognitivo-comportamentale per aiutare le persone a controllare le dipendenze e non come un vero e proprio digiuno.

Infatti, la dopamina è un neurotrasmettitore prodotto dal corpo ed è impossibile digiunarne in senso letterale. Quindi, il dopamine detox nasce da un'interpretazione errata delle teorie del dottor Sepah.

Quello che preoccupa sempre di più gli esperti, però, sono i possibili effetti pericolosi di questa pratica diffusa sui social.

1. Digiuno dalla dopamina: cos'è e quali sono i possibili effetti di questo trend 2. Cos'è la dopamina e a cosa serve? 3. Cosa succede se si ha poca dopamina? 4. Come capire se si ha poca dopamina?

Digiuno dalla dopamina: cos'è e quali sono i possibili effetti di questo trend

Il trend sempre più diffuso del dopamine detox o digiuno dalla dopamina consiste nel tentativo di "disintossicarsi" completamente da questo neurotrasmettitore e i suoi effetti evitando qualunque attività che stimoli il piacere.

Solitamente, chi pratica dopamine detox evita per 24 ore o più di svolgere attività piacevoli come:

• mangiare

• fare esercizio fisico

• ascoltare la musica

• leggere

• avere rapporti sessuali

• parlare con altre persone

• accarezzare un animale domestico

• utilizzare internet e i social media

• guardare la televisione

Le uniche attività permesse, ma con moderazione, sono camminare, meditare, scrivere e bere acqua.

In realtà, non è questo che lo psichiatra Cameron Sepah intendeva quando per la prima volta ha teorizzato il digiuno dalla dopamina. Il dottor Sepah proponeva un metodo utile a contrastare sei dipendenze attraverso l'allontanamento da quegli stimoli che spingono le persone a caderne vittima.

Queste sei dipendenze, che hanno a che fare soprattutto con la stimolazione creata dai dispositivi elettronici e dall'uso di internet, sono:

• la fame nervosa

• l'abuso di internet e la dipendenza dai videogiochi

• il gioco d'azzardo

• lo shopping compulsivo

• la dipendenza dal porno

• l'uso di droghe

Per combattere questi comportamenti estremamente dannosi per le persone e migliorare la qualità della loro vita, Sepah propone una terapia cognitivo-comportamentale che consiste nel rinunciare ai dispositivi elettronici e ai social media per un minimo di qualche ora fino ad alcuni giorni e dedicarsi, invece, ad attività rilassanti. In questo modo, il corpo e la mente imparano a non farsi dominare dagli stimoli legati all'utilizzo di questi dispositivi, come le notifiche o i mi piace.

Inoltre, gli esperti fanno notare che è impossibile digiunare e disintossicarsi dalla dopamina in senso letterale, in quanto non si tratta di una sostanza assunta dall'esterno ma di un neurotrasmettitore prodotto dal corpo.

Anche se la dopamina è legata allo sviluppo delle dipendenze, non è consigliabile provare a ridurre la quantità che il cervello ne produce perché si tratta di un neurotrasmettitore di cui il corpo ha bisogno per funzionare correttamente.

Cos'è la dopamina e a cosa serve?

La dopamina è un neurotrasmettitore, ovvero un messaggero chimico che permette alle cellule del cervello di comunicare tra loro. La dopamina ha tantissime funzioni, che sono:

• controlla il movimento e l'equilibrio

• favorisce la capacità di memorizzazione e la concentrazione

• migliora l'umore

• inibisce la produzione della prolattina

• regola la sensazione di piacere

• regola il ritmo del sonno

• è un vasodilatatore

• favorisce il funzionamento dell'intestino

• riduce la produzione di insulina

• stimola l'eliminazione del sodio attraverso l'urina

• agisce sull'attività dei linfociti, responsabili della risposta immunitaria

La dopamina è prodotta dai neuroni quando il cervello si aspetta di ricevere una ricompensa. Questo neurotrasmettitore mette in moto il cosiddetto "circuito dei reward", che ci spinge a ripetere i comportamenti che ci hanno gratificato o dato piacere, portando in casi estremi allo sviluppo di dipendenze.

Cosa succede se si ha poca dopamina?

Una grave carenza o mancanza di dopamina può causare diversi problemi a livello fisico e psichico. I più comuni sono:

• ansia

• depressione

• pressione alta

• morbo di Parkinson

• disturbo da deficit dell'attenzione e iperattività (ADHD)

Inoltre, alcuni studiosi ritengono che esiste una correlazione tra la mancanza di dopamina e l'insorgenza di patologie psichiche come il disturbo bipolare o la schizofrenia.

Come capire se si ha poca dopamina?

I sintomi di una carenza o mancanza di dopamina sono diversi a seconda dei casi. La diagnosi del medico specialista è molto importante per riuscire a convivere con questo deficit. Tuttavia, attualmente non esiste un esame specifico per misurare i livelli di dopamina.

Alcuni sintomi a cui fare attenzione sono:

• stanchezza

• mancanza di motivazione

• ansia

• mancanza di desiderio sessuale

• sbalzi d'umore

• pensieri suicidi

• deliri

• rigidità e dolori muscolari

• stitichezza

• bruciore di stomaco

• difficoltà a deglutire

• mancanza di appetito

