Inquinamento e danni alla salute: ecco le 5 malattie più diffuse a causa dello smog

Si torna a parlare di inquinamento, soprattutto dopo il rialzo dei parametri di pm10 nelle grandi città: a Milano sono già scattate le prime misure anti-smog, con limitazioni alla circolazione dei veicoli, ma anche limiti all'utilizzo del riscaldamento e altre norme che, se non rispettate, possono comportare gravi sanzioni.

Ma quali sono le 5 malattie più diffuse a causa dell'inquinamento? Scopriamo gli effetti dello smog sulla salute dei cittadini e sull'ambiente circostante.

Le 5 malattie più diffuse a causa dall'inquinamento

Tra smog e salute c'è una stretta correlazione: esporsi ogni giorno all'inquinamento può causare malattie gravi non solo a livello dell’apparato respiratorio e di quello cardiocircolatorio, ma anche di altri apparati dell’organismo sottoposti continuamente all’esposizione a sostanze tossiche (azoto, polveri fini, ecc).

Alcuni studi hanno evidenziato quali sono le possibili malattie insorte a causa dell'inquinamento, classificandole in diverse categorie:

• Alzheimer , le particelle nocive di ferro e altri metalli contenute nei gas di scarico delle automobili sono in grado di danneggiare l'attività cerebrale;

• malattie respiratorie , sicuramente le più diffuse a causa dell'esposizione all'inquinamento, basti pensare che il 15% di queste malattie è causato proprio dallo smog;

• bronchioliti croniche o infezioni alle vie respiratorie, che a causa dello smog raggiungono l'85% dei casi negli adulti;

• infarto , secondo una ricerca inglese maggiore è l'esposizione allo smog e maggiore è il rischio di infarto;

• problemi della pelle, irritazioni e dermatiti.

Inoltre, l'inquinamento - secondo recenti studi - sarebbe addirittura responsabili di un aumento dell'infertilità maschile: è stata riscontrata una connessione tra infertilità e concentrazioni anomale di piombo e antimonio.

Quali danni può provocare l'inquinamento?

I danni provocati dallo smog sono pesanti, sia a livello umano sia a livello ambientale: basti pensare che l'esposizione quotidiana alle polveri sottili ci espone a maggior rischio e riduce la nostra aspettativa di vita.

Più sottili sono le polveri, più rapidamente e facilmente riusciranno a raggiungere i nostri polmoni, causando dispnea, tosse cronica e catarro, bronchite acuta e cronica, infezioni delle vie respiratorie.

Inoltre, se soffriamo già di problemi respiratori, l'esposizione all'inquinamento potrebbe aggravare le nostre condizioni di salute e provocare danni ancora più gravi.

Cosa fare in caso di aria inquinata? Una buona regola è quella di esporre il meno possibile il corpo all'inquinamento e alle polveri sottili, magari utilizzando dei dispositivi di protezione individuale, come le mascherine, oppure sfruttando altri metodi di difesa.

Sarebbe utile anche imparare a limitare l'utilizzo dei mezzi privati, in favore di mezzi pubblici o più sostenibili (bicicletta, monopattino, ecc).

Quali sono i problemi ambientali più gravi?

Anche a livello ambientale, l'inquinamento è la causa di numerosi problemi: basti pensare che lo smog si trova al terzo posto tra i problemi ambientali più gravi, subito dopo i cambiamenti climatici e la perdita di biodiversità.

Le sostanze inquinanti che vengono emesse nell'aria sono la causa di numerosi problemi ambientali: tra i tanti, ricordiamo le piogge acide, l' effetto serra, l'impoverimento dell'ozono stratosferico, il degrado della qualità dell'aria.

Fortunatamente esistono dei modi per ridurre o limitare l'inquinamento ambientale:

• ridurre l'utilizzo o gli spechi di acqua ed energia elettrica;

• utilizzare mezzi pubblici o sostenibili, a basso impatto ambientale;

• riciclare il maggior numero di prodotti;

• non sprecare carta o altri materiali;

• non disperdere i rifiuti nell'ambiente.

Quali sono i fattori ambientali che causano autismo?

A differenza di quanto si possa pensare, non è la sola esposizione all'inquinamento a causare l'autismo ma sono invece altri fattori ambientali ai quali si espone la donna in gravidanza.

Gli esperti non hanno ancora scoperto quali siano le effettive cause che provocano questa condizione, ma sono concordi nell'affermare che vi siano alcuni fattori ambientali da non sottovalutare.

Per esempio, l'esposizione ad infezioni virali quali il virus della rosolia e il citomegalovirus o a sostanze chimiche quali il talidomide o l'acido valproico.