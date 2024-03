Cosmetici, attenzione alle sostanze tossiche: ecco i 38 prodotti ritirati e le marche

Nel nostro quotidiano usiamo prodotti differenti per il make-up e per la skincare.

Ma conosciamo la loro composizione? In realtà ogni giorno si sente parlare di sostanze nocive nei cosmetici, ossia ingredienti considerati dannosi per la pelle, soprattutto se usati in maniera quotidiana.

Scegliere il prodotto migliore è molto difficile anche alla luce dei numerosi sequestri degli ultimi giorni che hanno coinvolto marchi abbastanza noti.

Si tratta di una lista di prodotti ritirati dal commercio perché contenenti il Liliam, un composto aromatico vietato dalla Commissione Europea nel marzo del 2022.

Il composto è considerato come tossico per la riproduzione.

Ma quali marchi sono stati coinvolti dal ritiro? Ecco nel dettaglio i 38 brand ritirati dal mercato.

Cosmetici, occhio alle sostanze tossiche e nocive: ecco i 38 prodotti ritirati e le marche

Creme per il viso, lozioni per capelli, fondotinta, rossetti e chi più ne ha più ne metta questi sono solo alcuni dei cosmetici che usiamo in maniera quotidiana.

Scegliere con cura i cosmetici da utilizzare è fondamentale, proprio per evitare irritazioni, dermatiti, allergie e altri rischi per la salute.

Intanto continua il ritiro dal commercio di alcuni prodotti cosmetici che contengono il Lilial.

Ad essere coinvolti 38 marchi e la sostanza è indicata in etichetta con la sigla BMHCA o con la scritta “Buthylfenil Methylpropional”.

Questa secondo le indicazione del Comitato per la Valutazione dei Rischi dell’Agenzia Europea per le Sostanze Chimiche può provocare reazioni cutanee, nuocere alla salute del feto ed è dunque considerata cancerogena.

Ma al momento la sostanza è contenuta ancora in molti cosmetici commercializzati e la Guardia di Finanza proprio in questi giorni ha ritirato 38 nuovi prodotti che si si aggiungono agli altri 158 segnalati al Rapex e sequestrati a luglio 2023.

Ma quali sono i prodotti e i marchi ritirati?

• Allienate de naturmais profumo con lotto 210235 codice a barre 8435160610509;

• Biblos Blu lozione corpo light fever women con lotto GA01456 codice a barre 4005808816033;

• BSQ Natural Couture – White Bergamotto Lozione corpo con lotti 710 – 1153 codice a barre 5016763910147;

• BSQ Natural Couture – White Muguet body lotion con lotto 1111 – 1469 codice a barre 5016763910260;

• Caramance Bain Doucer Jasmin Epicé con lotto 24014 codice a barre 8051411537953;

• Cera di Cupra Salviette struccanti idratanti con lotto n.d. codice a barre 8002140053115;

• Cliven crema polivalente con lotto n.d. codice a barre 5014530000180;

• Conver Imperium Eau de toilette con lotto XN1910001 codice a barre 8056860240010;

• De Naturmais Elixir Eau de toilette con lotto n.d. codice a barre n.d.;

• De Naturmais n°55 Eau de toilette con lotto n.d. codice a barre n.d.;

• Doce Eau de toilette con lotto n.d. codice a barre n.d.;

• Dove Reafirmante Firming body cream con lotto n.d. codice a barre 8717163427293;

• Ferragamo profumo con lotto 50202 codice a barre 8032529114526;

• Gandini Muschio Marino Body lotion con lotto 52509 codice a barre 8012543525096;

• Garnier 91 Black Belle Color con lotto n.d. codice a barre 3600541160187;

• Garnier Belle Color Hair dye con lotto Y25042008 codice a barre 3600010011811;

• Garnier colore naturale con lotto n.d. codice a barre 3600540473769.

Cosmetici ritirati, ecco gli altri della lista

La lista dei cosmetici ritirati dal mercato di recente dalla Guardia di Finanza per la presenza di sostanze tossiche non si ferma a quella esposta sopra ma la lista di allunga di altri prodotti.

Si aggiungono alla precedente:

• Garnier Cristal Color 10.31 Biondo chiarissimo dorato con lotto YC297 codice a barre 8024417002077;

• Garnier shampoo Fructis 2in1 con lotto 26K600 codice a barre 3600540521446;

• Garnier Skin Naturals Make-up remover wipes con lotto 28N906 codice a barre 8024417013127;

• GianMarcoVenturi – Woman Body cream con lotto 11691855 codice a barre 8002747008723;

• Kelemata – Balsamo fortificante con lotto n.d. codice a barre 8009150508130;

• Kelemata – Shampoo delicato con lotto 107003 codice a barre 8009150508192;

• Kelemata – Shampoo fortificante al fiordaliso con lotto 626036 codice a barre 8009150504167;

• Kelemata Shampoo rigenerante per capelli con lotto 034002 codice a barre 8009150508147;

• L’OREAL PARIS Excell 10 – Castano chiaro 5 con lotto n.d. codice a barre 3600521437292;

• L’OREAL PARIS Excell10 – colorazione permanente – biondo scuro glace 7.13 con lotto n.d. codice a barre 3600521437353;

• Millinery Paris riviera Eau de toilette con lotto n.d. codice a barre 6292257582918;

• Nanì Professional Milano shampoo idratante nutriente con lotto L0239 codice a barre 8034055534120.

La lista continua

E ancora: