Dengue, sale l’allerta del Ministero della Salute: ecco dove fare il vaccino

Non si ferma l'allerta per la febbre Dengue, disponibili anche in Italia in alcune regioni i vaccini contro la febbre spaccaossa: ecco dove trovarlo.

Sale l’allerta del Ministero della salute per la febbre dengue. Un caso sospetto è stato registrato nelle scorse ore a Busto Arsizio.

Il caso della malattia tropicale trasmessa dalle zanzare, è stato registrato in un residente di ritorno dal Brasile.

Ciò ha portato il Comune e l’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) a predisporre una doppia disinfestazione al fine di evitare la diffusione del contagio.

Il Ministero della Salute ha alzato l’allerta in Italia predisponendo una nuova circolare che da alle Regioni la necessità di potenziare la sorveglianza contro la Dengue, implementando le bonifiche e formando il personale sanitario.

Le nuove indicazioni, sono state emesse dopo l’aumento dei casi in America e vista l’avvicinarsi della stagione in cui circola maggiormente la zanzara tigre, insetto che trasmette la febbre dengue.

Intanto in alcune regioni è possibile trovare anche i vaccini.

Vediamo nel dettaglio come fare la vaccinazione e dove.

Dengue, ecco dove fare il vaccino

Arrivata qualche giorno fa la nuova circolare del Ministero della Salute e firmata dal direttore della prevenzione Francesco Vaia, al fine di limitare i contagi della febbre Dengue.

Il virus Dengue è un patogeno a base RNA, proprio come il virus da Covid ma la famiglia è diversa: si tratta della Flaviviridae.

Oltre alla circolare molti Pronto Soccorso, hanno attivato dei percorsi specifici per rispondere ad eventuali casi di febbre Dengue.

La Dengue, infatti è una malattia virale tropicale e sub-tropicale diffusa in Africa e in America del Sud trasmessa dalle zanzare tigre.

Nello specifico si tratta di una puntura della zanzara Aedes infettata da un virus dengue o meglio ancora dalla zanzara aegypti, quella per intenderci che trasmette la febbre gialla. Un insetto che in questi ultimi anni si sta diffondendo in Europa e gli Stati Uniti a causa dei mutamenti climatici.

La zanzara femmina si infetta lei stessa quando punge un individuo portatore del virus. Questa poi trasmette il virua dopo una settimana pungendo un individuo sano.

La cosa positiva se cosi si può dire che la Dengue non si trasmette per contagio diretto, tale trasmissione c’è solo in caso di trapianti di trapianti di organi e di trasfusioni.

Oggi molte regioni hanno acquistato i vaccini per contrastare il virus Dengue.

Infatti già da febbraio 2023, l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) ha autorizzato l’utilizzo e la commercializzazione del vaccino Qdenga, che può essere somministrato a partire dai 4 anni di età.

Si tratta di un vaccino che viene somministrato attraverso un’iniezione sottocutanea nella parte superiore del braccio e sono previste per tale vaccinazione iniezioni, a distanza di 3 mesi l’una dall’altra.

Il vaccino viene consigliato per i viaggiatori verso zone endemiche per la dengue.

In molte realtà italiane, come Milano e Roma, il vaccino è già disponibile, mentre in altre regioni come la Toscana si sta acquistando.

Per sapere la disponibilità nei centri vaccinali è importante contattare l'ambulatorio per la medicina dei viaggiatori della propria Asl di riferimento.

Questa vaccinazione, al momento non è ancora stata riconosciuta nei livelli di assistenza Lea, e pertanto è a pagamento con un prezzo di 170 euro a dose.

Febbre Dengue, ecco come riconoscerla

Per Riconoscere la febbre Dengue è importante prestare attenzione ai vari sintomi con cui si manifesta.

Questa si può manifestare in forme diverse con differenti gravità.

In generale si manifesta con febbre alta, piccole eruzioni cutanee simili al morbillo e dolori molto diffusi.

Mentre nella forma emorragica invece il soggetto che ha contratto il virus ha gravi sanguinamenti con conseguenza caduta di pressione arteriosa e stato di shock.

Ecco come prevenire la diffusione della febbre

Per difendersi dalla Dengue, il primo passo è quello di difendersi dall’eventuale epidemia evitando in poche parole le punture di zanzare.

Il modo migliore dunque è di ridurre al minimo il numero di zanzare nell’ambiente tramite trattamento dei luoghi dove le zanzare depongono le uova.

Meglio usare repellenti cutanei, indossare abiti coprenti e schermature sicure e senza buchi.