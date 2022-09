La storia di Sarah Scazzi, la 15enne di Avetrana diventa una serie TV. "Avetrana - Qui non è Hollywood" è il titolo della serie girata e prodotta in Italia, nel paesino pugliese dove tutto ha avuto inizio. Ecco anticipazioni, trama e cast.

E' stata resa ufficiale la notizia dell'uscita su Disney+ della nuova serie originale italiana che si chiama Avetrana - Qui non è Hollywood. Arriva sullo schermo la storia del delitto della giovanissima Sarah Scazzi che ha tenuto col fiato sospeso e incollati alla televisione milioni di persone. La vicenda, infatti, ha richiamato attorno a sé una forte mediaticità. I giorni di attesa durante la sua scomparsa si sono uniti alle molte parole e depistaggi che sono stati messi in atto da alcune persone vicine alla giovane Sarah.

Le anticipazioni, la trama e dove vedere la serie su Avetrana

Si preannuncia già un grande successo che appassionerà molti italiani quello della vicenda della giovane ragazza pugliese Sarah. La serie è stata girata e ambientata in Puglia e vede la regia di Pippo Mezzapesa, la sceneggiatura di Davide Serino e Antonella Gaeta, la collaborazione di Flavia Piccinni e Carmine Gazzanni, e la produzione di Groenlandia.

La vicenda accade in un paese del Salento, Avetrana, in Puglia il 26 agosto 2010. La giovane Sarah Scazzi esce di casa e scompare all'età di 15 anni. Tutto il paese si muove per cercarla, soprattutto la cugina Sabrina che la attende invano per andare al mare. Sara sembra essere scomparsa nel nulla. Il suo ritrovamento avviene solo dopo 42 giorni in fondo ad un pozzo.

Finisce per diventare uno dei gialli dai mille segreti, dai mille raggiri, dalle mille parole e dagli intrighi familiari.

La serie è composta da 4 episodi della durata di 80 minuti ciascuna. E' possibile essere vista da tutti gli abbonati Disney+.

Ecco chi vedremo nel cast

Il caso di cronaca nera italiana diventa serie tv e trova spunto dei libri Avetrana - Qui non è Hollywood di di Carmine Gazzani e La ragazza di Avetrana di Flavia Piccinni. Volti già noti formano il cast: la zia Cosima Misseri interpretata da Vanessa Scalera, Paolo De Vita in Michele Misseri, Giulia Perulli in Sabrina Misseri, Federica Pala è Sarah Scazzi, Imma Villa la mamma di Sarah Concetta Serrano.

