Festeggia il compleanno di Disney Plus l'8 settembre con tantissime novità e contenuti speciali solo per gli abbonati! Ecco la programmazione prevista e alcune curiosità sull'evento più atteso da tutti i fan Disney.

Tra pochissimi giorni il tanto atteso annuale Disney Plus Day! Ufficialmente fissato l’8 settembre 2022, è l’evento mondiale della piattaforma di streaming Disney che prevederà un calendario fitto di contenuti speciali.

Perché esiste il Disney Plus Day?

È una ricorrenza annuale che vuole celebrare il compleanno del lancio della piattaforma Disney Plus. Anche se è stata rilasciata ufficialmente per la prima volta negli Stati Uniti d’America il 12 novembre 2019, in Italia è stata resa disponibile solo al 24 marzo 2020.

Il primo Prime Day, infatti, si è tenuto il 12 novembre 2021. Quest’anno, invece, è stato anticipato a settembre ma l’obiettivo non cambia: l’evento è un grande regalo per gli abbonati della piattaforma.

Infatti, Disney Plus, con questa celebrazione, intende rinnovare annualmente la sua missione di intrattenere, informare e ispirare i fan di tutto il mondo attraverso ciò che sanno fare meglio, ovvero narrare storie incredibili.

Non perderti anche il D23 Expo: The Ultimate Disney Fan Event

Uno dei motivi per cui il “compleanno” di Disney Plus è stato anticipato è per farlo coincidere con un altro grande evento che, però, si svolgerà in presenza.

La Visa, la famosa internazionale che si occupa di pagamenti elettronici, ha indetto questo evento ad Anheim, in California, a soli 32 minuti di macchina da Los Angeles, luogo in cui ha sede uno dei più grandi parchi tematici del mondo: Disneyland USA.

Originariamente programmato per il 2021, a causa pandemia, questa fiera è stata spostata nel 2022 e durerà dal 9 all’11 settembre. Ha solitamente cadenza biennale e quest’anno è più speciale del solito perché festeggerà in grande stile i 100 anni dalla fondazione della Walt Disney.

La fondazione dell’azienda, in realtà, è avvenuta nel 1923, ma Disney ha dichiarato che utilizzerà l’evento per dare il via alle grandi celebrazioni che percorreranno tutto l’anno prossimo.

Quali sono le anticipazioni sul Disney Plus Day

Questo evento annuale che celebra l’interno universo della The Walt Disney prevede grandi classici e grandi novità. Infatti, in questa giornata speciale, Disney Plus coglie l’occasione per riproporre i film che l’hanno resa celebre.

Inoltre, potrai godere di succulente anticipazioni su tutti i contenuti in programmazione con trailer e anticipazioni. Ma non solo, ci saranno speciali funzionalità e offerte per i soli abbonati a cui si potrà accedere in maniera agevolata proprio in occasione di questo evento.

Potrai scoprire tutto ciò che la Disney Plus ha in serbo per gli abbonati nei prossimi mesi, sia per quanto riguarda i film che per le serie TV, ma anche per i documentari. Avrai un’anteprima dei nuovi titoli in uscita della Disney, Pixar, Star Wars, National Geographic, Star e Marvel.

Cosa sarà disponibile giovedì 8 settembre 2022 sulla piattaforma Disney Plus?

Sarà disponibile in streaming “Thor: Love and Thunder” nuovissimo film della Marvel da poco uscito nelle sale. Grandi attori come Chris Hemsworth, Christian Bale e Natalie Portman. Se non l’hai ancora visto è da non perdere!

Se sei appassionato di Star Wars e hai già visto il telefilm “Obi-Wan Kenobi: il ritorno di uno Jedi”, sappi che a partire dal Disney Plus Day sarà disponibile un documentario che racconta tutti i retroscena e tutti i dietro le quinte che hanno portato alla realizzazione di questa serie.

Celebre cartone della Disney, Cars viene riproposto in formato serie TV. Proprio per questa occasione è prevista l’uscita di “Cars on the road”. Ben nove incredibili episodi che porteranno Saetta McQueen e Cricchetto in giro per gli Stati Uniti d’America.

Novità assoluta, nuovo live-action di Pinocchio targato Disney. Con il celebre Tom Hanks nel cast, il vincitore dell’Academy Awards Robert Zemeckis ha rivisitato questo grande classico in chiave moderna. Quello che fino ad oggi è stato un cartone animato, sta per diventare un bambino vero.

Altra novità in uscita l’8 settembre 2022 è “Growing up”. Si tratta di una docu-serie che analizzerà le difficoltà e i successi dell’adolescenza attraverso dieci differenti ma avvincenti storie di crescita. Piccoli episodi da mezz’ora l’uno, il giovane cast ti metterà davanti a esperienze di vita da cui imparare.

Se ami i Sex Pistols devi assolutamente iscriverti a Disney Plus! Durante questo evento verrà lanciata la serie “Pistol” che percorrerà tutta l’evoluzione di questa famosissima band americana attraverso gli occhi del batterista Steve Jones interpretato da Toby Wallace.

“Welcome to the club”, un nuovissimo corto dei Simpson che ha come protagonista assoluta Lisa Simpson. In questo caso nelle vesti di un’aspirante principessa che però scoprirà che essere “cattiva” potrebbe essere decisamente molto più divertente.

Disponibile su Disney Plus a partire dall’8 settembre 2022 le “Avventure estreme con Bertie Gregory”. Una nuova docu-serie in cui sarà possibile esplorare la natura incontaminata insieme ad una figura ormai celebre di National Geographic.

Avventura multimediale da non perdere “Remembering” Si tratta di uno short film originale che esplorerà il mondo dell’immaginazione con cui gli spettatori potranno attivamente interagire. Ma per scoprire come fare dovrai attendere il Disney Plus Day.

Disney Plus Day: chi potrà partecipare?

Solo gli abbonati e fan storici potranno usufruire della piattaforma streaming per visionare i contenuti speciali programmati per questo evento.

È un’ottima occasione per avere accesso offerte su Disney Plus, godere delle esperienze in programma e avere succose anticipazioni sulle future uscite.

Annualmente, Disney Plus, decide di premiare gli iscritti con questo evento mondiale ringraziandoli con eventi multimediali creati apposta per loro.

Ad oggi, gli iscritti a questa piattaforma, si aggirano attorno ai 150 milioni di persone. Questo è il numero del pubblico del Disney Plus Day che potrà partecipare a questa giornata speciale.

Se vuoi partecipare anche tu l’unica cosa che devi fare è iscriverti! Puoi effettuare un abbonamento mensile al costo di 8,99€ oppure optare per quello annuale che ti permette di risparmiare ben 2 mesi al costo di 89,90€.

L’abbonamento Disney Plus è anche un regalo! Infatti, puoi acquistarlo da regalare a qualche famigliare o amico appassionato dei prodotti Disney.