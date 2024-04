Game of thrones: quando esce lo spin off della serie?

Un nuovo spin off sul mondo di Game of thrones sta arrivando sugli schermi. Ecco di cosa parlerà.

Game of thrones è stata una serie tv molto amata e discussa dai fan del mondo delle serie tv. Appartenente al genere fantasy, deve il suo successo alla penna di George R. R. Martin che ha creato attraverso i suoi libri un universo pieno di personaggi assetati di potere, dinastie, lotte e guerre all'ultimo sangue.

La serie ha avuto otto stagioni. In molti sono rimasti delusi dal finale di stagione che ha causato non poco malcontento. Ma a breve uscirà la seconda stagione del primo spin off della serie, House of the dragon. E le sorprese per i fan di GOT non finiscono qui.

Come si chiama il prequel di Game of Thrones?

Il primo spin off di Game of thrones che è anche un prequel si chiama House of the dragon. All'attivo c'è già una stagione e a breve dovrebbe arrivare la seconda. Questa serie parla di fatti accaduti circa 190 anni prima degli avvenimenti di Game of thrones. In particolare, si concentra su una casata, quella dei Targaryen.

Anche questa serie si basa sui romanzi di George R. R. Martin, nello specifico su Fuoco e Sangue. Composta da 10 episodi, la prima stagione è stata un successo strepitoso per la HBO. La trama si incentra sulla lotta al trono dopo la morte di Viserys I Targaryen. Nella prima parte si narrano le vicende precedenti alla morte del re, mentre nella seconda parte oltre al cambio di attori, si gettano le basi per quella che sarà La danza dei draghi che si verificherà nella seconda stagione.

Quando esce lo spin off di Game of thrones?

La seconda stagione è quasi in dirittura d'arrivo. Di recente è uscito il trailer dell'attesissima seconda stagione. In occasione dell'uscita del trailer è stata comunicata anche la data di uscita, il prossimo 17 giugno 2024.

Dal punto di vista della sinossi, si prevedono davvero fuoco e fiamme, come si può prevedere dal nome del romanzo, visto che Rhaenyra ha ufficialmente dato il via alla guerra, dopo aver fatto tutto ciò che era in suo potere per evitarla. Da un lato abbiamo Rhaenyra e dall'altro Alicent, ex moglie di Viserys I, che vuole al trono suo figlio.

Un nuovo spin off in produzione

I fan di Game of thrones possono dormire sonni tranquilli perché oltre a House of the dragon è in produzione una nuova serie spin off. Hbo ha tutto pronto per far decollare questa serie che ha il nome di A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight, tratta dal libro Il cavaliere dei Sette Regni, di George R. R. Martin. Le riprese dovrebbero iniziare a breve.

In questo romanzo si narra la storia del Dunk e del suo scudiero Egg, figlio del principe Maekar Targaryen. I due vagano per Westeros in cui i Targaryen erano ancora al potere. Gli avvenimenti si sono verificati circa un secolo prima degli eventi de Il trono di spade. Inoltre, è stato annunciato il cast: Peter Claffey vestirà i panni del protagonista, mentre quelli dello scudiero li vestirà Dexter Sol Ansell, un giovane attore di appena 10 anni.

Quando esce lo spin-off di Jon Snow?

Tra le varie produzioni messe in cantiere dal network c'è anche quella di uno spin off su uno dei personaggi più amati della serie madre. Stiamo parlando di Jon Snow, interpretato da Kit Harington. Si tratterebbe del primo spin off che non prende spunto da un romanzo esistente di George R. R. Martin.

Tuttavia, la sua realizzazione sembra essere accantonata al momento. Dagli ultimi aggiornamenti si nota che bisognerà ancora aspettare affinché questo spin off veda la luce.