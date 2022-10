Netflix è una piattaforma che presenta una varietà di contenuti di ottima qualità. Ogni anno il suo palinsesto regala prodotti preziosi prodotti proprio da Netflix che hanno un enorme successo in tutto il mondo. E proprio qui è possibile trovare la serie tv che ha spopolato nel 2020 con oltre 62 milioni di account ad averla vista infrangendo il record di serie più vista il giorno del suo lancio.

La regina di scacchi: la serie dei record

Se non hai avuto modo di recuperare questa serie tv, ti consigliamo di correre ai ripari prima possibile. La regina di scacchi è una miniserie creata da Scott Frank e Allan Scott. Il titolo originale in lingua inglese è Queen’s gambit e la trama si basa sull’omonimo libro scritto da Walter Tevis pubblicato nel 1983.

La serie ha ricevuto numerosi premi, quali un Emmy e un Golden Globe per migliore miniserie. Inoltre, ha segnato l’ascesa alla popolarità dell’attrice protagonista, Ana Taylor-Joy che ha dato grande prova della sua bravura nei sette episodi. L’attrice ha vinto per la sua interpretazione il Golden Globe per migliore attrice una mini-serie o film per la televisione.

Nel cast ci sono anche Bill Camp, Marielle Heller, Jacob Fortune-Lloyd, Moses Ingram, Christiane Seidel, Rebecca Root, Chloe Pirrie, Akemnji Ndifornyen, Harry Melling, Patrick Kennedy, Jacob Fortune-Lloyd, Thomas Brodie-Sangster e Marcin Dorociński.

Trama de La regina di scacchi

Elizabeth Harmon ha soli otto anni quando perde sua madre in un incidente stradale e viene portata in un orfanotrofio, Qui viene sedata quotidianamente con tranquillanti. Un giorno scopre il mondo degli scacchi grazie al custode Shabiel, che da quel momento in poi diventa anche il suo insegnante.

Una volta adolescente, viene adottata da una coppia di genitori adottivi, i quali con molta fatica assecondano i desideri della figlia di prendere parte a un torneo di scacchi. Sarà solo l’inizio della meravigliosa carriera di Beth che la porterà in giro per il mondo a battere gli avversari più forti e imbattuti.