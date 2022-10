La famosissima rivista americana “Rolling Stones” ha pubblicato recentemente una lista delle migliori serie TV di sempre.

Ben 100 titoli che, secondo il periodico statunitense, hanno cambiato la storia della televisione e hanno rivoluzionato il mondo cinematografico.

Ecco la classifica definitiva delle serie e miniserie migliori di sempre

100. What We Do in the Shadows: mockumentary, ovvero una commedia impostata a mo’ di documentario horror con protagonisti due coinquilini vampiri;

99.Oz: una delle prime serie TV di cui ogni episodio dura 55-60 minuti. Racconta la vita all’interno di un penitenziario di massima sicurezza;

98.The Good Fight: spin-off della serie “The Good Wife” con lo stesso cast ma diverso periodo temporale, ovvero un anno dopo gli eventi della serie originale;

97. The Odd Couple: 5 stagioni tratte dall’omonimo successo teatrale, raccontano le vicessitudini quotidiane di due coinquilini newyorkesi;

96. Rick and Morty: serie animata statuinetense del genere cosimc horror. Parodia animata di “Ritorno al futuro”;

95. Squid Game: recente successo di Netflix, narra di 456 persone che rischiano la vita in un mortale gioco di sopravvivenza per soldi;

94. NewsRadio: sitcom americana incentrata sulla vita lavorativa di una stazione radiofonica di notizie di NewYorkCity;

93. The Rockford Files: serie TV poliziesca con protagonista James Garner, investigatore privato di Los Angeles;

92. The Muppet Show: mokumentary che racconta la vita dietro le quinte dei Muppet, celebre show americano;

91. The Tonight Show Starring Johnny Carson: talk show notturno condotto da Jonny Carson in cui alternava monologhi a interviste di personaggi famosi;

90. The Wonder Years: racconta l’infanzia e l’adolescenza del protagonista Kevin e dei suoi amici. Nonché la sua prima storia d’amore;

89. The Carol Burnett Show: programma televisivo di varietà di tipo comico con protagonista, ovviamente, Carol Brunett e diverse guest star;

88. The Crown: genere drammatico incentrata sulla vita di Elisabetta II del Regno Unito e sulla famiglia reale britannica;

87. The Kids in The Hall: compagnia canadese di comici che ha dato vita a questa serie TV piena di sketch trasgressivi e graffianti;

86. The Bob Newheart Show: 142 episodi di una sitcom americana incentrata sulle vicende professionali e personali di uno psicologo di Chicago;

85. Orange is the new Black: ispirato dall’omonimo romanzo, racconta le vicende di un carcere femminile con una protagonista decisamente poco criminale;

84. Fargo: serie TV poliziesca ispirata dall’omonimo film dei fratelli Coen, produttori della serie stessa. Billy Bob Thornton è stato premiato come miglior attore protagonista ai Golden Globe 2015;

83. I’Am Alan Partridge: un DJ radiofonico e presentatore televisivo abbandonato dalla moglie e dalla BBC è il protagonista di questa serie TV;

82. Party Down: commedia in cui sei attori cercano di affermarsi come star di Hollywood lavorando in una ditta di catering e organizzando feste;

81. It’s Always Sunny in Philadephia: sitcom statunitense su quattro amici che gestiscono un pub irlandese a Philadelphia;

80. Band of Brothers prodotta da Steven Spielberg e Tom Hanks, miniserie che parla della seconda guerra mondiale;

79. Mr. Show with Bob and David: con Bob Odenkirk e David Cross, uno show comico eseguito di fronte ad un pubblico dal vivo;

78. Sex and the City: racconta la vita sentimentale e sessuale di quattro amiche newyorkesi più o meno in carriera;

77. The Jefferson: telefilm con connotati politici a sfondo comico. Vengono trattate numerose problematiche sociali americane importanti;

76. Justified: parla di un Marshall con una legge tutta sua, spesso in contrasto con quella dei grandi capi, per questo relegato al distretto rurale del Kentucky;

75. Frasier: La serie racconta le avventure dello psichiatra radiofonico Frasier Crane, che vive a Seattle insieme al padre Martin, ex poliziotto andato in pensione;

74. The Honeymooners: episodi di mezz'ora filmati davanti ad un pubblico dal vivo, si concentra su quattro personaggi principali all'interno di un condominio di Brooklyn;

73. Buffy the Vampire Slayer: protagonista della serie è Buffy Summers, ragazza di Los Angeles cui è affidato il ruolo di cacciatrice di vampiri;

72. Good Times: sitcom televisiva a descrivere la vita di una "ordinaria" famiglia afro-americana secondo il modello televisivo statunitense anni cinquanta;

71. Better Things: la protagonista è Sam Fox, un'attrice divorziata che sta crescendo tre figlie da sola;

70. SCTV: spettacolo comico televisivo canadese creato dalla compagnia teatrale di Second City di Toronto;

69. Chappelle’s Show: condotto dallo stand up comedy man Dave Chappelle che affonda monologhi impegnati su razzismo, politica, celebrità e sesso;

68. Fawlty Towers: disavventure dell'albergatore Basil Fawlty, di sua moglie Sybil e dei loro dipendenti nella cittadina balneare di Torquay nella contea del Devon;

67. NYPD Blue: la serie racconta la vita, non soltanto lavorativa, del Quindicesimo Distretto della Omicidi di New York;

66. The Daily Show with Jon Stewart: impostato a mo’ di telegiornale, il presentatore fornisce le notizie del giorno in maniera comica;

65. Girls: quattro amiche che stanno cercando di costruirsi una vita dopo essersi trasferite a New York;

64. The Golden Girls: quattro donne che vivono sotto lo stesso tetto, in una villa di Miami, trattando temi molto delicati, come la malattia, l'omosessualità, il razzismo e molti altri;

63. South Park: attraverso la satira, South Park tratta temi di politica e attualità statunitensi e cerca di sfatare i tabù della società, spesso usando la parodia e la commedia nera;

62. The Dick Wan Dyke Show: È una sitcom incentrata sulle vicende, perlopiù domestiche, di Rob Petrie, sceneggiatore di uno show televisivo prodotto a Manhattan;

61. The Underground Railroad: tratto dall’omonimo romanzo di finzione, un gruppo tenta una fuga dalla schiavitù negli Stati Uniti meridionali del XIX secolo;

60. Taxi: un gruppo di tassisti di New York tra cui Alex Riger, convinto che sia il lavoro della sua vita, e i suoi colleghi che sono in cerca di altro;

59. Key & Peele: brevi scenette tra i due personaggi di argomento diverso in ogni episodio, di fronte ad un pubblico vero;

58. Six Feet Under: ogni episodio inizia con un decesso di cui si dovrà occupare Nate Fisher, figlio di impresario funebre;

57. Russian Doll: Una donna, Nadia, si ritrova in un misterioso anello temporale, che la riporta ripetutamente alla festa del suo 36º compleanno, dopo bizzarre morti che la coinvolgon;

56. Community: un gruppo di studio di spagnolo, nato per scherzo, fa crescere importanti amicizie tra competizione e amori;

55. Halt and Catch Fire: ambientata nei primi anni ottanta durante la rivoluzione dei personal computer che sono i protagonisti assoluti dietro le vicende dell’azienda Cardiff Electric;

54. ER: ambientata nel pronto soccorso del fittizio policlinico universitario di Chicago, e racconta la tipica giornata lavorativa dei medici e infermieri che vi lavorano;

53. The Office UK: programma segue la vita quotidiana degli impiegati nellafiliale di Slough della fittizia cartiera Wernham Hogg;

52. Barry: 'ex marine degli Stati Uniti Barry Berkman, diventato un killer a basso costo che abita nel Midwest;

51. The X-FILES: Fox Mulder è un agente dell'FBI che lavora con i casi ritenuti inspiegabili e di supposta natura soprannaturale;

50. Jeopardy: otto studenti delle scuole secondarie e del loro insegnante si recano nel bush australiano alla ricerca di UFO;

49. Friends: serie TV comica di largo successo. È durata 10 anni e ha una fan base molto accanita. Racconta le vicende di vita di sei amici inseparabili;

48. The Fields: racconta la storia di un ragazzo e della sua famiglia terrorizzati da una presenza invisibile.;

47. My So-Called Life: teen drama ambientato in un piccolo sobborgo della Pennsylvania che fa emergere tematiche sociali socmode;

46. The West Wing: ambientata nell'Ala Ovest della Casa Bianca dove lavora il Presidente degli Stati Uniti d'America e il suo staff;

45. Columbo: famosissima serie TV di genere giallo-poliziesco con protagonista Peter Falk, appunto il tenente Colombo;

44. Late Night with David Letterman: talk show statunitense condotto da David Letterman e dai numerosi ospiti che ad ogni puntata si accomodavano sulla poltrona alla destra del presentatore;

43. Insecure: esplora la vita di una donna di colore intorno ai vent’anni, durante le prime esperienze di carriera e relazionali;

42. Battlestar Galactica: in una lontana parte della nostra galassia una civiltà umana vive sparsa su un gruppo di pianeti noti come le Dodici Colonie;

41. BoJack Horseman: serie animata che fa satira sull'ambiente hollywoodiano, sul culto delle celebrità e sull'industria cinematografica;

40. The Good Place: Eleanor si sveglia nell’aldilà, un Paradiso progettato da Michael, come premio per aver condotto una vita giusta;

39. Curb Your Enthusiasm: Larry è un benestante sceneggiatore televisivo, che vive a Los Angeles con la moglie Cheryl;

38. Hill Street Blues: racconta le vicende degli uomini di un distretto di polizia, in particolare del capitano Frank Furillo, ex alcolista e divorziato;

37. Arrested Development: Michael Bluth, un giovane manager, cerca di salvare l'azienda di famiglia dal fallimento, oltre che l'integrità dei suoi eccentrici parenti;

36. I Love Lucy: la serie segue la vita di Lucy Ricardo (Ball), una giovane casalinga della classe media che vive a New York City,

35. Lost: tra elementi sovrannaturali e di fantascienza, si raccontano le vicende di un gruppo di sopravvissuti a un disastro aereo;

34. The Office US: racconta le manie di impiegati insoddisfatti e del loro goffo capo Michael Scott all'industria cartiera Dunder Mifflin;

33. Monty Python’s Flyng Cirucs: insieme di sketch, ma con un innovativo approccio tipo "flusso di coscienza";

32. Better Call Saul: prima ancora degli eventi di Breaking Bad, quando Saul usava il suo vero nome, James "Jimmy" McGill, e cercava in tutti i modi di affermarsi come avvocato;

31. Game of Thrones: la lotta per la conquista del trono porta le più potenti e nobili famiglie di un continente immaginario a scontrarsi o allearsi tra loro;

30. Parks and Recreation: racconta di un gruppo di persone che lavorano al dipartimento per la manutenzione dei parchi pubblici;

29. Roots: la storia narra le vicende di Kunta Kinte, dal suo rapimento in Africa e dell'arrivo negli Stati Uniti;

28. Friday Night Lights: racconta la vita di una squadra liceale di football scolastico negli USA, che si trova nell'immaginaria città di Dillon nel Texas;

27. Deadwood: ambientato dopo la battaglia del Little Bighorn, Deadwood è una città che deve ancora nascere, che vive senza leggi e non riconosciuta dallo Stato, popolata da fuorilegge;

26. Sesame Street: programma televisivo educativo statunitense per bambini, diventato famoso per la partecipazione dei pupazzi Muppet;

25. M*A*S*H: tragicommedia incentrata sulle vicissitudini del 4077° Mobile Army Surgical Hospital;

24. Freaks and Geeks: ambientata all'inizio degli anni ottanta, è incentrata sui fratelli Weir, Lindsay e Sam che frequentano la McKinley High School;

23. Watchmen: ambientato in un 2019 alternativo, in cui non esistono cellulari né Internet, i supereroi sono fuorilegge e la polizia è una squadriglia di vigilanti che opera a volto coperto;

22. Star Trek: ambientata tra gli anni 2266 e 2269, in un ipotetico futuro in cui i terrestri si sono riuniti nel governo mondiale della Terra Unita e sono entrati in contatto con altre forme di vita;

21. All in the Family: ispirato dalla sit-com britannica Till Death Us Do Part, Lear adattò la serie per il mercato americano;

20. 30 Rock: Liz Lemon, trentenne single che fatica a costruirsi una vita fuori dall'ambiente di lavoro, è quotidianamente impegnata a gestire il dietro le quinte del suo programma;

19. I May Destroy You: Dopo una nottata passata a bere e ballare in compagnia ha difficoltà a ricordare cosa sia successo e si ritrova con un taglio in fronte e lo schermo del telefono infranto;

18. Saturday Night Live: programma televisivo statunitense comico e di varietà in onda il sabato sera sulla NBC;

17. The Leftlovers: il 14 ottobre del 2011 il 2% della popolazione mondiale (140 milioni di persone) scompare all'improvviso;

16. Twin Peaks: Twin Peaks è una tranquilla località montana dello stato di Washington, poco distante dal Canada, sconvolta da un omicidio;

15. The Larry Slanders Show: sitcom satirica incentrata sulle vicende di Larry Sanders, nevrotico conduttore di un talk show;

14. The Americans: due agenti segreti del KGB, cresciuti e addestrati fin da piccoli, sono illegalmente e sotto copertura in america;

13. Veep: ambientata nell'ufficio di Selina Meyer, immaginaria vicepresidente degli Stati Uniti d'America;

12. The Twilight Zone: serie televisiva di genere fantascientifico ispirata alla omonima serie televisiva del 1959;

11. Succession: la famiglia Roy controlla la Waystar-Royco, uno dei più grandi conglomerati di media e intrattenimento del mondo;

10. The Mary Tyler Moore Show: una donna indipendente, single e legata al suo lavoro, è alla ricerca dell’uomo giusto senza essere ossessionata dall'idea di dovere avere qualcuno al suo fianco;

9. Atlanta: le vicende di Earn durante la sua vita quotidiana in Atlanta, Georgia, che cerca di redimersi agli occhi della sua ex fidanzata, nonché madre di sua figlia;

8. Cheers: l'ex lanciatore dei Boston Red Sox, donnaiolo impenitente, Sam Malone, ha deciso di aprire un bar alla periferia di Boston di nome Cheers;

7. Mad Men: nella New York degli anni 1960, la serie tratteggia le vite di alcuni pubblicitari che lavorano per l'agenzia pubblicitaria Sterling & Cooper;

6. Seinfeld: sitcom creata da Jerry Seinfeld, il cui cognome dà il titolo allo show e che interpreta un personaggio che è una versione di fantasia di sé stesso;

5. Fleabag: Fleabag è una giovane donna londinese che ha una vita problematica, dovuta ad una famiglia disfunzionale, alle difficoltà economiche;

4. The Wire: racconto duro, realistico e spietato della società americana nel suo rapporto con il crimine legato al traffico della droga;

3. Breaking Bad: a Walter viene diagnosticato un cancro ai polmoni, i suoi problemi economici lo portano a cucinare e spacciare cristalli di metanfetamina;

2. I Simpson: parodia satirica della società e dello stile di vita statunitense, impersonati dalla famiglia Simpson;

1. I Soprano: la vita di Tony Soprano, boss della mafia italoamericana del New Jersey, vanta importanti contatti con le cosche newyorkesi e mantiene relazioni affaristiche con la Camorra.