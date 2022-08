Incredibili novità in arrivo a settembre su Netflix, Disney + e Prime Video. In questo articolo tutte le serie TV programmate in uscita e tutte le date da segnare a calendario per non perderti l'inizio della tua preferita!

Grandi aspettative per settembre 2022 in termini di serie televisive. Netflix, Prime Video e Disney Plus sfornano novità!

Tanto attesa la serie tratta dalla saga del Signore degli Anelli che finalmente sarà disponibile online subito agli inizi del mese. Grande ritorno anche per nuove stagioni di Skam e Cobra Kai.

Si torna a scuola e anche per i più piccolo ci sono novità in arrivo come la seconda stagione delle Winx e una serie tutta nuova dedicata a Cars.

Non mancano le novità per tutti i gusti: telefilm romantici, crime o avventura. Scopri in questo articolo le uscite attese sulle tre piattaforme streaming più famose e tutte le date da mettere a calendario.

Netflix: le serie TV in uscita a settembre 2022

1 settembre 2022

SKAM quinta stagione. Tanto attesa e finalmente arrivata, una nuova stagione di Skam. Il protagonista Elia dovrà ripetere l’ultimo anno di liceo e non sarà una cosa facile. Soprattutto se si aggiungono i problemi dell’adolescenza tra relazioni amorose, problemi di autostima e la scoperta dell’intimità.

quinta stagione. Tanto attesa e finalmente arrivata, una nuova stagione di Skam. Il protagonista Elia dovrà ripetere l’ultimo anno di liceo e non sarà una cosa facile. Soprattutto se si aggiungono i problemi dell’adolescenza tra relazioni amorose, problemi di autostima e la scoperta dell’intimità. OFF THE HOOK prima stagione. Si tratta di una sitcom britannica della BBC uscita nel 2009 e che Netflix ha deciso di proporre al pubblico italiano. I protagonisti sono delle matricole universitarie che vogliono tagliare i ponti con il liceo e aprire una nuova parentesi della loro vita: sopravviverà la loro amicizia?

2 settembre 2022

NON SEI NIENTE DI SPECIALE prima stagione. Realtà e magia si mischiano in questo nuovo telefilm targato Netflix. Una giovane ragazza di nome Amaia si è appena trasferita in una nuova città e questo è sempre un evento difficile per gli adolescenti. Le cose iniziano a cambiare quando si scopre che la protagonista potrebbe aver ereditato i poteri magici della nonna.

prima stagione. Realtà e magia si mischiano in questo nuovo telefilm targato Netflix. Una giovane ragazza di nome Amaia si è appena trasferita in una nuova città e questo è sempre un evento difficile per gli adolescenti. Le cose iniziano a cambiare quando si scopre che la protagonista potrebbe aver ereditato i poteri magici della nonna. IL DIAVOLO IN OHIO prima stagione. Si tratta di una mini serie crime nella quale la protagonista è una psichiatra che si trova alle prese con una paziente pericolosa. La giovane è appena scappata da una setta e la sua psichiatra cerca di salvare lei e la sua famiglia.

prima stagione. Si tratta di una mini serie crime nella quale la protagonista è una psichiatra che si trova alle prese con una paziente pericolosa. La giovane è appena scappata da una setta e la sua psichiatra cerca di salvare lei e la sua famiglia. DATED AND RELATED prima stagione. Si tratta di un reality che fa a gara con Temptation Island. Il tutto si svolge in una villa lussuosa e in paio ci sono centomila dollari. L’obiettivo è trovare l’amore della propria vita grazie all’aiuto reciproco delle proprie sorelle o dei propri fratelli.

prima stagione. Si tratta di un reality che fa a gara con Temptation Island. Il tutto si svolge in una villa lussuosa e in paio ci sono centomila dollari. L’obiettivo è trovare l’amore della propria vita grazie all’aiuto reciproco delle proprie sorelle o dei propri fratelli. FAKES prima stagione. Un intrigante commedia tutta al femminile. Due migliori amiche, Zoe e Becca, si danno al crimine creando un impero di documenti di identità falsi. Come ci si può aspettare, quando il giro di affari si consolida e cresce, le due ragazze vengono a contatto con i veri criminali e il pericolo diventa una realtà.

9 settembre 2022

COBRA KAI quinta stagione. Nasce nel 2018 e ad oggi siamo alla quinta stagione. Ambientata negli anni 30 è il sequel di Karate Kid. Dopo il torneo di All Valley, che ha lasciato tutti sconvolti, Terry Silver cerca di sedimentare lo stile di Kobra Kai nella zona. Mentre Daniel LaRusso, dovrà fare a meno dell’aiuto di Kreese e Johnny e rivolgersi a una vecchia conoscenza.

quinta stagione. Nasce nel 2018 e ad oggi siamo alla quinta stagione. Ambientata negli anni 30 è il sequel di Karate Kid. Dopo il torneo di All Valley, che ha lasciato tutti sconvolti, Terry Silver cerca di sedimentare lo stile di Kobra Kai nella zona. Mentre Daniel LaRusso, dovrà fare a meno dell’aiuto di Kreese e Johnny e rivolgersi a una vecchia conoscenza. NARCOSANTOS prima stagione. Torna il tema narcotrafficanti su Netflix con questa serie nuova di pacca. Siamo in Sud America ma parliamo di criminali coreani. Il governo ha organizzato una missione segreta per sventare i narcotrafficanti e i protagonista è un ignaro comune imprenditore.

16 settembre 2022

THE WINX SAGA seconda stagione. Dopo il successo della prima, ecco nuovi episodi che hanno come protagoniste le famosissime fate italiane. Si torna a scuola, ad Alfea, tra magia e amori. Bloom e le sue compagne scopriranno una nuova pericolosa minaccia dell’Oltre Mondo da sconfiggere.

29 settembre 2022

L’IMPERATRICE prima stagione. Nuova serie storica su Netflix ambientata nell’Austria dell’800. La protagonista è la famosissima principessa Sissi e il consorte imperatore Francesco Giuseppe. Tra vicende d’amore, intrighi di palazzo e lotte per il potere si racconta la vita di corte viennese.

Prime Video: le serie TV in uscita a settembre 2022

2 settembre 2022

IL SIGNORE DEGLI ANELLI prima stagione. Attesissima uscita che vedrà online ben 2 episodi insieme, successivamente il rilascio sarà settimanale. Prequel assoluto che racconta la forgiatura degli anelli del potere attraverso un viaggio nella Terra di Mezzo tra elfi, umani e nani alle prese con una nuova minaccia che mina la pace raggiunta dopo anni di guerre. Sarà la serie più costosa di sempre.

8 settembre 2022

ATLETICO MADRID prima stagione. Appena 4 episodi per raccontare le personalità di spicco del calcio spagnolo. Viene raccontato il periodo del campionato della squadra quando i giocatori erano Fernando Torres, Antoine Griexman, Angel Correa e Virginia Torrecilla.

prima stagione. Appena 4 episodi per raccontare le personalità di spicco del calcio spagnolo. Viene raccontato il periodo del campionato della squadra quando i giocatori erano Fernando Torres, Antoine Griexman, Angel Correa e Virginia Torrecilla. 21 settembre 2022

PRISMA prima stagione. Una serie TV moderna che racconta dei mondi ancora sconosciuti a molti. I protagonisti sono due ragazzi romani, gemelli identici, Marco e Andrea. Nel pieno della loro adolescenza, insieme ai loro amici, percorreranno la via della crescita alla ricerca della propria identità di genere.

23 settembre 2022

A PRIVATE AFFAIR prima stagione. Un thriller poliziesco spagnolo ambientato negli anni 40 della Galizia. Sulle orme di Sherlock Holmes, una giovane donna dell’alta borghesia spagnola dà la caccia ad un serial killer che sta terrorizzando la sua città. Insieme al fido maggiordomo gioca a fare la poliziotta.

30 settembre 2022

ME CONTRO TE prima stagione. Lui e Sofi sono già ampiamente conosciuti dai giovanissimi e a breve approderanno sul piccolo schermo in una serie TV. Questa volta saranno catapultati nel mondo nobile di palazzo reale in cui dovranno adattarsi alla vita borghese. Ci riusciranno?

Disney plus: le serie TV in uscita a settembre 2022

7 settembre 2022

PISTOL prima stagione. Chiaramente un omaggio al celebre gruppo punk degli anni ’70. Sono previsti solo 6 episodi in cui verrà raccontata la storia dei Sex Pistols dalle origini alla caduta. Il protagonista è il membro fondatore e chitarrista Steve Jones che darà il suo punto di vista.

8 settembre 2022

WEDDING SEASON prima stagione. Nonostante il titolo, non è propriamente un racconto romantico ma poliziesco. Il tutto inizia ad un matrimonio dove Katie e Stefan, i protagonisti, si conoscono e iniziano a frequentarsi. La relazione non ha vita lunga, infatti Katie si sposerà poi con un altro ragazzo. Al matrimonio, lo sposo e la sua famiglia vengono assassinati. Stefan e Katie sono ora nel mirino della polizia.

prima stagione. Nonostante il titolo, non è propriamente un racconto romantico ma poliziesco. Il tutto inizia ad un matrimonio dove Katie e Stefan, i protagonisti, si conoscono e iniziano a frequentarsi. La relazione non ha vita lunga, infatti Katie si sposerà poi con un altro ragazzo. Al matrimonio, lo sposo e la sua famiglia vengono assassinati. Stefan e Katie sono ora nel mirino della polizia. CARS ON THE ROAD prima stagione. Il celebre film animato che tutti conosciamo diventa una serie TV. I protagonisti sono sempre Saetta McQueen e Cricchetto che partiranno per un viaggio attraverso il paese per incontrare la sorella di Cricchetto. Inutile dire che non sarà una corsa tranquilla.

21 settembre 2022