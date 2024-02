OnePlus e HoYoverse presentano OnePlus 12R Genshin Impact Edition

Durante il Mobile World Congress 2024, HoYoverse e OnePlus hanno annunciato OnePlus 12R Genshin Impact Edition, una collaborazione tra HoYoverse e OnePlus.

La collaborazione tra HoYoverse e OnePlus

Questo smartphone in edizione speciale è progettato per i fan e i giocatori appassionati di Genshin Impact, offrendo un'esperienza di gioco mobile senza pari grazie alla tecnologia avanzata e al design ispirato al personaggio Keqing. Dotato di un sistema operativo personalizzato, un design esterno e interno tematico di Genshin Impact e elementi e accessori esclusivi, il dispositivo mira a fornire una prestazione di gioco superiore.

Il OnePlus 12R Genshin Impact Edition presenta un OxygenOS 14 personalizzato che riflette il mondo fantasy di Teyvat e offre una serie di ottimizzazioni per migliorare l'esperienza di gioco. Con tecnologie hardware avanzate, come il Trinity Engine e la funzione HyperRendering, il dispositivo promette un gameplay nitido, veloce e fluido. La collaborazione tra OnePlus e HoYoverse si estende anche alla ricerca e allo sviluppo, con un investimento di 14 milioni di dollari per ottimizzare continuamente le prestazioni di Genshin Impact sui futuri dispositivi OnePlus.

Il presidente e COO di OnePlus, Kinder Liu, sottolinea l'impegno nel fornire un'esperienza di gioco di alta qualità senza compromessi sulla grafica o sulle prestazioni.

Il OnePlus 12R Genshin Impact Edition sarà disponibile per l'acquisto in India, Europa e Nord America a partire dal 28 febbraio 2024, con un prezzo base di $649.99/€749/₹49,999. I dettagli sui piani di garanzia e i programmi di post-vendita varieranno a seconda della regione di acquisto e per ulteriori informazioni si rimanda al sito.