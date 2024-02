Serie A 2023/2024, Frosinone Milan: dove vederla in TV e probabili formazioni

Il Milan affronta fuori casa il Frosinone nella partita valevole per la 23^ giornata di Serie A. Ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e altro ancora.

Trasferta insidiosa per il Milan di Pioli che allo Stirpe sfida il Frosinone di Eusebio Di Francesco. Sarà una partita molto importante, ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e tutto quello che c'è da sapere.

Frosinone-Milan, 23^ giornata di Serie A

Ciociari a caccia di punti pesantissimi in casa di fronte ai propri tifosi. La squadra di Eusebio Di Francesco si trova a più cinque dal Cagliari terzultimo, un margine che rasserena ma che può e dev'essere migliorato per proseguire la stagione con più tranquillità.

La prima occasione di allungare dalle concorrenti ce l'avrà sabato, quando allo Stirpe arriverà il Milan. La squadra di Stefano Pioli, nell'ultimo turno di campionato, ha conquistato solo un pareggio contro il Bologna, un 2-2 che non serve ad assottigliare il gap con Inter e Juventus che precedono in classifica.

Contro il Frosinone, però, i rossoneri avranno una grande opportunità di riavvicinarsi, dato che bianconeri e nerazzurri si affronteranno nel big match di domenica sera.

Di conseguenza, per il Milan fare punti sarà obbligatorio, sia per continuare a cullare il sogno di riagguantare la coppia di testa sia per blindare il terzo posto in classifica.

Frosinone-Milan, dove vederla in TV e in streaming

I ciociari per blindare ulteriormente la zona salvezza e allontanarsi dalla scottante lotta per non retrocedere, i rossoneri per guadagnare qualche punto e riavvicinarsi a Inter e Juventus in vetta alla classifica.

Tra la squadra di Di Francesco e quella di Pioli si prospetta una sfida veramente interessante, ecco dove vederla in TV. Frosinone-Milan sarà visibile, previo abbonamento, in diretta e in esclusiva su DAZN.

La si potrà seguire anche in streaming scaricando l'applicazione ufficiale su qualunque dispositivo compatibile. La telecronaca è stata affidata a Stefano Borghi, il quale sarà supportato nel commento da Dario Marcolin.

Quando e dove si gioca

Frosinone-Milan, partita valevole per la 23^ giornata di Serie A, andrà in scena sabato 3 febbraio, alle ore 18:00, allo stadio Stirpe di Frosinone.

Probabili formazioni di Frosinone-Milan

Eusebio Di Francesco schiererà la sua squadra con il 4-3-3. Davanti a Turati partiranno dal primo minuto Zortea e Valeri (neo acquisto arrivato dalla Cremonese) sulle corsie e Okoli e Romagnoli al centro della difesa.

Barrenechea si prenderà le chiavi del centrocampo, al suo fianco spazio a Mazzitelli e Gelli. In avanti, il tridente sarà composto da Soulé, Kaio Jorge e Harroui.

Stefano Pioli recupera Bennacer che potrebbe essere convocato, difficile però il suo impiego dall'inizio. I rossoneri scenderanno in campo con il 4-2-3-1. Maignan sarà difeso da Calabria, Kjaer, Gabbia e Theo Hernandez.

In mezzo al campo, con lo scopo d'interdire e impostare, Reijnders dovrebbe fare coppia con Adli mentre Loftus-Cheek dovrebbe posizionarsi al centro della trequarti, al suo fianco ancora fiducia in Pulisic e Leao. In avanti pochi dubbi, Giroud partirà dal primo minuto.

FROSINONE (4-3-3): Turati; Zortea, Okoli, Romagnoli, Valeri; Mazzitelli, Barrenechea, Gelli; Soulé, Kaio Jorge, Harroui. Allenatore: Di Francesco.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Reijnders, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.

Il pronostico

Il Frosinone ha la consapevolezza di dover fare punti per allontanarsi ulteriormente dalla zona calda di classifica, ma ha poco da perdere. Le sfide in cui è quasi obbligatorio vincere sono altre, ma per la squadra di Eusebio Di Francesco battere il Milan significherebbe molto.

I rossoneri invece, dal canto loro, devono vincere se vogliono riavvicinarsi alla vetta consapevoli che con una vittoria potrebbero allungare anche sulle concorrenti per la zona Champions League.

Considerato il valore della rosa, lo stato di forma delle due squadre e altro ancora, secondo le maggiori agenzie di scommesse, il Milan parte favorito.

