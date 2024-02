Serie A 2023/2024, 23^ giornata: dove vederla in TV e probabili formazioni

La 23^ giornata di Serie A è pronta a regalare emozioni e spettacolo. Ecco dove vederla in TV, le probabili formazioni e i big match.

Serie A, 23^ giornata: dove vederla in TV e in streaming

Venerdì 2 febbraio

• Lecce-Fiorentina, venerdì 2 febbraio ore 20:45 (DAZN)

Sabato 3 febbraio

• Empoli-Genoa, sabato 3 febbraio ore 15:00 (DAZN)

• Udinese-Monza, sabato 3 febbraio ore 15:00 (DAZN)

• Frosinone-Milan, sabato 3 febbraio ore 18:00 (DAZN)

• Bologna-Sassuolo, sabato 3 febbraio ore 20:45 (DAZN/Sky)

Domenica 4 febbraio

• Torino-Salernitana, domenica 4 febbraio ore 12:30 (DAZN/Sky)

• Napoli-Verona, domenica 4 febbraio ore 15:00 (DAZN)

• Atalanta-Lazio, domenica 4 febbraio ore 18:00 (DAZN)

• Inter-Juventus, domenica 4 febbraio ore 20:45 (DAZN)

Lunedì 5 febbraio

• Roma-Cagliari, lunedì 5 febbraio ore 20:45 (DAZN/Sky)

La 23^ giornata di Serie A sarà interamente visibile anche in streaming su DAZN. Le partite in condivisione con Sky, invece, si potranno seguire anche su Sky GO e NOW.

Probabili formazioni 23^ giornata di Serie A

Lecce-Fiorentina

LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Gonzalez, Oudin; Almqvist, Krstovic, Sansone. Allenatore: D'Aversa.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Faraoni, Quarta, Ranieri, Biraghi; Arthur, Duncan; Nico Gonzalez, Bonaventura, Sottil; Beltran. Allenatore: Italiano.

Empoli-Genoa

EMPOLI (3-5-2): Caprile; Walukiewicz, Ismajli, Luperto; Gyasi, Maleh, Grassi, Żurkowski, Cacace; Cerri, Cambiaghi. Allenatore: Nicola.

GENOA (3-5-2): Martinez; De Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Frendrup, Badelj, Malinovskyi, Spence; Gudmundsson, Retegui. Allenatore: Gilardino.

Udinese-Monza

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Ferreira, Perez, Kristiansen; Ebosele, Samardzic, Walace, Lovric, Kamara; Pereyra; Lucca. Allenatore: Cioffi.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; D’Ambrosio, Pablo Marì, Caldirola; Birindelli, Pessina, Bondo, Ciurria; Colpani, V. Carboni; Mota. Allenatore: Palladino.

Frosinone-Milan

FROSINONE (4-3-3): Turati; Zortea, Okoli, Romagnoli, Valeri; Mazzitelli, Barrenechea, Gelli; Soulé, Kaio Jorge, Harroui. Allenatore: Di Francesco.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Reijnders, Adli; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud. Allenatore: Pioli.

Bologna-Sassuolo

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Lucumì, Calafiori, Kristiansen; Aebischer, Freuler; Orsolini, Ferguson, Karlsson; Zirkzee. Allenatore: Motta.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Pedersen, Ruan, Ferrari, Doig; Boloca, Racic; Castillejo, Thorstvedt, Laurienté; Pinamonti. Allenatore: Dionisi.

Torino-Salernitana

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Tameze, Sazonov, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Linetty, Lazaro; Vlasic; Zapata, Sanabria. Allenatore: Juric.

SALERNITANA (4-3-2-1): Ochoa; Zanoli, Pasalidis, Gyomber, Bradaric; Martegani, Maggiore, Basic; Candreva, Kastanos; Simy. Allenatore: F. Inzaghi.

Napoli-Verona

NAPOLI (3-4-3): Gollini; Ostigard, Rrahmani, Juan Jesus; Di Lorenzo, Lobotka, Zielinski, Mario Rui; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. Allenatore: Mazzarri.

VERONA (4-3-2-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Cabal; Folorunsho, Duda, Serdar; Suslov, Lazovic; Henry. Allenatore: Baroni.

Atalanta-Lazio

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Holm, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; Miranchuk, De Ketelaere. Allenatore: Gasperini.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Gila, Romagnoli, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Isaksen. Allenatore: Sarri.

Inter-Juventus

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Thuram. Allenatore: S. Inzaghi.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; Cambiaso, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Chiesa. Allenatore: Allegri.

Roma-Cagliari

ROMA (4-3-2-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Llorente, Angelino; Bove, Cristante, Pellegrini; Dybala, El Shaarawy; Lukaku. Allenatore: De Rossi.

CAGLIARI (4-3-2-1): Scuffet; Zappa, Wieteska, Dossena, Augello; Prati, Makoumbou, Jankto; Nandez, Viola; Pavoletti. Allenatore: Ranieri.

Il big match

A prendersi la copertina della 23^ giornata di Serie A sarà Inter-Juventus, sfida al vertice che sarà fondamentale per la lotta scudetto. Nerazzurri e bianconeri si affronteranno con la consapevolezza che sarà vietato sbagliare.

La squadra di Allegri arriva dal passo falso della scorsa settimana, mentre quella d'Inzaghi dalla vittoria complicata contro la Fiorentina. Due compagini in salute che sono pronte a regalare emozioni.

