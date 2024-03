Jannik Sinner affronta Medvedev in semifinale a Miami: ecco quando e dove vederla

Yannik Sinner è in un periodo di forma smagliante: l'altoatesino nei primi tre mesi del 2024 ha già vinto gli Australian Open battendo in finale proprio Medvedev, che ora cerca la rivincita. L'italiano in circa tre mesi si è portato a casa ben 20 match su 21, ma il russo non è da meno, con 18 match vinti su 21. Yannik Sinner affronta Daniil Medvedev in semifinale ai Masters 1000 di Miami: ecco dove e quando vederla. Chi riuscirà a spuntarla?

Yannik Sinner-Medvedev: ecco dove e quando vederla

Ormai è diventato chiaro anche ai neofiti del tennis: questo è uno sport veloce. Anzi, velocissimo. Nemmeno due mesi prima Sinner affrontava Medvedev dall'altra parte del mondo, a Melbourne, mentre venerdì 29 marzo 2024 i due si sfidano a Miami: in palio c'è la finale dei Masters 1000. Il russo, se guardiamo lo storico, parte leggermente favorito sull'altoatesino, con un bilancio di 6 vittorie contro 4.

I successi di Sinner sono arrivati tutti negli ultimi match: Medvedev dovrà stare molto attento ai colpi dell'italiano, che dopo lo straordinario 2023 non sembra intenzionato a fermarsi. Quest'anno è stato il primo tennista a raggiungere le 20 vittorie, per di più in sole 21 partite disputate: tutti i giocatori che dal 2000 in poi hanno raggiunto questo traguardo sono stati numeri 1 al mondo. L'altoatesino per il momento è terzo nel ranking ATP e chissà se questa statistica gli porterà fortuna. Al di là dei numeri, comunque, Sinner sta facendo bene e soprattutto conosce il suo valore.

Medvedev è stato numero uno al mondo nel 2022 per qualche settimana, prima che Novak Djoković - impareggiabile - si riprendesse il posto. Il russo a gennaio 2024 ha fallito per la terza volta l'aggancio al titolo degli Australian Open, proprio per mano - o racchetta - di Sinner. Stavolta in palio non c'è un Grande Slam, ma un torneo ATP e, soprattutto, la rivalsa personale. Medvedev è comunque il terzo tennista per risultati ottenuti quest'anno e ha più volte saputo ribaltare situazioni a dir poco complicate in suo favore, prendendosi la vittoria con forza e astuzia. La sfida è tra due giganti del tennis che nonostante la loro giovane età hanno dimostrato di poter scrivere pagine importanti di questo sport: chi riuscirà a spuntarla?

Il match è visibile in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203) e Sky Sport Max (205). Inoltre, la sfida viene trasmessa in streaming su NOW e SkyGo. La diretta non è disponibile prima delle ore 20:00 italiane.

Il percorso di Sinner e Medvedev ai Masters 1000 di Miami

Sinner ha battuto il ceco Machac nei quarti di finale con un secco 6-4;6-2, vittoria ottenuta senza particolari sforzi da parte dell'altoatesino. La sfida che più di tutte lo ha messo alle corde, però, è stata senza dubbio quella contro Griekspoor al 3° turno, in cui ha perso il primo set. Questo il percorso di Sinner ai Masters 1000 di Miami finora:

1T: Bye

2T: Sinner-Vavassori 6-3; 6-4

3T: Sinner-Griekspoor 5-7; 7-5; 6-1

4T: Sinner-O'Connell 6-4; 6-3

QF: Sinner-Machac 6-4; 6-2

Medvedev a Miami ha spazzato via i suoi avversari seguendo un percorso netto e senza intoppi: il russo ha vinto tutti i set che ha giocato, una vera e propria prova di forza e superiorità che ha dell'incredibile. Ma Sinner non può e non deve lasciarsi spaventare: l'altoatesino, dopotutto, sembra il favorito. Questo il cammino di Medvedev ai Masters 1000 di Miami:

1T: Bye

2T: Medvedev-Fucsovics 6-4; 6-2

3T: Medvedev-Norrie 7-5; 6-1

4T: Medvedev-Koepfer 7-6; 6-0

QF: Medvedev-Jarry 6-2: 7-6