Kelvin Kiptum chi era il re della maratona morto in un incidente stradale in Kenya

Primatista mondiale, re della maratona: ecco chi era Kelvin Kiptum, morto in un incidente stradale in Kenya ad appena 24 anni.

Il mondo dell'atletica e dello sport è sotto choc dopo la tragica e improvvisa scomparsa di Kelvin Kiptum, l’atleta keniano che deteneva il record mondiale della maratona maschile. Il giovanissimo atleta, che avrebbe compiuto 25 anni a dicembre, è morto in un incidente stradale in Kenya insieme al suo allenatore il ruandese Gervais Hakizimana.

Ecco cosa è successo e chi era Kelvin Kiptum, il re della maratona.

Kelvin Kiptum morto in un incidente: cosa è successo

Erano circa le 23 di domenica notte quando la notizia ha fatto il giro del mondo: Kelvin Kiptum e il suo allenatore Gervais Hakizimana sono morti in un incidente stradale in Kenya precisamente sulla strada che da Kaptagat porta a Eldoret.

Alla guida del mezzo (una Toyota Premio) c'era Kiptum, che lascia la moglie e i suoi due figli di 4 e 7 anni. Si indaga sulla dinamica dell'incidente, che è stato confermato anche dalle autorità locali.

Insieme a Kelvin e al suo allenatore c'era anche una donna, Sharon Kosgei, che ad oggi si trova ricoverata presso il Racecourse Hospital di Eldoret.

Chi era Kelvin Kiptum

Kelvin Kiptum era un grandissimo atleta mondiale conosciuto anche come il re della maratona: era nato a Keiyo District, in Kenia, il 2 dicembre 1999. Avrebbe compiuto 25 anni quest'anno.

Di origini umili, si era avvicinata alla corsa all'età di 13 anni, contestualmente all'attività che svolgeva nell'allevamento di bestiame dei genitori, seguendo gli atleti locali sui tracciati della zona.

Una serie di successi, ma anche una vita lontano dalla famiglia: aveva intatti un accordo con la moglie e con i figli, che vedeva solo la domenica durante i quattro mesi precedenti alla maratona. Lui stesso aveva spiegato che vivono a tre chilometri gli uni dall'altro:

Io sto a Chepkorio, a oltre 2500 metri, loro a Chepsamo, un villaggio più piccolo. Siamo a 40 chilometri da Eldoret, nella Rift Valley.

Il ragazzo, secondo alcune cronache, arrivava a correre fino a 290 km a settimana per allenamento.

La carriera nello sport e gli obiettivi

Un fisico perfetto e tanti sogni nel cassetto: una carriera che lo ha portato a splendere per diverse volte, in tutto il mondo.

Nel 2022, a Berlino, Kiptum aveva ottenuto un tempo notevolmente più basso rispetto al suo predecessore (il keniano Eliud Kipchoge) ed era diventato il terzo uomo più veloce della storia (dietro ad Eliud Kipchoge e Kenenisa Bekele) sulla distanza.

L'anno dopo a Londra, il 23 aprile del 2023, giunto alla sua seconda maratona Kiptum vinse nuovamente e migliorò ulteriormente il suo tempo, correndo in 2h01'25". Cinque mesi più tardi, a Chicago, conquistata il record del mondo, correndo con il tempo di 2h00'35".

E ancora: a Montecarlo, insieme a Noah Lyles e a Mondo Duplantis, era stato eletto dalla federazione internazionale miglior atleta mondiale del 2023.

Tra gli obiettivi futuri, Kiptum si stava allenando moltissimo per arrivare ad essere la prima persona a correre una maratona in meno di due ore, per poi approdare a Parigi dove era uno dei favoriti. Ma i suoi sogni sono stati infranti da un tragico incidente.