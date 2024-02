Chi è Federica Brignone: la sciatrice ospite nella prima serata di Sanremo

33 anni e atleta di punta nel mondo dello sci. Ecco chi è Federica Brignone, ospite il 6 febbraio nella serata inaugurale del Festival di Sanremo.

Chi è Federica Brignone

Federica Brignone è una delle stelle dello sport del Bel Paese, una delle sciatrici più importanti del circuito nonché una delle atlete di punta del Tricolore. È nata a Milano nel 1990, ha 33 anni ed è figlia d'arte.

Infatti, a influenzare positivamente Federica nella sua passione per questa pratica sportiva sono stati sicuramente la mamma, ex slalomista, e il papà, maestro di sci ed ex sciatore alpino. Insomma, la neve ce l'ha nel sangue e lo ha spesso dimostrato nel corso della sua più che florida carriera.

Un altro passaggio fondamentale nella vita di Brignone è stato il trasferimento in Valle d'Aosta, avvenuto nel 1996, che ha contribuito ad alimentare la sua passione per le piste e in generale per gli sport invernali.

La sciatrice azzurra è un'atleta a tutto tondo, ama la bici, l'ellittica e l'aerobica oltre che altre discipline alternative e meno convenzionali.

La carriera di Federica Brignone

Federica Brignone è molto nota tra gli appassionati del mondo dello sci, anche perché la sua carriera inizia da lontano, correva infatti l'anno 2006 quando ha debuttato a livello internazionale.

Il suo palmarès parla da solo e in esso spiccano le tre medaglie olimpiche e la Coppa del Mondo Generale (è la prima italiana a conquistarla), oltre che altri e numerosi riconoscimenti.

È destinata a rimanere nella storia dello sci alpino italiano e grazie alle sue vittorie ci sarà un prima e un dopo Brignone, rappresenterà infatti un termine di paragone per le nuove leve che per superarla dovranno faticare e non poco.

In quali discipline è più forte

Federica Brignone è un'atleta molto versatile, caratteristica che le ha consentito di misurarsi in diverse discipline. Tra queste troviamo la discesa libera, la combinata e il supergigante, ma la sua specialità è sicuramente lo slalom gigante.

È in questa disciplina che la sciatrice azzurra è riuscita a conquistare la maggior parte delle medaglie ritagliandosi un posto nella storia sportiva italiana. Il 22 dicembre del 2023 ha ricevuto il collare d'oro al merito sportivo, la maggiore onorificenza del Comitato olimpico nazionale.

Sport e non solo

Nonostante la passione per lo sci prevalga su tutto, Federica Brignone ne coltiva anche altre. Tra queste c'è anche la musica, com'ella stessa ha dichiarato, che ama fin da bambina e in cui trova somiglianze con il suo sport preferito:

Mi è sempre piaciuta, fin da bambina, quando ascoltavo Battisti con mia madre. E penso che anche lo sci sia musica: ogni discesa, ogni curva ha un suo ritmo sempre diverso.

La sciatrice azzurra ha anche parlato dei suoi artisti e generi preferiti e non mancano gli italiani:

Da piccola cantavo, anche oggi canto quando scio in libero. Mi piace molto il rock, i Dire Straits, Tracy Chapman, ma amo anche gli artisti italiani, come Marco Mengoni, Laura Pausini. Ho imparato a suonare la chitarra e fatto corsi di hip hop, ma non ho molto tempo, sono sempre in giro.

La vita privata

Non si sa molto della vita privata di Federica Brignone, soprattutto per quanto riguarda l'amore. Per otto anni ha avuto una relazione con lo sciatore francese Nicolas Raffort, classe 1991 e anch'esso molto talentuoso.

Assieme hanno condiviso la passione per la neve e per lo sport, ma la relazione si è poi conclusa. Al momento condivide una storia con un ragazzo del suo paese, come ha dichiarato alcuni mesi fa:

Sono stata otto anni con uno sciatore francese, Nicolas Raffort. Oggi frequento Davide, un ragazzo di qui, del paese. Capisce che per me lo sport adesso è la priorità: non salto un allenamento per una fuga romantica! Ma se riesco a fare tutte e due le cose e a dedicare a Davide le giuste attenzioni, ben venga.

Un'altra curiosità, oltre al papà e alla mamma, anche il fratello di Federica Brignone nutre una grande passione per gli sci e infatti fa parte del suo team di allenatori.

I Giochi di Milano-Cortina

Per quanto riguarda i Giochi Olimpici del 2026 di Milano-Cortina, la campionessa azzurra mantiene ancora le riserve, deciderà passo dopo passo se prendervi parte in base alla sua condizione fisica e mentale.

Chiaramente vivere da protagonista in casa i Giochi sarebbe la ciliegina sulla torta di una carriera indimenticabile, la speranza di tutti i tifosi è che arrivi a quel momento con il giusto spirito.

