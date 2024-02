Chi è Fabio Caressa: età, lavoro, vita privata, moglie, figli, squadra del cuore

Chi è Fabio Caressa? Noto giornalista sportivo e telecronista, con gli anni è diventato uno dei volti televisivi più amati in Italia e in Europa. Oggi ha messo per un periodo di tempo in stand-by la sua attività giornalistica per partecipare a Pechino Express insieme alla figlia Eleonora.

Chi è Fabio Caressa: età, data e luogo di nascita, carriera giornalistica e televisiva, vita privata

Fabio Caressa è nato a Roma il 18 aprile 1967, sotto il segno dell'Ariete. Attualmente ha 56 anni. Dopo la laurea in Scienze Politiche presso l'università LUISS ha iniziato a lavorare come giornalista seguendo sempre la sua passione: lo sport.

Caressa è un volto noto delle telecronache sportive dal 2003, quando è approdato su Sky alla conduzione di Mondo Gol, programma presentato fino al 2011. Prima ha lavorato per Tele+ nel programma Com'è e per la stessa emittente televisiva ha seguito anche i Premi Oscar nel 1998.

Fabio Caressa è diventato famoso in Italia, ma anche in buona parte dell'Europa e del Mondo, grazie alla telecronaca, insieme a Beppe Bergomi, dei Mondiali di calcio del 2006 in Germania, vinti proprio dalla Nazionale italiana.

Dal 2015 Caressa presenta, sempre su Sky, la trasmissione Sky Calcio Club.

Fabio Caressa, essendo un personaggio pubblico, è anche molto chiacchierato. Il giornalista sportivo è sposato con la giornalista Benedetta Parodi dall'11 luglio 1999. Dalla loro unione sono nati tra figli: Matilde, il 5 settembre 2002, Eleonora, il 20 ottobre 2004, e Diego, il 21 luglio 2009.

Come mai Caressa non è più a Sky? Il motivo di questa scelta

Fabio Caressa ha sospeso momentaneamente la sua attività di conduttore televisivo del programma Sky Calcio Club. La motivazione è molto semplice: il giornalista e telecronista ha deciso di partecipare al programma Pechino Express insieme alla figlia e dunque sarà lontano dall'Italia per un determinato periodo di tempo.

Dopo l'esperienza dall'altra parte del mondo, quasi sicuramente tornerà alla conduzione del programma che va in onda su Sky.

Per quale squadra tifa Fabio Caressa

Fabio Caressa, vista la sua passione per lo sport, ha ricevuto la domanda: "Per quale squadra fai il tifo?", milioni di volte. Secondo alcune voci di corridoio Caressa sarebbe tifoso della Roma in quanto nato e cresciuto a Roma, secondo altre indiscrezioni, invece, Caressa sarebbe tifoso dell'Inter.

Per motivi professionali il telecronista e giornalista sportivo più amato d'Italia non si è mai sbilanciato ed è sempre stato abbastanza neutrale. Solo una volta, nel 2021, decise di rompere il ghiaccio e in un video pubblicato poi su Youtube dal canale Rompipallone, Caressa affermò di essere molto legato all'Alessandria, squadra della città d'origine della moglie.

