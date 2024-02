Il MetLife Stadium ospiterà la finale dei Mondiali 2026: storia e curiosità dell'impianto

Cresce l'attesa per i Mondiali del 2026, la FIFA ha annunciato che a ospitare la finale sarà il MetLife Stadium. Ecco la storia, la capienza e molto altro ancora sull'impianto.

La finale dei Mondiali 2026 si svolgerà al MetLife Stadium

C'era curiosità sulla sede più importante di tutti i Mondiali 2026, ovvero lo stadio che avrebbe ospitato la finale. Alla fine a sciogliere ogni dubbio ci ha pensato la FIFA, che ha annunciato che l'ultimo atto della competizione si svolgerà al MetLife Stadium di East Rutherford, in New Jersey.

Un impianto che il 19 luglio del 2026 si preparerà a ospitare un grandissimo numero di persone e che per l'occasione potrà rifarsi il look. Con una capienza di 83.000 persone è uno dei più grandi del torneo, alle spalle solamente del AT&T Stadium di Dallas.

Sicuramente anche la città nel quale risiede ha svolto un ruolo cruciale nella decisione della FIFA, la quale si è preposta di regalare agli appassionati una delle edizioni più affascinanti di sempre.

Html Twitter Vimeo Youtube Instagram http:// 🇺🇸 The #FIFAWorldCup 26 final is headed to New York New Jersey!#WeAre26 — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 4, 2024

La storia del MetLife Stadium

Il MetLife Stadium ospiterà dunque la finale dei Mondiali del 2026, ma qual è la sua storia? La sua inaugurazione risale al 10 aprile del 2010, dopo tre anni di lavori e un costo pari a 1,6 miliardi di dollari.

Il proprietario è il New Jersey Sport & Exsposition Autority ed è uno stadio multifunzionale. Di norma, a calcare il suo terreno di gioco sono i New York Giants e i New York Jets, entrambe squadre militanti nella National Football League.

Nel 2014 ha fatto da cornice al Super Bowl, uno degli eventi sportivi più importanti e seguiti del pianeta. Non solo Football Americano però, come detto in precedenza è una struttura multiuso e infatti ha già ospitato partite di calcio, lacrosse, concerti e altro ancora.

Una curiosità, il MetLife Stadium, il 7 aprile 2019, ha proposto agli spettatori la 35^ edizione di WrestleMania, il più grande evento di wrestling del mondo. Grazie alla sua vicinanza con New York, è sicuramente uno degli impianti più affascinanti dei futuri Mondiali.

Html Twitter Vimeo Youtube Instagram http:// 🥁 The #FIFAWorldCup trophy will be raised in New York New Jersey!#WeAre26 pic.twitter.com/VIuAvYxOMV — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 4, 2024

Leggi anche: Mondiali 2026, ecco gli stadi e il programma completo

Le modifiche per la finale dei Mondiali 2026

Al MetLife Stadium saranno apportate alcune modifiche strutturali in vista della finale dei Mondiali del 2026. Con buona probabilità non ci sarà la copertura per i tifosi, dato che al momento la struttura non la propone e che i costi del progetto sono molto elevati.

Tutt'altro discorso si deve invece fare per quanto riguarda il terreno di gioco. Attualmente la struttura è dotata di erba sintetica, argomento ampiamente dibattuto anche nel football americano per via degli infortuni, ma in vista dei campionati del mondo questa sarà sostituita da un manto erboso tradizionale.

Infatti, la FIFA impone che tutte le partite dei Mondiali si disputino su erba normale e non artificiale, di conseguenza anche il MetLife Stadium dovrà adeguarsi.

Leggi anche: Non solo Sinner, ecco 5 sportivi che vivono a Montecarlo per via delle tasse