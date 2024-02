Mondiali 2026, ecco gli stadi e il programma completo

Ancora due anni di attesa prima di vivere le emozioni dei Mondiali 2026. La FIFA ha già annunciato quali saranno gli stadi, ecco le sedi, gli impianti e il programma completo.

Gli stadi dei Mondiali del 2026

LA FIFA ha annunciato quali saranno gli stadi dei Mondiali del 2026, un evento storico nel quale per la prima volta saranno coinvolte 48 squadre. Tre Paesi ospitanti, Messico, USA e Canada, si divideranno partite ed emozioni.

Ad aprire le danze sarà lo stadio Azteca, divenuto famoso per la leggendaria sfida Italia-Germania dell'Ovest, il quale si prepara per la gara inaugurale del torneo. A chiudere i giochi, invece, in una finale che come di consueto è pronta a regalare emozioni e spettacolo, sarà il MetLife Stadium di New York.

Per la prima volta il Canada ospiterà i campionati del mondo, la prima partita si svolgerà al BMO Field di Toronto.

Html Twitter Vimeo Youtube Instagram http:// 🗣️ 'We are the opening game.' 🇲🇽#WeAre26 | #FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 4, 2024

Ecco la lista completa degli stadi dei Mondiali del 2026

• Stadio Azteca, Città del Messico

• BMO Field, Toronto

• BMO Stadium, Los Angeles

• Metlife Stadium, New York

• BC Place Stadium, Vancouver

• Estadio Akron, Guadalajara

• Estadio BBVA, Monterrey

• Lumen Field, Seattle

• Levi's Stadium, San Francisco

• NRG Stadium, Houston

• AT&T Stadium, Dallas

• Hard Rock Stadium, Miami

• Gillette Stadium, Boston

• Lincoln Financial Field, Philadelphia

• Arrowhead Stadium, Kansas

Html Twitter Vimeo Youtube Instagram http:// 🗣️ 'We are Canada's opening game.' 🇨🇦#WeAre26 | #FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 4, 2024

Il programma dei Mondiali 2026

I Mondiali del 2026 inizieranno l'11 giugno allo stadio Azteca a Città del Messico mentre la finale si disputerà il 19 luglio a New York. Un torneo che si preannuncia ancor più spettacolare grazie al coinvolgimento di 48 squadre e al quale la Nazionale di Spalletti vorrà non solo prendervi parte, ma anche diventarne protagonista.

In totale saranno 11 gli impianti messi a disposizione dagli Stati Uniti, 3 quelli del Messico e 2 quelli del Canada. Il più capiente sarà l'AT&T Stadium di Dallas, il quale può ospitare ben 94.000 spettatori anche se in occasione degli All Star Game NBA ha toccato quota 108.713.

Html Twitter Vimeo Youtube Instagram http:// 🇲🇽🇨🇦🇺🇸 #WeAre26 | #FIFAWorldCup — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) February 4, 2024

