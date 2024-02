Lewis Hemilton: ecco a quanto ammonta il patrimonio del pilota

Lewis Hamilton, noto campione di Formula 1, non è solo un pilota straordinario, ma anche un imprenditore di successo. Nel corso della sua carriera ha accumulato un patrimonio impressionante grazie alle sue vittorie in pista e alle sue attività fuori dalla Formula 1.

Hamilton patrimonio

Hamilton è indiscutibilmente uno dei piloti più talentuosi della storia della Formula 1. Le sue numerose vittorie e il record di sette titoli mondiali gli hanno garantito ingenti premi in denaro. I contratti con i team, sponsorizzazioni e bonus per le prestazioni eccellenti hanno contribuito in modo significativo al suo patrimonio. Attraverso una gestione finanziaria oculata ha saputo capitalizzare al massimo le opportunità offerte dalla sua carriera sportiva.

Il pilota britannico ha stretto partnership con aziende di lusso, fashion brand e società tecnologiche, trasformandosi in un'icona dello stile di vita. Queste sponsorizzazioni non solo contribuiscono ai suoi guadagni, ma consolidano anche la sua immagine.

Linea di abbigliamento e accessori Hamilton

Hamilton ha ampliato la sua presenza nel settore della moda lanciando la sua linea di abbigliamento e accessori. Il pilota, noto per il suo stile distintivo, ha creato una collezione che riflette il suo gusto personale. La linea di abbigliamento non solo attrae i fan della Formula 1, ma anche un pubblico più ampio interessato alla moda e al lifestyle. Questa diversificazione delle entrate è un esempio di come abbia sfruttato la sua immagine per espandersi in nuovi settori.

Investitore immobiliare

Inoltre ha dimostrato di essere anche un astuto investitore immobiliare. Ha acquistato proprietà di lusso in diverse parti del mondo, contribuendo così a diversificare il suo portafoglio patrimoniale. Questi investimenti non solo fungono da rifugio sicuro per il suo patrimonio, ma possono anche apprezzarsi nel tempo, garantendo un ulteriore aumento della sua ricchezza.

Hamilton benefattore

Parte significativa del patrimonio di Hamilton è dedicata a iniziative filantropiche. Il pilota è noto per il suo impegno sociale e ambientale, e ha creato fondazioni e programmi per sostenere cause benefiche. Questa attività filantropica non solo ha un impatto positivo sulla società, ma contribuisce anche a consolidare la sua reputazione come figura pubblica impegnata e responsabile.

Forbes ha rivelato che gli incassi totali del pilota, tra ingaggio e sponsor, si aggira intorno agli 82 milioni di dollari. Le sponsorizzazioni, Sony, Monster Energy, Puma, Tommy Hilfiger, Police, L'Oreal, Bose, si girano intorno i 30 milioni di euro. In totale il suo patrimonio dovrebbe aggirarsi intorno ai 285 milioni di dollari.