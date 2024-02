Non solo Sinner, ecco 5 sportivi che vivono a Montecarlo per via delle tasse

Quando il giovane tennista Jannik Sinner ha dichiarato che è contento di vivere a Montecarlo e, per il momento, non ha intenzione di tornare in Italia, sicuramente non si aspettava di scatenare così tante polemiche.

Tuttavia, il vincitore degli Australian Open non è il solo sportivo ad aver scelto di trasferirsi nel principato di Monaco. Inoltre, Sinner non è nemmeno l'unico italiano a vivere a Montecarlo: sono più di 8mila gli italiani residenti nel Principato.

I motivi di questa scelta solo molteplici, ma uno dei principali è il fatto che il principato di Monaco è un paradiso fiscale. Ecco che cosa significa e chi sono gli sportivi che vivono a Montecarlo.

Montecarlo è un paradiso fiscale: cosa significa

Sono in molti ad aver deciso di trasferirsi a Montecarlo. Infatti, tanti sportivi e non hanno spostato lì la loro residenza.

Farlo, in realtà, è piuttosto semplice. Per ottenere la residenza a Monaco bisogna soddisfare pochi requisiti:

• affittare (con un contratto per almeno 12 mesi) o comprare una casa

• aprire un conto bancario a Monaco e finanziarlo con almeno 500mila euro

• dimostrare di avere la fedina penale pulita

• sottoscrivere un contratto di utenze, come la luce o il gas

Le ragioni per cui gli sportivi scelgono di spostarsi nel principato di Monaco sono molteplici. Infatti, Montecarlo ha il clima ideale per allenarsi, è facilmente raggiungibile da molte città in Europa, ha moderne strutture e servizi e diversi tra i migliori centri di allenamento, come la Mouratoglou Tennis Academy.

Tuttavia, una motivazione spicca sulle altre: il principato di Monaco è un paradiso fiscale. Si tratta di un grande vantaggio per gli sportivi e i ricchi in generale, che non devono pagare le tasse sui redditi personali che altrimenti sarebbero altissime.

Infatti, un paradiso fiscale è uno Stato che garantisce una tassazione molto bassa o nulla sui redditi personali, sugli investimenti e sui depositi bancari. Questo vuol dire che i guadagni da capogiro degli sportivi residenti a Montecarlo non sono soggetti a tassazione e, perciò, questi ultra-ricchi hanno a disposizione risparmi milionari. Inoltre, a Montecarlo sono nulle anche le imposte sugli immobili.

A Monaco i residenti sono stati esentati dal pagamento delle tasse nel 1869, a seguito di un provvedimento del principe Carlo III. Oggi, è una delle mete preferite dei ricchi che cercano casa.

Chi sono gli sportivi che vivono a Montecarlo: dal tennis alla Formula 1

Molti sportivi hanno deciso di trasferirsi nel principato di Monaco, proteggendo così i loro guadagni da capogiro dal pericolo di tassazione troppo alta. Tra questi, molti sono tennisti ma non solo.

Montecarlo, infatti, è stata scelta come residenza anche da molti piloti di Formula 1.

Non solo Jannik Sinner, quindi, ma molti sportivi hanno lasciato il loro Paese per spostarsi nel principato di Monaco. Ecco chi sono:

1. Novak Djokovic

Il tennista serbo, numero uno del ranking ATP per un record di 410 settimane, ha comprato casa a Montecarlo nel 2003, subito dopo aver cominciato a giocare professionalmente.

2. Matteo Berrettini

Matteo Berrettini, tra i grandi del tennis in Italia, si è trasferito a Montecarlo. Appena può, torna sempre in Italia, ma il tennista ha dichiarato di aver scelto il principato di Monaco perché gli consente di vivere e allenarsi con più tranquillità.

3. Daniil Medvedev

Anche il grande tennista russo abita a Montecarlo da ormai diversi anni. In realtà, la Francia è casa per Medvedev da molto tempo, quando ha seguito sua sorella a Nizza per potersi dedicare al tennis allenandosi su campi modernissimi e con un clima mite.

4. Max Verstappen

Il vincitore del campionato del mondo di F1 del 2022, Max Verstappen vive a Montecarlo da molti anni. Ha scelto una casa con vista sul mare ma senza troppi sfarzi e ama passarci tutto l'anno.

5. Lewis Hamilton

Anche Lewis Hamilton risiede nel principato di Monaco. L'appartamento di Montecarlo, però, non è la sua unica proprietà. Il pilota di F1 ha infatti ben 4 case: oltre a quella di Montecarlo ne ha una a Londra, una a New York e una a Ginevra.