C’è di nuovo tumulto in casa Meta che, secondo quanto trapelato da fonti accreditate, sta lavorando in via sperimentale ad un nuovo servizio Facebook: la possibilità, per alcuni utenti, di utilizzare fino ad un massimo di 5 profili personali con un unico account.

La finalità dichiarata, relativa alla possibilità di utilizzare differenti profili, mira ad una sempre maggiore personalizzazione dei contenuti offerti agli utenti sulla base dei loro diversificati interessi e preferenze.

Perché la scelta dei 5 profili Facebook?

Che Facebook si trovi in una fase rivoluzionaria, densa di novità da un lato e di problematiche di varia natura dall’altro, non è certo un fatto che è passato inosservato.

Benché conti circa oltre 2 miliardi di utenti, negli ultimi tempi Facebook non se la passa benissimo da un punto di vista finanziario tanto che lo stesso Zuckerberg ha recentemente allertato i propri dipendenti riferendoli di prepararsi a "tempi difficili".

Non dimentichiamo poi la recentissima patata bollente in merito al possibile blocco di Facebook ed Instagram. La stessa Meta e la nascita del metaverso, fanno capo proprio al tentativo di risollevare le sorti del conosciutissimo social.

Ed è proprio in questo scenario che fa capolino l’annuncio di una fase di test relativa ai 5 profili Facebook idea che, secondo quanto dichiarato da un portavoce della società, nasce

"per aiutare gli iscritti a personalizzare la propria esperienza in base a interessi e relazioni, stiamo testando un modo per consentire di avere più di un profilo legato a un singolo account Facebook".

Mentre TikTok, Twitter e Instagram, quest’ultima di proprietà di Meta stessa, consentono di utilizzare nickname inventati, questa nuova funzionalità, che ripetiamo essere ancora in fase di test, segna un decisivo cambio di rotta da parte del social media che ha da sempre posto come vincolante l’utilizzo della propria vera identità, anche se ciò non sempre è stato rispettato.

Come funzioneranno i 5 profili Facebook

Le modalità di fruizione della nuova funzionalità, da quanto emerso finora, sono molto semplici, immediate ed intuitive: basterà cliccare sull'immagine posta in alto a destra per passare da un profilo all’altro.

All’account principale potranno quindi venire collegati massimo altri 4 profili personali. Cosa significa? Che si potrà avere, per esempio, un profilo dedicato alle interazioni coi colleghi di lavoro, un profilo dedicato solo agli amici, un profilo che potrà interagire con personaggi famosi oppure partecipare ai gruppi e via di seguito.

Mentre il profilo principale dovrà sempre riportare il nome effettivo dell’utente, gli altri profili collegati possono avere un nickname inventato.

I profili saranno ovviamente soggetti alle stesse identiche “restrizioni” così come determinato dalle politiche di Facebook: vietato quindi, per chi se lo stesse chiedendo, utilizzare nomi e/o immagini di personalità pubbliche o di personaggi famosi così come “sostituirsi” ad altre persone. In questo senso, essendo tutti i profili collegati all’account principale, ogni violazione operata su uno qualsiasi dei profili, secondo la policy di Facebook, si ripercuoterà su tutti gli altri, con il pericolo di vedere bannato anche l’account principale.

Le restrizioni possono poi essere ovviamente temporanee o permanente. Con i profili collegati saranno però off-limits alcune attività come Facebook Dating e aperture di pagine che potranno essere svolte solo tramite il profilo principale.

Ma quando sarà attivata questa nuova funzionalità? Ancora non è dato saperlo in quanto è in fase di test ma, secondo i rumors, non si dovrà attendere ancora molto.