Il Black Friday ha raggiunto un tale successo che alcune catene lo propongono anche in chiave estiva. È già iniziato il Summer Black Friday 2022 per Unieuro, Mediaworld ed Expert.

Il fenomeno del Black Friday ha davvero conquistato il nostro paese. L'Italia ha accolto con entusiasmo la tradizione di shopping americana, nata negli anni '20 dalla popolare catena di grandi magazzini Macy's. L'obiettivo era dare un inizio ufficiale allo shopping di Natale, tracciando una linea tra l'appena conclusa Festa del Ringraziamento e le feste natalizie. E per invogliare vennero offerti fortissimi sconti.

Ci è voluto del tempo affinché attecchisse negli altri paesi del mondo, in cui giunse durante gli anni '90. Ma oggi, nell'era digitale, la sua popolarità è cresciuta tantissimo e i cacciatori di ottime offerte non attendono altro!

Da quello classico al Black Friday estivo 2022

Alcuni ipotizzano che la dicitura "Black Friday" sia originata da un antico venerdì del settembre 1869, quando si verificò un pesante crollo del mercato. Altri lo ricollegano a un soprannome dato dalla polizia di Filadelfia per descrivere, con connotazione negativa, quel giorno degli anni '60 in cui le persone crearono un'incredibile ressa di automobili per andare a fare shopping.

Oggi i venditori hanno diffuso una versione più ottimistica, che ricollega il nero agli affari in "attivo" dei negozi sui libri contabili (il nero rappresenta il guadagno, il rosso la perdita).

Il Black Friday originale si svolge l'ultimo venerdì di novembre, quindi la sua data varia leggermente ogni anno. Oggi diversi negozi lo estendono anche a settimane o mesi interi, e non solo: le grandi catene di elettronica e informatica hanno deciso di proporne una versione estiva. È conosciuto come Summer Black Friday, e comincia l'ultimo venerdì di giugno, infatti è appena partito quello del 2022.

Le offerte sono tantissime, e per esempio potrete scegliere un modello preferito di Smartphone, oppure un PC portatile o fisso in base alle esigenze.

Summer Black Friday di Unieuro, le migliori offerte

Uno dei protagonisti maggiori di questa promozione estiva è Unieuro. Quest'anno il suo Summer Black Friday sarà attivo dal 24 al 30 giugno.

La promo in evidenza ci offre uno sconto davvero totale! Se spendiamo almeno 299€, potremo ottenere uno sconto del 30% su qualsiasi altro prodotto – a nostra scelta – delle categorie grandi elettrodomestici, piccoli elettrodomestici e articoli per la casa.

Un bel modo per invogliarci ad acquistare gli articoli in promozione, a cominciare dalle offerte di copertina. Lo Smart TV Samsung da 55 pollici, QLED con risoluzione 4K Ultra HD,è scontato di oltre la metà: 599€ in totale. E su tutti i TV possiamo cumulare il bonus rottamazione dello stato: anche sui modelli da 65 e 75 pollici marcati LG o Samsung (o sui più piccoli da 50 o 43). Molti di essi partono già dal 30% di sconto e oltre.

Samsung la fa da padrone sugli smartphone, con modelli per tutte le tasche. Sconti fino al 35% su A33 5G e A53 5G, e anche sull'esclusivo Galaxy ZFlip3 5G pieghevole, e ben 180€ in meno per il Galaxy S21 FE 5G! Ci sono poi modelli Xiaomi, Oppo e Realme scontati di oltre il 20%.

Non fa eccezione Apple, col 15% su iPhone 13 e il 20% su MacBook Air. E attenzione alla promo HP: oltre agli sconti di base (fino al 20% su fissi e portatili), riportando un usato non più vecchio di 5 anni, si otterrà un rimborso fino a 350€ per l'acquisto di un nuovo modello!

Tagli di prezzo su Acer, Lenovo e MSI (anche da gaming), e Unieuro non si contiene sulle bici pieghevoli e gli elettrodomestici per la casa. Il volantino completo è disponibile sul sito di Unieuro.

Il Red Friday di Mediaworld

Anche Mediaworld ha la sua giornata di sconti estiva, che chiama Red Friday in onore del proprio colore. Le sue offerte sono valide dal 23 al 30 giugno 2022.

Apple è al centro dell'attenzione: spicca un notevole iPhone 12 a 699€, da combinare con Apple Watch SE GPS a 299€ o all'Airtag da 30€. 15% di sconto anche per il MacBook Air a 979€, e 13% sull'iPad a 339€.

Anche qui, diversi smartphone dell'amatissima serie Samsung Galaxy in forte sconto, come il Flip Fold o S21 FE 5G. I computer puntano forte su Acer, con i modelli portatili per l'uso quotidiano da 449€, gli All-in-One da 659€ e quelli da gaming da 1399€.

Tra i televisori c'è un interessantissimo Hisense da ben 65 pollici scontato di quasi il 30%, a soli 499€; e l'affidabilità di Samsung su un 55 pollici Smart 4K PurColor è proposta a 399€, con addirittura il 40% di sconto.

Non manca la proposta sulle lavatrici, con la LG da 9+6 KG e la Samsung da 9 KG addirittura a metà prezzo (649€ la prima, 499€ la seconda). Sempre di Samsung troviamo modelli di frigorifero a oltre il 50% di sconto. Per queste e altre promozioni c'è il volantino ufficiale Mediaworld.

Black Friday Summer Edition di Expert

Poteva mancare Expert? Assolutamente no, infatti ci propone il volantino "Salva la tua estate con il Black Friday Summer Edition". E si distingue per alcune linee di prodotti assenti nelle altre catene.

Un esempio sono i prodotti della linea Microsoft: sono in promo i Surface – sia laptop che tablet convertibili – con almeno il 25% di sconto, ma anche gli accessori come mouse e tastiere scontati del 30%. E la XBOX Series S da 512 GB è proposta a 269,90€. Vasta scelta in generale sul gaming: le cuffie stereo Bigben OLP, in varie colorazioni a 19,90€, e le sedie Nacon, che scendono da 149 a 99,90€.

Naturalmente le promozioni sono molte anche sui prodotti più diffusi, tra cui la telefonia con i Samsung Galaxy A33 5G, Oppo A74 5G e Redmi Note 10 5G. Sui TV la scelta è affidata a LG e alla solita sicurezza Samsung, e così anche sui frigoriferi e forni elettrici per le nostre case.

Proposte interessanti riguardano infine gli aspirapolvere e gli accessori per la casa di marchi famosi, tra cui Rowenta. Anche questo volantino è agilmente consultabile online dal sito di Expert.