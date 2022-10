Il futuro previsto da Blade Runner potrebbe essere più vicino di quanto pensiamo. Per i Giochi Olimpici 2026 è infatti previsto un servizio di taxi volanti anche a Milano, che entro il 2035 potrebbe diventare la norma per la mobilità pubblica.

“Pensavamo che nel 2022 avremmo avuto le macchine volanti e invece…” – quante volte abbiamo detto questa frase negli ultimi anni? Ebbene, il detto potrebbe presto passare di moda, perché il sogno degli anni 70’ potrebbe essere più vicino di quanto pensiamo.

Come saranno i taxi volanti

Se Blade Runner parlava di macchine volanti nel 2019 in un futuro distopico il cui skyline aveva lasciato tutti a bocca aperta, potremmo essere in ritardo solo di qualche anno: si parla infatti del 2026, quando – durante i giochi olimpici invernali Milano-Cortina – potremmo finalmente viaggiare su dei taxi volanti.

Gli eVtol – questo è il nome assegnato ai futuristici veicoli – potranno superare i 100 km orari con un’autonomia fino ai 60 km. Naturalmente 100% elettrici, questi taxi appaiono come una via di mezzo tra un aereo e un elicottero, e la loro configurazione renderà possibile il decollo e l’atterraggio verticale.

Quanto costerà una corsa su un taxi volante

Dopo il primo test sul taxi drone che collegherà Roma a Fiumicino, è la volta del cielo di Milano che, per i prossimi Giochi Olimpici, potrebbe essere movimentato dal volo dei futuristici taxi.

Un'ottima notizia che si accompagna però anche ad una cattiva: probabilmente, saranno in pochi a potersi permettere una corsa.

Secondo le stime infatti, un tragitto di appena 17 km potrebbe arrivare a costare tra i 100€ e i 120€ a persona. Prima che gli eVtol arrivino sul mercato mainstream, ci vorrà un po’.

Il futuro dei taxi volanti per la mobilità pubblica

Curioso il nome delle piste di decollo – i vertiporti – dai quali gli aereotaxi partiranno e arriveranno. Ce ne sarà una a Linate est, una all’aeroporto di Bresso e una a Malpensa Ovest, per adesso. Anche se l’intento è quello di servire più zone possibili, e proprio per questo è prevista la realizzazione di una pista aggiuntiva vicino all’Human Technopole (l’ex area di EXPO 2015).

Per adesso, purtroppo, non c’è ancora l’ok di Esasa, che monitora la sicurezza aerea a livello europeo, ma si prevede arriverà entro il 2024. Quindi in tempo per i Giochi Olimpici Invernali del 2026.

A seguire – si prevede in quattro anni e quindi nel 2030 – i taxi volanti potrebbero arrivare sul mercato mainstream e offrire quindi i primi “servizi di mobilità pubblica e semi-pubblica”, e nel 2035 questo mezzo di trasporto potrebbe tranquillamente diventare la norma.

La SEA – ovvero la società che si occupa di gestire gli scali di Linate e Malpensa – si occupa già da più di un anno del progetto, in collaborazione con Skyports un’azienda di progettazione e gestione. Insieme, hanno sviluppato un piano per la realizzazione delle piste da decollo.

"La collaborazione con Skyports accelererà la capacità di SEA di sviluppare un network di vertiporti, a cominciare dalla ‘grande Milano’ sostenendone quindi la fase di start up e sviluppando questa tipologia promettente e sostenibile di mobilità", ha spiegato Armando Brunini, amministratore di SEA.

I dossier dell’ENAC e del dicastero prevedono infatti la costruzione di minimo due vertiporti urbani e uno per aereoporto. Ma questo numero sarebbe destinato ad aumentare: la domanda di un traffico più pulito, ma anche meno complesso c’è, e se dovesse arrivare per la prima volta in Italia potrebbe diventare una delle punte di diamante del nostro paese.