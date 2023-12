5 idee per rendere indimenticabile il tuo Capodanno in Veneto

Spesso Venezia viene scelta come meta prediletta dove trascorrere il Capodanno: il fascino della città sull'acqua è senza pari in ogni periodo dell'anno, ma nei periodi di festa le calli si riempiono di luminarie e decorazioni.

Ma non solo Venezia offre l'opportunità di vivere una notte magica: ecco 5 idee insolite per chi decide di trascorrere la notte di San Silvestro nella Regione Veneto, magari anche lontano dai centinaia di turisti che arrivano da ogni parte del mondo per vistare il capoluogo veneto.

Dove passare l'ultimo dell'anno in Veneto: Brindisi in gondola

Venezia offre tantissime attività da svolgere durante la notte di San Silvestro, una su tutte è la serata in piazza San Marco, in cui si presenta un bellissimo spettacolo di fuochi d'artificio.

La laguna diventa un arcobaleno, riflettendo le luci sparate in cielo. Per tutte le coppie inoltre, non potete perdervi il "Love", momento iconico in cui tutti gli amanti si danno un bacio, come gesto di buon augurio, per poi brindare tutti insieme in piazza. Il tutto avrà come sottofondo le più importanti canzoni veneziane.

Certo, prima di festeggiare bisogna prenotare una cena sfiziosa presso uno dei moltissimi locali della città, magari una degustazione, provare dei piatti tipici. C’è invece chi preferisce festeggiare l’occasione in un posto più lussuoso, e non mancano i ristoranti stellati come quello dello chef Matteo Tagliapietra, con la sua cucina basata sulla creatività, ma anche i locali di Stefano Vio o Simone Selva. Per le coppiette più romantiche, una serata indimenticabile sarebbe sicuramente accompagnata da una crociera in gondola, con cenetta compresa, conclusa da un calice di champagne per augurarsi un anno felice insieme.

Sarà possibile poi far festa in uno degli hotel che offrono party, musica e drink, per ballare all’interno di saloni agghindati e sfarzosi. Per coloro a cui non piace danzare, potrete continuare la vostra serata in giro, bevendo qualcosa nei vari locali, o godendovi la città.

Ritorno al medioevo al castello Bevilacqua, Verona

Realizzato nel 1336 da Guglielmo Bevilacqua, l’edificio si trova a 50 chilometri da Verona. Inizialmente era stato ideato come fortezza di difesa, ma è ormai location di feste incredibili.

La sala da ballo del castello ospiterà il Gran Capodanno Medievale, ricco di giocolieri, musica, cibo, bevande e divertimento. Portate molto sofisticate a base di pesce, verdure e formaggi delizieranno il vostro palato, per il classico cenone, per non parlare dei dessert, tra cui chiaramente il pandoro di Verona. Insieme aspetteremo il brindisi e i fuochi d’artificio, per una notte unica nelle vesti di aristocratici.

Concerto di San Silvestro

Come da tradizione il vecchio anno verrà salutato con un concerto al Teatro Filarmonico, organizzato dalla Fondazione Arena di Verona.

Il 31 dicembre con l'annuale Concerto di San Silvestro si terrà una serata dedicata a un'unione musicale tra Vecchio e Nuovo Mondo, con operetta, jazz e musica sinfonica.

La serata all'insegna della musica, affidata all'interpretazione di giovani artisti italiani apprezzati in tutto il mondo, sarà occasione per salutare l'anno che arriva.

Capodanno sulla neve

Quanti film avete visto di allegre famiglie sulla neve, che aspettano la mezzanotte per brindare al calduccio, mentre fuori nevica e i bambini giocano felici? Perché non realizzare questo sogno allora? Cortina d’Ampezzo è una delle mete iconiche delle Dolomiti, location esclusiva per tutti gli amanti degli scii, ma piena anche di siti artistici, buon cibo e cultura. La cittadina è sormontata dalle montagne, con panorami indimenticabili, migliaia di persone sugli scii o lo snowboard, caffetterie, gruppi di trekking, famiglie e anche vip esclusivi!

Sarà possibile sciare su percorsi curati alla perfezione, mentre in serata, potrete prenotare in un hotel speciale per ricordare una notte magica.

Capodanno alle terme

Se volete passare un Capodanno insolito, all’insegna del relax e della tranquillità, vi consigliamo Villa Dei Cedri, un antico palazzo circondato da un grande parco ricco di alberi, laghetti e vasche termali. In occasione della vigilia del nuovo anno, è possibile approfittare del pernottamento, con ingresso alle terme e cena.

Ci sono diversi tipi di alloggio, con idromassaggio anche quello da fonte termale. Oltretutto è presente un vero e proprio parco naturale, con piscine termali immerse nella vegetazione.

Sarà possibile aspettare la mezzanotte dentro le vasche, sorseggiando un calice di vino, spumante o un cocktail. Potrete cenare in costume, pronti per il vostro idromassaggio alla Serra – Giardino d’Inverno, o optare per una scelta più elegante, e cenare a Villa Moscardo, con delle portate selezionate in tema con la location cinquecentesca.