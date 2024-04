Crooks su Netflix: ecco tutte le location della serie tv

Quali sono le location di Crooks? La serie tv di Netflix è stata girata in posti bellissimi, che si trovano in Italia, precisamente in Liguria.

Crooks è sbarcata su Netflix e sta riscuotendo parecchio successo. La serie tv, presentata dal produttore Alessandro Passadore al Portofino Days, presenta location bellissime, situate in Italia. Vediamo quali sono.

Crooks su Netflix: ecco le location della serie tv

Prodotta da Alessandro Passadore di Viola Films per conto della tedesca W&B Television, la serie tv Crooks è disponibile in esclusiva su Netflix. Si tratta di un dramma poliziesco, sceneggiato da Benjamin Hessler, Marvin Kren e Georg Lippert, con la direzione degli episodi di Cüneyt Kaya e Marvin Kren.

Otto puntate, che garantiscono la giusta dose di grinta e adrenalina. A fare da sfondo alla trama, location da sogno. Alcune scene di Crooks sono state girate in Italia, precisamente in Liguria. Con il supporto della Genova Liguria Film Commission, gli attori dell'intricato poliziesco hanno occupato diverse cittadine per circa 7 settimane.

Tra le location in provincia di Savona spiccano: Finale Ligure, Spotorno, Noli e Borgio Verezzi. Spotorno è stata utilizzata per alcune scene in autostrada, mentre Borgio Verezzi per le vedute sull'Aurelia. Invece, Finale Ligure e Noli sono stati perfetti per le ambientazioni in spiaggia.

Spostandoci in provincia di Genova, troviamo: il Forte Begato (per dare l'idea della banlieue di Marsiglia), via Lomellini, l'hotel Bellevue in centro storico (precisamente in Salita della Provvidenza 1), Ponte Doria (zona porto), l'aeroporto, il porticciolo Marina Sestri Ponente, il Porto Petroli, il quartiere Multedo e quello del Porto Antico.

Html Twitter Vimeo Youtube Instagram http://

Crooxs su Netflix: nella serie tv la Liguria splende come non mai

Le bellissime location di Crooks su Netflix non sono finite qui. Le riprese sotterranee si sono svolte nel Rio Carbonara, uno dei tanti rii tombinati di Genova. Un mondo nascosto, fatto di architetture suggestive e di un’atmosfera unica, perfetto per le avventure del protagonista della serie tv.

Infine, tra le ambientazioni italiane abbiamo Sestri Levante, precisamente l'Hotel dei Castelli e Villa Domus. Entrambi alberghi di lusso, si affacciano sui due Golfi, del Silenzio e delle Favole, nel Tigullio. Le altre location spaziano tra Berlino, Vienna e Marsiglia.

Il cast di Crooks è composto da: Frederick Lau (Charly), Christopher F. Krutzler (Joseph), Klara Mucci (Alina Lonescu), Nicolas Wanczycki (Serge), Jonathan Tittel (Jonas), Karl Welunschek, Kida Khodr Ramadan e Svenja Jung.

La trama ruota attorno a Charly, un uomo che vive a Berlino con la sua famiglia. Un giorno il passato torna a bussare alla sua porta e, sotto minaccia, si ritrova coinvolto nel furto di una moneta di grande valore. Joseph, un autista del clan di Vienna, deve portare il bottino in Austria, ma il piano fallisce portando ad una sparatoria. Qualcuno muore e Charly e Joseph tentano una fuga rocambolesca.