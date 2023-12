In questo piccolo comune si trova lo spettacolo di luci più bello d'Italia

Con l'avvicinarsi del Natale, tutte le cittadine dello Stivale si illuminano a festa. Alcune luminarie sono un tantino banali, impossibile negarlo, mentre altre sono davvero meravigliose: ecco qual è lo spettacolo di luci più bello d'Italia-

Lo spettacolo di luci più bello d'Italia? E' in un piccolo comune

Non ci sono solo le luci di Natale più belle d'Europa, ma anche quelle migliori d'Italia. Nel Belpaese c'è un piccolo comune che vanta luminarie da far invidia, particolari e molto suggestive. Stiamo parlando del bellissimo borgo di Leggiuno, in provincia di Varese, sulle sponde del Lago Maggiore.

L'illuminazione, che fa impazzire grandi e piccini, rende il paese magico, quasi da fiaba. Percorsi fantastici, animali, fiori e installazioni che giocano con i colori e le luci. Il borgo si accende dai primi giorni di dicembre fino al 7 gennaio, dalle ore 17:30 alle 22:30. Un'atmosfera particolare, uno scenario favoloso e unico, che rende Leggiuno meta parecchio ambita.

Il progetto è stato ideato da Lino Betti, che ha dato vita alla manifestazione e, insieme al suo team, ha realizzato tutte le installazioni luminose del paese. Per il percorso sono state utilizzate 700mila luci al led, circa 200 mila in più rispetto all’edizione del 2022. Ciliegina sulla torta: tutte le creazioni sono preparate a mano, con plastica riciclata e scarti.

Leggiuno e la magia delle luminarie: ecco com'è nata l'idea

Lo spettacolo di luci più bello d'Italia prevede anche diversi eventi. Fino al 25 dicembre, ad esempio, c'è Babbo Natale, mentre dal 26 al 7 gennaio ci sarà la Befana. Inoltre, in programma ci sono concerti e cori che renderanno ancora più magica l'atmosfera.

Ad aver dato vita alla tradizione delle luminarie di Natale è stato il signor Lino Betti che, nel 1999, comprò le prime lucine in Brasile, Paese d'origine della moglie. Con 100 dollari riuscì ad acquistarne 10 mila. Poi, di anno in anno, è ha fatto crescere sempre di più la sua collezione. In un primo momento si è occupato di addobbare solo la sua casa e il giardino, poi, visto il riscontro dei cittadini e dei turisti, l'illuminazione è diventata maestosa come la vediamo oggi.

Leggiuno, da oltre vent'anni, rende il Natale ancora più magico. E' bene sottolineare che le installazioni non sono mai uguali e cambiano di anno in anno. Uno spettacolo meraviglioso, adatto per grandi e piccini.