A Venezia c'è la possibilità di passare una notte gratis in albergo grazie ad una particolare collaborazione. Ecco da chi è organizzata, a chi è rivolta e qualche consiglio per visitare questa bellissima città spendendo zero.

Una notte gratis a Venezia? Grazie a una collaborazione tra un'importante compagnia ferroviaria italiana e gli albergatori della Laguna è possibile. Ecco come devi fare, fino a quando potrai approfittare di questa conveniente iniziativa e tanti altri modi per poter visitare questa incantevole città a un costo ridotto.

"One more night" a Venezia, come ottenere una notte gratis in albergo

Trenitalia e l'Associazione Veneziana Albergatori lavorano insieme per agevolare il turismo in quella che è considerata una delle città più belle d'Italia ma anche una delle più costose.

Risultato dell'unione delle loro realtà è "One more night" l'offerta 3x2 riservata ai clienti di Trenitalia, grazie alla quale potrai ottenere uno sconto pari all'importo di una notte su un soggiorno a Venezia di minimo tre.

Per ottenere lo sconto, una volta scelto uno degli alberghi associati AVA dovrai esibire il biglietto acquistato da Trenitalia per raggiungere Venezia su uno di questi treni: Frecciarossa, Frecciargento, Frecciabianca e Intercity. Una volta dimostrato l'acquisto, su disponibilità, avrai diritto al pacchetto.

Se la tua intenzione è visitare Venezia nel breve periodo affrettatati a prenotare la tua vacanza! L'offerta rimarrà valida solo fino al 28 dicembre 2022.

Quali sono gli alberghi AVA che aderiscono all'iniziativa insieme a Trenitalia

Sono tantissimi gli alberghi sparsi per tutta la Laguna che, come dicevamo, hanno deciso di aderire al progetto "One more night" e la lista che vi riportiamo di seguito soddisfa davvero tutte le esigenze, da quelle più pratiche a quelle economiche. Compaiono infatti nomi di alberghi a 5 stelle, ma anche bed & breakfast:

Hotel

Ca' Sagredo Hotel (5 stelle lusso)

Villa Franceschi (5 stelle)

Ca' Nigra Lagoon Resort (4 stelle)

Villa Margherita (4 stelle)

Hotel Palazzo del Giglio (4 stelle)

Hotel Palazzo Vitturi (3 stelle)

Hotel Ai Due Fanali (3 stelle)

Hotel Regit (3 stelle)

Villa Albertina (2 stelle)

Hotel Orion (2 stelle)

HTL Minerva & Nettuno (1 stella)

B&B e alloggi turistici

Locanda Barbarigo

Locanda Poste Vecie

Locanda Ca' Lucrezia

Ca' Riza

Best Holidays Venice

Ca' del Cinema

Locanda Fiorita

Charming Palace Corte del Teatro

La Finestra sulle Beccarie

Altri modi per visitare Venezia quasi gratis

Lo abbiamo accennato all'inizio dell'articolo, l'idea di visitare Venezia gratis può sembrare davvero assurda visto che è considerata una delle città italiane più costose, ma attuando alcuni accorgimenti non è impossibile.

Non tutti sanno che è possibile partecipare a Free Tours organizzati da guide italiane che conoscono la benissimo la città e la sua storia. I tour durano da un'ora e mezza a due ore e bisogna prenotare on line. Una volta sul posto esibire il voucher digitale con il proprio smartphone. Il prezzo del tour guidato non è stabilito dalla guida, ma lo decidi tu!

Tra gli elementi più caratteristici di Venezia ci sono i suoi ponti, uno su tutti il ponte dei Sospiri. Vale la pena visitarli perché ognuno di questi ha le proprie caratteristiche che li differenziano dagli altri.

Un modo di visitare la città gratuitamente è quello di "perdersi" tra le sue vie. Letteralmente intendiamo oppure con un senso, organizzando per bene gli itinerari per spostarsi da un luogo d'interesse a un altro.

Passeggiando potreste fermarvi a osservare gli artigiani del posto impegnati nelle attività per cui Venezia è storicamente nota, come la lavorazione delle maschere di carnevale oppure quella del vetro.

I musei ad entrata gratuita

Se la tua passione sono i musei dovresti invece sapere che a Venezia alcuni sono gratis in determinati periodi dell'anno, come la prima domenica del mese, altri invece lo sono sempre. In qualsiasi momento della tua vacanza potresti visitare:

Il Planetario

Il Museo della Musica

Il Museo Wagner-Ca' Vendramin Calergi

A tal proposito non perdere l'occasione di visitare la Biennale di Venezia, con le opere artistiche ospitate per questo 2022. Anche munendosi della Card Venezia Unica City Pass sono previste agevolazioni sui musei, i luoghi di attrazione turistica in generale e sui trasporti.