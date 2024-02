Piazza Affari mostra i muscoli

Dopo una prolungata fase di consolidamento,i compratori cominciano a prevalere e il FtseMib sale sopra i 30.700 punti, in direzione della prima resistenza a 31.500, raggiungibile per questo mese di febbraio.

Spread buono sempre leggermente sotto 160 punti base e Brent che ripiega sotto gli 80$, confermando una visione ancora rialzista sugli azionari; unico neo a Piazza Affari è ancora la mancanza di un’adeguata rotazione settoriale, con ancora molti titoli che fanno fatica a salire, pur avendo quotazioni ben lontane dai massimi del 2023.

Non si esclude a priori una flessione a breve in area 30.000, tuttavia ben difficilmente il nostro FtseMib lo vedremo nelle prossime settimane a quota 29.000, vero supporto di medio periodo.

Tecnicamente la resistenza a 31.500 è quindi ora ben visibile, mentre spostandoci a 2/3 mesi, vediamo il nostro indice sui 33.000 punti, ovviamente con almeno un paio di correzione nel mezzo.

Operativamente ci si mantiene investiti per almeno un 50%; sfruttare eventuali giorni di discesa per incrementare, possibilmente a ridosso dei 30.000 punti di FtseMib, mentre in caso di veloce raggiungimento dei 31.500, si potrà liquidare un buon 30/50% delle posizioni in essere.

La suddetta analisi è una mera visione del mercato dell’analista e non costituisce sollecitazione all’investimento.

Alessio Zavarise – azavarise@iol.it