Solo con rialzo greggio si scenderà

Piazza Affari, seppur con movimenti a bassa frequenza, appare inarrestabile, con il FtseMib arrivato a lambire i 35.000 punti: lo spread risale dai minimi dei 120 punti, tuttavia un segnale di alert lo avremmo solo sopra 160.

Tecnicamente l’indice dovrebbe correggere di almeno 1000 punti, sempre per far scaricare l’ipercomprato presente soprattutto sul settore bancario, tuttavia risulta altamente elevata la liquidità sul mercato, che solo una variabile esterna scardinarebbe questo trend rialzista e il pensiero va al greggio, che sta effettivamente salendo, ma non ancora a livelli preoccupanti; se il Brent andasse in direzione dei 95/100$, avremmo sicuramente sull’azionario delle vendite diffuse, in quanto sarebbe un chiaro segnale di ripresa dell’inflazione a livello globale.

In quel caso una discesa almeno sul supporto primario a 33.000 sarebbe inevitabile, tuttavia al momento dobbiamo stare in trend, calcolando delle resistenze di breve che adesso vediamo a 35.700 e 36.500 di FtseMib entro il mese giugno, tenendo presente anche gli ormai prossimi stacchi dividendi.

Operativamente si può ancora monetizzare qualcosa sui 35.000 punti, altrimenti converrebbe incrementare la copertura portafoglio con strumenti ribassisti sull’indice.

Acquistare solo in caso di correzione, possibilmente verso i 33.500 punti dell’indice.

La suddetta analisi è una mera visione del mercato dell’analista e non costituisce sollecitazione all’investimento.

