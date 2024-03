Target 33.000 centrato, e ora?

Piazza Affari aggiunge ancora un tassello al suo costante e poderoso rialzo approdando proprio oggi in area 33.000 punti di FtseMib, nostro target di medio periodo.

Pur rimanendo positivo da mesi sul mercato, ha comunque sorpreso il fatto di essere arrivati a questi livelli senza una correzione degna di nota e soprattutto in mancanza di una vera rotazione settoriale.

Tecnicamente il rialzo potrà anche proseguire verso i 33.800 e 35.000 per questa primavera, tuttavia si rende a breve necessaria una correzione a breve di circa 1.000 punti, almeno per far scaricare l’ipercomprato di quei titoli saliti forte; al momento non vi sono comunque segnali in tal senso, tuttavia sarà difficile non assistere a marzo a questo tipo di discesa, in direzione dei 32.000/31.500 punti.

Operativamente, vista l’enorme differenza di andamento dei vari titoli, si possono chiudere tutte le posizioni in netto guadagno, mantenendo le altre.

Copertura di portafoglio, con strumenti al ribasso sull’indice, si possono fare gradualmente fino a 33.800, tuttavia si preferisce agire indirettamente andando al rialzo sul gas naturale, che già sta dando le prime soddisfazioni. Copertura di portafoglio indiretta anche su greggio Brent e sempre in long, ma solo con quotazione sotto gli 80$.

La suddetta analisi è una mera visione del mercato dell’analista e non costituisce sollecitazione all’investimento.

Alessio Zavarise – azavarise@iol.it