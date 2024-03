Target 35.000 in aprile

Granitica come il marmo, Piazza Affari come previsto aggiorna i massimi dell’anno a 34.600 per poi correggere leggermente.

Granitica come il marmo, Piazza Affari come previsto aggiorna i massimi dell’anno a 34.600 per poi correggere leggermente; spread in leggera risalita sui 130, ma viaggia ormai in aree tranquille saldamente sotto i 150 punti base.

Sebbene si auspica sempre un ritracciamento di circa 1000 punti per far scaricare l’ipercomprato più che altro sulle “big bank”, il trend permane saldamente rialzista con un target a 35.000 raggiungibile per il mese di aprile; ci si astiene al momento ad indicare livelli più elevati, in attesa di vedere come ci arriva su questa resistenza, se in strappo o a seguito di una correzione.

Segnali di inversione sempre e solo sotto i 33.000 punti, ritenuti al momento poco probabili; data l’elevata liquidità presente sui mercati, si ritiene che solo un evento straordinario possa scardinare il trend rialzista di medio sui mercati azionari.

Operativamente si consiglia di mantenere le posizioni rialziste esclusivamente sui titoli rimasti indietro, valutando delle vendite in area 35.000 di FtseMib; nuovi acquisti da prendere in considerazione solo su discesa e possibilmente in area 33.500/33.000 di indice.

Mantenere infine eventuali coperture di portafoglio: dirette sull’indice al ribasso e indirette al rialzo sul gas naturale; possibile incrementare quelle sull’indice sempre in area 35.000, in caso di raggiungimento a breve.

La suddetta analisi è una mera visione del mercato dell’analista e non costituisce sollecitazione all’investimento.

